Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов

Недвижимость

Рынок аренды в России меняет правила игры. Объем доступных лотов за первый квартал 2026 года подскочил на 34% — это рекордный отрыв за шесть лет. Арендаторы диктуют условия, а инвесторы пересчитывают свои портфели, делая ставку на ликвидные форматы.

Передача ключей новым жильцам
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трансформация арендного предложения

Статистика ДОМ. РФ фиксирует избыток студий и однокомнатных квартир. Владельцы жилья осознали, что такой продукт проще конвертировать в доход. Аренда перестала быть "сдачей лишних метров" и превратилась в бизнес-модель, где каждый метр должен генерировать прибыль. Высокая ставка по ипотечным продуктам заставляет людей откладывать покупку своего жилья, продлевая спрос на арендное.

Почему студии правят рынком

Инвесторы выбирают малогабаритные квартиры не случайно. Финансовая модель проста: низкий порог входа и высокая оборачиваемость. Семейные квартиры проигрывают в этой гонке из-за высокой цены входа, хотя спрос на них остается стабильно высоким.

Тип недвижимости Преимущества для арендодателя
Студии / Однокомнатные Быстрая окупаемость, высокая ликвидность
Семейные (2-3 комнаты) Стабильные арендаторы, низкая конкуренция

Для тех, кто хочет увеличить стоимость квартиры, важно понимать запросы аудитории. Покупатели уже не смотрят на пустые "бетонные коробки", предпочитая готовые решения с отделкой от застройщика.

"Экономика девелоперских проектов сейчас жестко ориентирована на короткий цикл окупаемости. Однако в ближайшие годы именно качественные семейные проекты станут дефицитным товаром с высоким потенциалом доходности", — подчеркнул специалист Артём Мельников.

Что повышает стоимость аренды

Арендаторы стали выбирать комфортную среду. Одной "стены и крыши" недостаточно. На цену влияет близость инфраструктуры, наличие чистовой отделки и функциональное зонирование пространства. Риэлторы подтверждают: объекты, где продуманы сценарии удобства, сдаются в первые дни после публикации объявления.

"Сегодняшний клиент голосует рублем за сервис. Если квартира оформлена так, что в ней не нужно ничего доделывать, цена сделки всегда оказывается выше рыночной на 10-15%", — резюмировал риэлтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о рынке аренды

Стоит ли сейчас покупать квартиру под аренду?

При текущих ставках ипотеки важно тщательно просчитывать окупаемость и потенциал роста стоимости актива.

Почему стало так много студий?

Это следствие инвестиционной стратегии: студии доступнее, их проще купить и быстрее сдать.

Нужно ли делать дорогой дизайнерский ремонт для сдачи?

Достаточно качественной отделки от застройщика с грамотным наполнением мебелью и техникой.

Где искать наиболее выгодные объекты?

В новых жилых комплексах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Экспертная проверка: Дарья Лебедева дизайнер интерьеров, Артём Мельников девелопер, Кирилл Фёдоров риэлтор.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
