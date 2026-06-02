Утечка персональных данных через общие кабели: жильцов предупредили о фатальных последствиях

Новые правила доступа провайдеров в жилые дома не снимают с них обязанности соблюдать технические регламенты и проектные требования.

Эксперт по информационной безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что управляющие компании и собственники жилья должны жестко контролировать работу операторов связи.

Бесконтрольное вмешательство в инженерные сети часто приводит к повреждению общего имущества подъездов, которое обслуживающие организации обязаны содержать в надлежащем состоянии. Ранее коммунальщики уже направляли обращения в профильные ведомства, указывая на перекос интересов в сторону связистов.

Цифровые угрозы и физическая безопасность сетей

Специалисты подчеркивают, что монтаж оборудования без согласованного проекта недопустим, даже если доступ в здание упрощен законом. Помимо строительных дефектов, неквалифицированное вмешательство создает бреши в цифровой защите дома.

Это может обернуться для жильцов скрытой установкой вредоносного софта на личные девайсы или хищением персональных сведений. Как сообщается на сайте MoneyTimes, подобные инциденты часто обнаруживаются слишком поздно, когда данные уже использованы для финансовых махинаций.

"Ключевое правило — должен быть не только строительный контроль, но и контроль защищенного информационного контура, чтобы не уплывали личные данные жильцов. Неправильно проведенные работы могут привести к тому, личные и персональные данные жильцов начнут утекать в сеть, могут привести к тому, что на компьютерах жильцов без их ведома установятся вирусы", — объяснил Илья Рыбальченко.

Юридическая ответственность и контроль за провайдерами

Управляющие организации вправе требовать от монтажников строгого следования техническим условиям и устранения любых повреждений за счет оператора.

Нередко халатность на этапе протяжки кабелей превращает дом в зону риска, где видеоконтроль на этажах или работа домофонов могут быть парализованы. Чтобы исключить системные сбои, эксперты рекомендуют проводить независимую диагностику ИТ-инфраструктуры сразу после завершения работ сторонними подрядчиками.

"Собственники должны помнить, что упрощенный доступ провайдеров не означает их безответственность за порчу стен или перекрытий. Любое нарушение целостности конструкций без восстановления — это прямое основание для претензии к оператору, который обязан возместить ущерб", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Для предотвращения лишних трат важно также следить за расходами на общедомовые нужды, так как оборудование провайдеров потребляет электроэнергию, которая должна учитываться отдельно.

Комплексный подход к управлению МКД защищает не только стены здания, но и финансы владельцев квартир. Своевременный надзор за чужими специалистами в подъездах остается единственным способом избежать дорогостоящих ремонтов в будущем.

Ответы на популярные вопросы о контроле за провайдерами в МКД

Может ли УК запретить провайдеру вход в дом?

Нет, согласно действующим нормам доступа, провайдеры имеют право размещать сети в жилом фонде при наличии договора хотя бы с одним абонентом. Однако это не освобождает их от обязанности согласовывать технический план размещения оборудования с обслуживающей организацией.

Кто платит за испорченный ремонт в подъезде после монтажа кабеля?

Всю финансовую ответственность за повреждение отделки, стен или перекрытий несет оператор связи. Управляющая компания обязана зафиксировать нарушения актом и потребовать от провайдера восстановления имущества в установленные сроки.

Как защитить свои данные от утечки через общедомовые сети?

Рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты на устройствах и настаивать на проверке конфигурации сетей. Управляющие компании могут привлекать технических специалистов для аудита защищенности цифрового контура здания после завершения работ провайдеров.

Должны ли жильцы платить за электричество для серверов провайдера?

Энергопотребление оборудования связистов не должно включаться в ОДН жильцов. Операторы обязаны заключать прямые договоры с энергоснабжающими организациями или компенсировать затраты управляющей компании на основании показаний отдельных счетчиков.

