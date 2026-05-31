Забудьте про скучный беж: главные цветовые тренды для кухни, которые не выйдут из моды годами

Выбор оттенка для кухни — это не просто покраска поверхностей, а формирование визуального кода вашего дома на ближайшие десять лет. Уход от холодного стерильного пластика в сторону сложных, тактильных и глубоких природных тонов диктует новые правила оформления. Мода 2026-2027 годов делает ставку на эргономику цвета: пространство должно согревать, а не слепить белизной фасадов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Дизайн кухни

Грунтуем базу: трендовые решения для стен

Стены создают "воздух" в интерьере. Современные сценарии жизни требуют мягкости, поэтому дизайнеры отказываются от чистого белого в пользу сложных составов. Теплый белый (айвори, молочная пена) избавляет от ощущения больничной палаты, сохраняя объем комнаты. Он идеально работает в паре с натуральным камнем и деревом, создавая обвалакующее пространство.

Для тех, кто ищет спокойствия, актуален шалфейный. Это серо-зеленый пигмент, который при разном освещении меняет глубину от пастельной зелени до строгого антрацита. Если окна выходят на юг, спасением станет воздушный голубой. Холодный подтон визуально снижает температуру помещения и делает маленькую кухню просторнее. В качестве смелого эксперимента возвращается пыльно-розовый - в сочетании с серыми или зелеными акцентами он выглядит не инфантильно, а благородно.

"Выбирая цвет стен, важно учитывать, что популярные оттенки стен иногда вызывают раздражение, если они слишком активны. На кухне мы проводим много времени, поэтому лучше уходить в припыленные, сложные тона, которые не "давят" на психику чрезмерной яркостью", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Архитектура кухни: модная палитра для гарнитуров

Цвет фасадов определяет статус интерьера. На смену глянцу приходят матовые "бархатистые" текстуры. Темный шоколад - новый фаворит 2026 года. Глубокий коричневый с фиолетовым или серым подтоном превращает кухню в объект роскоши. Чтобы интерьер не стал мрачным, такие фасады миксуют с темными графическими акцентами и фурнитурой из матовой латуни.

Для сторонников скандинавского стиля остается белоснежный, но теперь его обязательно дополняют теплыми фактурами — льном, деревом или плетеным декором. Любителям драмы стоит присмотреться к бордовому и сливовому. Это сложные, требовательные цвета, которые лучше смотрятся в просторных помещениях с обилием света. На небольших площадях их лучше использовать дробно: только на нижних модулях или кухонном острове.

"Матовые темные фасады, несмотря на свою красоту, требуют особого ухода. На шоколадном или глубоком синем цвете любая капля жира видна сильнее, чем на дереве. При планировании кухни закладывайте бюджет на качественное покрытие с защитой от отпечатков пальцев", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Смета стиля: во сколько обойдется цветной ремонт

Реализация модного сценария зависит от качества материалов. Хорошая глубокоматовая краска не может стоить дешево, так как она должна выдерживать многократную мойку и не терять пигмент под лучами солнца.

Сегмент Ориентировочная стоимость (м² / гарнитур) Эконом (Леруа Мерлен, Петрович) Краска: от 300 руб/м². Кухня: от 80 000 руб. Средний (Interio, Дизайнерские бюро) Краска: от 1200 руб/м². Кухня: от 250 000 руб. Премиум (Итальянские бренды, авторские мастерские) Стеновые покрытия: от 5000 руб/м². Кухня: от 800 000 руб.

"Инвестиции в цветную кухню окупаются, если выбирать фасады из МДФ в эмали. Пленка быстро выцветает и отслаивается, особенно в зоне плиты. Если бюджет ограничен, лучше покрасить старые фасады профессиональными составами, чем покупать дешевый новый гарнитур", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Ответы на популярные вопросы о дизайне кухни

Какой цвет самый практичный для фасадов?

Серый и средние тона дерева. На них меньше всего видны пыль, разводы от воды и капли жира. Белый также практичен, вопреки мифам: на нем не заметны солевые разводы воды.

Как выбрать краску для кухонных стен?

Ищите на банке маркировку "для кухонь и ванных" или "моющаяся". Степень блеска лучше выбирать матовую или яичную скорлупу — они лучше скрывают неровности стен.

Не надоест ли яркий бордовый гарнитур через год?

Если цвет чистый и кричащий — надоест. Если это сложный оттенок с примесью коричневого или серого, он работает как классика. Главное — оставить стены нейтральными.

Нужно ли менять освещение под новый цвет?

Да. Темные и насыщенные цвета поглощают свет. Для шоколадной или синей кухни потребуется в 1.5 раза больше сценариев освещения, чем для белой.

