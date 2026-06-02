Один звонок в полицию — и шлагбаум откроют: юристы объяснили права садоводов

Установка преграды на въезде в садовое товарищество возможна только после официального одобрения общим собранием.

Фото: Pravda.Ru by Анна Мороз is licensed under Free for commercial use Шлагбаум на въезде

Именно собственники решают, как будет выглядеть въездная группа и кто получит право беспрепятственного проезда на территорию. Подобные решения принимаются коллегиально, а любые юридические тонкости в СНТ требуют строгого соблюдения устава организации.

Финансирование и технический регламент

Расходы на монтаж системы контроля доступа обязательно вносятся в смету товарищества и покрываются за счет членских или целевых взносов. Выбор оборудования — от простых механических устройств до систем автоматического распознавания номеров — остается за садоводами. В ряде случаев инвентаризация дорог помогает определить оптимальное место для размещения контрольной точки.

"На основании собранных денежных средств правление должно будет заключить договор об установке шлагбаума. Он будет открываться либо по считыванию номера, либо по ключу электронному, либо путем поднятия шлагбаума на веревочке сторожем. В зависимости от того, как в смете заложат затраты", — отметила Оксана Васильева.

Законность блокировки проезда напрямую зависит от категории земель под дорогой. Если путь ведет к общественным объектам или другим поселкам, перекрывать его без альтернативных маршрутов нельзя. Собственникам стоит учитывать законодательные изменения для дачников, чтобы избежать судебных исков и принудительного демонтажа ограждений.

Права собственников и разрешение конфликтов

Запрет на въезд для должников, не оплативших взнос на шлагбаум, считается неправомерным. Ограничение доступа к частной собственности нарушает базовые права владельцев земли.

Даже если дороги официально не оформлены, силовое решение вопроса через полицию обычно оказывается быстрее затяжных судебных разбирательств с правлением, поясняет NewsInfo.

"Любые попытки физически преградить путь к участку человеку, владеющему землей в СНТ, незаконны, даже если у него накопились огромные долги по взносам. Председатели часто идут на такие уловки, но садоводу достаточно одного вызова сотрудников правоохранительных органов, чтобы преграда была устранена", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы об установке шлагбаумов

Нужно ли согласие всех дачников для монтажа шлагбаума?

Нет, достаточно большинства голосов участников общего собрания, зафиксированного в протоколе. Решение принимается большинством в две трети от числа присутствующих на кворуме.

Может ли СНТ закрыть проезд спецтехнике?

Категорически нет. Система должна обеспечивать беспрепятственный круглосуточный доступ машинам скорой помощи, пожарной службы и полиции без задержек.

Что делать, если мне запрещают въезд из-за долгов?

Необходимо зафиксировать факт препятствования и обратиться в полицию. Ограничение доступа к недвижимости является нарушением Гражданского кодекса РФ.

Как законно оформить сбор денег на устройство въезда?

Затраты должны быть включены в утвержденную приходно-расходную смету. Только после этого правление имеет право требовать уплаты целевых взносов на оборудование.

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