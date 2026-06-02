Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зумеры начали лысеть раньше родителей: организм не выдерживает цифровой перегрузки
Красота и опасность: зачем звезда "Эйфории" Сидни Суини открыла свою продюсерскую компанию в Голливуде
Очередная выходка столичной мажорки: Ксении Собчак пригрозили новыми проверками
Майки и футболки отправились в утиль: как фактурное вязание стало главным летним акцентом
Россия перекрывает лазейки: новые правила получения гражданства
Маленькие, но удаленькие: гид по лучшим автомобилям для ежедневных поездок
Секрет плотной головки: чем подкормить чеснок в июне, чтобы он сохранился до будущего урожая
Небо над Киевом вздрогнуло: массированный залп обнулил защиту критических узлов
Новосибирск без приватности: почему туалетные кабинки оказались под прицелом камер

Обычная втулка творит чудеса: новый способ убрать запах в санузле оказался дешевле в разы

Недвижимость

Индустрия интерьерного дизайна окончательно прощается с синтетическими аэрозолями. Магазинные флаконы больше не считаются признаком хорошего тона: они создают лишь химическую завесу, раздражая слизистую и маскируя проблему вместо её решения. На смену агрессивному "парфюму" приходят осознанные сценарии ароматизации, где главную роль играют тактильные материалы и натуральные эфирные масла. Эстетика чистоты теперь строится на тонких нюансах и экологичности, превращая обычный санузел в зону релаксации без лишних трат.

Унитаз
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Унитаз

Инженерия аромата: техника картона

Вместо громоздких систем, которые часто портят современный дизайн интерьера, декораторы предлагают использовать скрытые возможности бытовых предметов. Идея заключается в нанесении 3-5 капель качественного эфирного масла на внутреннюю сторону картонной втулки туалетной бумаги.

Воздушные потоки, возникающие при использовании рулона, работают как естественный диффузор. Это позволяет поддерживать свежесть 24/7 без хлопка распылителя и лишнего пластика.

"Качество воздуха напрямую влияет на восприятие жилого пространства. Использование натуральных экстрактов вместо аэрозолей — это шаг к экологичной эксплуатации жилья, где комфорт не вступает в конфликт со здоровьем", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Для санузла идеально подходят цитрусовые группы (лимон, грейпфрут) или хвойные экстракты. Они не просто перебивают запахи, а работают как мягкие антисептики.

Важно помнить: уборка и дезинфекция остаются фундаментом чистоты, а аромадиффузия лишь завершает образ идеального помещения. Если источником неприятного амбре служат старые коммуникации, никакой лимон не спасет — здесь потребуется вмешательство инженеров.

Безопасность и противопоказания

Эфирные масла — это концентрат активных веществ, требующий осторожности. Категорически запрещено наносить жидкость на саму бумагу или гигиенические принадлежности. Контакт чистого масла с кожей гарантирует раздражение или специфический химический ожог.

Кроме того, чрезмерная концентрация паров может негативно сказаться на работе ресничек слизистой носа. Владельцам домашних животных стоит быть вдвойне осторожными: для кошек пары эвкалипта или чайного дерева токсичны.

"При выборе методов ароматизации важно учитывать нормативы и правила эксплуатации помещений. Любые летучие вещества должны использоваться в умеренных дозах, особенно в условиях ограниченной вентиляции типовых санузлов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Для тех, кто страдает аллергией, лучше выбирать нейтральные основы или вовсе отказаться от интенсивных запахов в пользу профессионального клининга. Регулярное удаление налета и ржавчины эффективнее любого парфюма. Чистота должна ощущаться как отсутствие лишних запахов, а не как навязчивый аромат хвои.

Сравнение затрат на гигиену

Переход на натуральные масла оправдан и с точки зрения сметы. Качественный флакон масла объемом 10 мл стоит от 200 до 800 рублей, но его хватает на несколько месяцев использования. Рыночные освежители требуют постоянного обновления и стоят в среднем от 150 до 500 рублей за баллон, который заканчивается за 3-4 недели.

Метод освежения Ориентировочная стоимость в месяц
Магазинный аэрозоль (Эконом) 250 — 450 руб.
Эфирное масло на втулку (Средний/Премиум) 40 — 90 руб.

Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от бренда масла и места покупки. Однако финансовая выгода очевидна: вы платите за действующее вещество, а не за газ-пропеллент и жестяную банку. Грамотная организация пространства и быта всегда начинается с анализа таких мелких трат, которые в сумме экономят бюджет.

"Экономия в быту не должна снижать качество жизни. Внедрение простых, но эффективных решений по уходу за домом позволяет перераспределить ресурсы на более важные этапы, например, на профилактику систем водоотведения или бережную чистку сантехники", — пояснил в беседе с Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Как часто нужно обновлять аромат на втулке?

Обычно достаточно одного раза в неделю или при каждой замене рулона. Натуральные масла испаряются постепенно, поддерживая ровный фон.

Безопасно ли это для септиков на даче?

В отличие от хлорсодержащих средств, пара капель эфирного масла никак не влияет на работу бактерий в автономных системах канализации и дачных санузлах.

Что делать, если запах масла стал слишком резким?

Просто замените рулона вместе со втулкой и обеспечьте сквозное проветривание помещения. На будущее сократите дозировку до 1-2 капель.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев, инженер строительного контроля Роман Волков, инженер-сметчик Дмитрий Орлов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи

Как приготовить идеальный заливной пирог на сковороде за 35 минут. Проверенный рецепт кефирного теста с сырной начинкой от профессиональных пекарей.

Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Последние материалы
Новосибирск без приватности: почему туалетные кабинки оказались под прицелом камер
Касимов — город, в который хочется вернуться: музеи, вкусы и тишина Мещёры
Яркие кубики внутри и нежная сметана снаружи: десерт, который покоряет с первого кусочка
Живой человек больше не поможет: в аэропортах Турции внедрена система тотального контроля
За гранью возможного: какого режиссёра Боярская назвала своей "супермечтой"
Горькое лекарство для бюджета: в России ввели фильтр, отсекающий семьи от возврата налогов
Русская душа пугает джентльменов: две привычки свели с ума британского журналиста
Спасите ягоду, пока не поздно: стакан порошка под корень — и гнили как не бывало
Борщевик исчезнет навсегда? Ученые предложили метод, который пугает сорняк лазером
Бурное недовольство в метро: команды за и против палаток обостряют ситуацию в Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.