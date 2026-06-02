Семейное воспитание в России сменило вектор: ребенок все чаще решает то, что раньше решали за него

Каждый третий родитель в России уже переходит к партнерской модели воспитания: в 18% семей ребенок участвует в оформлении комнаты и сам принимает решения, а в 9% выбор доверяют только детям. К таким выводам пришел девелопер Level Group, изучив ко Дню защиты детей подходы родителей поколения Альфа к обустройству детской, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Kruppach (Diskussion), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
В стране все заметнее становится более открытая модель воспитания, где у ребенка есть право голоса. Правда, как отмечает Артем Охмат, руководитель перспективных проектов Level Group, 27% родителей придерживаются партнерской модели, причем 8% из них ориентируются на возрастной порог: в детстве (до 7-9 лет) решения принимаются только вместе с родителями, а после 10 лет и в подростковом возрасте ребенку дают право выбора.

Тем не менее этот сдвиг пока нельзя назвать повсеместным. Больше половины родителей (64%) все еще придерживаются более консервативной модели и не готовы полностью доверить ребенку решение о цвете стен, мебели и планировке. Из них 36% обсуждают варианты с ребенком, но финальное слово оставляют за собой, а 28% считают, что ребенок пока слишком мал для таких решений.

"Если раньше оформление комнаты ребенка целиком определяли родители, то теперь мы видим постепенный переход к партнерской модели — когда решения принимаются вместе. Это показатель того, что молодые семьи стремятся учитывать индивидуальность ребенка, но при этом сохраняют роль старших в организации пространства. Мы также видим, что родители все чаще хотят, чтобы у ребенка было собственное пространство, где он может проявлять себя и учиться самостоятельности", — сказал Охмат.

По словам эксперта, вопреки ожиданиям высокой цифровизации, среди детей поколения Альфа сохраняется довольно консервативный подход к оформлению личного пространства. Каждый третий ребенок (31%) доверяет вкусу родителей и советуется с ними, каждый четвертый (28%) ориентируется на одноклассников и друзей, а каждый пятый (21%) вовсе не принимает участия в оформлении своей комнаты. При этом 34% черпают идеи из цифровых ресурсов, но и здесь дети чаще выбирают привычные ориентиры — соцсети, блогеров и любимые мультфильмы.

"На этом фоне особенно заметно, что детская комната сегодня воспринимается не как статичный интерьер, а как часть гибкой семейной среды. Современные планировки все чаще должны не просто закрывать базовые потребности, а позволять адаптировать пространство под возраст ребенка и меняющиеся сценарии жизни всей семьи", — заключил Охмат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
