Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой сорняк можно превратить в элитный десерт: неожиданный эксперимент на кухне с крапивой
Тучи, птицы и загадочные билборды: почему фанаты уверены, что Тейлор Свифт готовит проект с "Историей игрушек"
Климатический пожар в Арктике: почему льды тают быстрее, чем ожидалось
Дешевле и красивее: 6 стран Азии, которые заменят вам переполненные турецкие пляжи
Научный прорыв: "живой" пластик сам себя переработает
Мировой рекорд с привкусом фальши: Канье Уэст в Стамбуле предъявил права на историческое достижение
Хрустят как круассаны, тают как пончики: готовим десерт, от которого все будут в восторге
Детские грёзы на стадионе: российский актёр признался в исполнении заветного желания в Европе
Живая брошь в вашем саду: цветок, который превратит ваш цветник в произведение искусства

Хватит "колхозить" ремонт: чем заменить привычный плинтус в современном доме

Недвижимость

Пластиковый плинтус с кабель-каналом — это вчерашний день отделки. Раньше его лепили везде: под дешевенький линолеум и дорогую плитку. Быстро, грязно, "под дерево". Сегодня такой "декор" уничтожает пространство. Интерьеры стали чище, архитектурнее. Тяжелая пластиковая планка с фальшивым рисунком рядом с современными покрытиями выглядит как дешевая подделка. Чтобы интерьер не напоминал офис из нулевых, дизайнеры выбирают решения, которые создают "воздух" и чистоту линий.

Светящийся плинтус
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Светящийся плинтус

МДФ под покраску: растворение в пространстве

Материал №1 в современных проектах. Плинтус из МДФ не пытается казаться деревом. Его главное преимущество — мимикрия. Планку монтируют на стену и красят тем же составом, что и саму поверхность. Горизонталь не дробится, потолок визуально кажется выше. Это идеальный компаньон для ламината или премиального дизайна, где важна цельность образа.

"МДФ требует ровных стен. Если на поверхности есть "волна", жесткий плинтус подчеркнет все огрехи строителей. Зато в эксплуатации он ведет себя предсказуемо — подкрасил скол, и он снова как новый", — отметила дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Дюрополимер: броня для влажных зон

Если МДФ боится прямых потоков воды, то дюрополимер — настоящий танк. Плотный полимер выдерживает удары шваброй и высокую влажность. Для кухни или прихожей это база. Современные профили лишены завитков и "рюшек". Чем меньше деталей, тем дороже выглядит результат. Это решение часто используют, когда нужно добавить черные матовые акценты в графичный интерьер.

Теневой шов и скрытые решения

Высший пилотаж — когда плинтуса нет. Точнее, он спрятан. Алюминиевый Г-образный профиль монтируется на этапе черновых работ. Финишная отделка (краска или гипсокартон) нависает над ним. По периметру пола образуется глубокая темная полоса — теневой шов. Эффект парящих стен избавляет от визуального шума. Это дорого, сложно в монтаже, но безальтернативно для тех, кто ищет архитектурную глубину пространства.

"Скрытый профиль невозможно поставить после ремонта. Его закладывают в проект еще до штукатурки. Малейшая ошибка в расчетах высоты напольного покрытия превратит "теневой шедевр" в кривую щель", — предупредила архитектор Анастасия Кузнецова.

Герметичные примыкания и керамика

В санузлах все чаще отказываются от накладных планок. Излишки керамогранита нарезают на полоски нужной высоты. Результат — идеальное попадание в цвет и фактуру пола. Для кварцвинила подходит другой метод — заполнение технологического зазора эластичным герметиком. Это требует ювелирной подрезки покрытия, но позволяет полностью избавиться от выступов, на которых вечно скапливается пыль.

"Герметик — это не просто силикон из магазина. Нужны специализированные составы, которые не вымываются и не чернеют от грибка. Экономия на материале здесь приведет к тому, что шов придется переделывать через год", — подчеркнул отделочник Сергей Рябов.

Вариант отделки Ориентировочная стоимость (за м. п. с монтажом)
Пластик (бюджет) 150 — 300 руб.
МДФ / Дюрополимер (средний) 800 — 1 800 руб.
Скрытый профиль (премиум) от 3 500 руб.

Ответы на популярные вопросы о плинтусах

Можно ли покрасить обычный пластиковый плинтус?

Нет, краска на нем не держится. Из-за гибкости материала покрытие покроется трещинами через несколько дней. Пластик изначально предназначен "под замену".

Как спрятать провода без кабель-канала?

В современных ремонтах провода штробят в стены. Если нужно добавить кабель после отделки, используют плинтусы из МДФ или дюрополимера со специальным технологическим пазом на тыльной стороне.

Теневой шов — это не пылесборник?

Благодаря геометрии профиля пыль там скапливается не активнее, чем на обычной поверхности. Она легко удаляется узкой насадкой пылесоса при стандартной уборке.

Какой плинтус лучше для кривых стен?

Только мягкий пластик или гибкий полиуретан. Жесткий МДФ или скрытый алюминий обнажат все зазоры и сделают ремонт визуально неопрятным.

Читайте также

Экспертная проверка: архитектор Анастасия Кузнецова, отделочник Сергей Рябов, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Авто
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Бетон больше не нужен? Новинка, которая меняет правила дачного строительства
Недвижимость
Бетон больше не нужен? Новинка, которая меняет правила дачного строительства
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Популярное
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица

Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.

Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Последние материалы
Тучи, птицы и загадочные билборды: почему фанаты уверены, что Тейлор Свифт готовит проект с "Историей игрушек"
Климатический пожар в Арктике: почему льды тают быстрее, чем ожидалось
Дешевле и красивее: 6 стран Азии, которые заменят вам переполненные турецкие пляжи
Научный прорыв: "живой" пластик сам себя переработает
Мировой рекорд с привкусом фальши: Канье Уэст в Стамбуле предъявил права на историческое достижение
Хрустят как круассаны, тают как пончики: готовим десерт, от которого все будут в восторге
Марсианский песок: зачем роботам махать лапами, как черепахи
Детские грёзы на стадионе: российский актёр признался в исполнении заветного желания в Европе
Хватит "колхозить" ремонт: чем заменить привычный плинтус в современном доме
Живая брошь в вашем саду: цветок, который превратит ваш цветник в произведение искусства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.