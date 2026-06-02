Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов

Рынок аренды в России меняет правила игры. Объем доступных лотов за первый квартал 2026 года подскочил на 34% — это рекордный отрыв за шесть лет. Арендаторы диктуют условия, а инвесторы пересчитывают свои портфели, делая ставку на ликвидные форматы.
Статистика ДОМ. РФ фиксирует избыток студий и однокомнатных квартир. Владельцы жилья осознали, что такой продукт проще конвертировать в доход. Аренда перестала быть "сдачей лишних метров" и превратилась в бизнес-модель, где каждый метр должен генерировать прибыль. Высокая ставка по ипотечным продуктам заставляет людей откладывать покупку своего жилья, продлевая спрос на арендное.
Инвесторы выбирают малогабаритные квартиры не случайно. Финансовая модель проста: низкий порог входа и высокая оборачиваемость. Семейные квартиры проигрывают в этой гонке из-за высокой цены входа, хотя спрос на них остается стабильно высоким.
|Тип недвижимости
|Преимущества для арендодателя
|Студии / Однокомнатные
|Быстрая окупаемость, высокая ликвидность
|Семейные (2-3 комнаты)
|Стабильные арендаторы, низкая конкуренция
Для тех, кто хочет увеличить стоимость квартиры, важно понимать запросы аудитории. Покупатели уже не смотрят на пустые "бетонные коробки", предпочитая готовые решения с отделкой от застройщика.
"Экономика девелоперских проектов сейчас жестко ориентирована на короткий цикл окупаемости. Однако в ближайшие годы именно качественные семейные проекты станут дефицитным товаром с высоким потенциалом доходности", — подчеркнул специалист Артём Мельников.
Арендаторы стали выбирать комфортную среду. Одной "стены и крыши" недостаточно. На цену влияет близость инфраструктуры, наличие чистовой отделки и функциональное зонирование пространства. Риэлторы подтверждают: объекты, где продуманы сценарии удобства, сдаются в первые дни после публикации объявления.
"Сегодняшний клиент голосует рублем за сервис. Если квартира оформлена так, что в ней не нужно ничего доделывать, цена сделки всегда оказывается выше рыночной на 10-15%", — резюмировал риэлтор Кирилл Фёдоров.
При текущих ставках ипотеки важно тщательно просчитывать окупаемость и потенциал роста стоимости актива.
Это следствие инвестиционной стратегии: студии доступнее, их проще купить и быстрее сдать.
Достаточно качественной отделки от застройщика с грамотным наполнением мебелью и техникой.
В новых жилых комплексах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.
