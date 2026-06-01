Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Север на ушах: странный маневр ВСУ в небе заставил Хельсинки гнать людей в холодные убежища
От небоскребов до древних каньонов: новый туристический рай, который открылся для нас
Счетчик шагов окончательно нас обманывает: как двигаться в удовольствие и быть в форме
Быстрый и нежный завтрак за 15 минут: 5 правил идеальной запеканки без муки в СВЧ
Вертикаль в Киеве пошла трещинами: следствие по делу Ермака парализовало всю работу
Пакет с пакетами и сон в десять: почему в зрелом возрасте мы начинаем ценить тишину, сон и бытовой уют
Невидимая война между человеком и зверем: почему кошка перестаёт идти на контакт с хозяином
Подкормка во время цветения здесь не спасет: когда на самом деле удобряют клубнику
Одна капля на ночь: как бюджетное масло из аптеки борется с возрастными изменениями

Скучные стены превратят спальню в отель: верные способы оживить изголовье без лишних затрат

Недвижимость

Стена над кроватью — ключевая зона спальни. Пустое пространство здесь часто портит общее впечатление, превращая комнату в безликий гостиничный номер. Дизайнеры предлагают уйти от стандартных постеров в пользу объектов с характером.

Декор стены в спальне
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Декор стены в спальне

Необычный арт-декор

Индивидуальность интерьеру придают предметы с историей или иронией. Лепные фигурки — например, стрекозы в нежных персиковых тонах — смягчают холодные молдинги и выверенную геометрию стен. Такой прием добавляет динамики комнате, лишая её чрезмерной серьезности.

"Декор над кроватью должен связывать все элементы комнаты в единую композицию. Не бойтесь этнографических находок, даже если базовый стиль интерьера — современный минимализм", — подчеркнула декоратор интерьеров Полина Савельева.

Жостовские подносы, ставшие классикой русского художественного промысла, в спальне работают как арт-объекты. Темное дерево стен и строгая мебель получают необходимый визуальный акцент, который разбавляет архитектурную сухость.

Материал Эффект
Лепнина Ироничный акцент
Жостово Этнический вызов

Текстильная эстетика

Спальня требует мягкости. Объемные макраме-панно идеально справляются с задачей "утепления" пространства. Плетение сочетается с деревянными элементами кровати, создавая тактильные ощущения уюта. Если же интерьер тяготеет к бордовым оттенкам, идеальным решением станет крупный ковер-гобелен. Он не только собирает цвета в единую схему, но и работает как шумопоглощающая панель.

"Выбор текстиля над изголовьем — это не только визуальный прием, но и запрос на акустический комфорт. Мягкие фактуры поглощают лишние звуки, что критически важно для качественного сна", — отметила дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Световые сценарии

Функционализм диктует свои правила. Гибкие светильники в форме канатов заменяют громоздкие бра. Свет с температурой 3 000 К создает камерность, превращая зону изголовья в пространство для вечернего чтения. Часто такой черный акцент помогает придать спальне визуальную глубину и дороговизну.

"Световой дизайн перестал быть вспомогательным инструментом. Правильный кабель или гибкий профиль, закрепленный геометрически выверенно, порой заменяет десять картин", — объяснила планировщик интерьеров Анна Карпова.

Ответы на популярные вопросы о декоре спальни

Как избежать визуального хаоса при выборе декора?

Ограничьтесь двумя основными цветами и одной ведущей фактурой стены.

Безопасно ли крепить тяжелые объекты над кроватью?

Все элементы должны быть жестко закреплены на несущей стене, исключая падение на спящего человека.

Можно ли сочетать современные материалы с винтажными предметами?

Да, такая эклектика делает интерьер живым и, зачастую, позволяет отказаться от шаблонов оформления.

Нужно ли подбирать освещение под декор?

Свет должен подчеркивать текстуру объекта, а не спорить с ним, поэтому используйте регулируемый поток света.

Читайте также

Экспертная проверка: декоратор интерьеров Полина Савельева, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, планировщик интерьеров Анна Карпова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Садоводство, цветоводство
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сценарий Албании в Центральной Азии: центры депортации ЕС грозят превратить регион в мусорное ведро
Бывший СССР
Сценарий Албании в Центральной Азии: центры депортации ЕС грозят превратить регион в мусорное ведро
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Сценарий Албании в Центральной Азии: центры депортации ЕС грозят превратить регион в мусорное ведро
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Последние материалы
Вертикаль в Киеве пошла трещинами: следствие по делу Ермака парализовало всю работу
Пакет с пакетами и сон в десять: почему в зрелом возрасте мы начинаем ценить тишину, сон и бытовой уют
Невидимая война между человеком и зверем: почему кошка перестаёт идти на контакт с хозяином
Подкормка во время цветения здесь не спасет: когда на самом деле удобряют клубнику
Одна капля на ночь: как бюджетное масло из аптеки борется с возрастными изменениями
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Увидели эту фразу в описании вакансии? Закрывайте, пока карьера не превратилась в кошмар
Минус бока за месяц: простая техника, которая работает лучше изнурительных тренировок
Стены спальни превращаются в тихую гавань: какие цвета помогут быстрее расслабиться
Дорогой крем больше не спасет лицо: 10 привычек, которые возвращают ухоженность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.