Хотели как на Pinterest, а вышло как в подвале: почему эти 5 трендовых цветов быстро утомляют

Недвижимость

Интерьер — это не застывшая картинка из Pinterest, а живая среда, которая либо наполняет энергией, либо незаметно ее выкачивает. Дизайнеры часто сталкиваются с феноменом "хромоусталости": когда идеально подобранный оттенок через полгода начинает вызывать глухое раздражение. Причина не в качестве материалов, а в физиологии восприятия и световых сценариях.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Комната в лавандовом цвете

Пыльная роза и визуальный шум

Оттенок Dusty rose — главный герой последних лет, ставший заложником собственной популярности. Его коварство в нестабильности. Утром это благородный пепел, а вечером, при включенном теплом свете, стены приобретают неопрятный сиренево-коричневый тон. Мозг не может зафиксировать цвет, что рождает подсознательную тревогу, особенно в спальнях.

"Цвет-хамелеон в спальне — это мина замедленного действия. Если зрение постоянно фиксирует разные градации грязно-розового, вы не получите полноценного отдыха", — отметила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Изумрудный капкан

Глубокий зеленый выглядит монументально и дорого, пока за окном июльское солнце. Но в российских реалиях с затяжным ноябрем изумрудные стены превращают комнату в темный мешок. Без огромных панорамных окон на юг этот цвет "съедает" пространство, превращая уютную гостиную в склеп.

Для создания атмосферы статуса лучше использовать черный цвет в интерьере или графичные акценты, которые работают стабильнее изумруда. Тонкие линии и правильные фактуры добавят архитектурной глубины без эффекта подземелья.

Агрессия терракоты

Терракота — эмоциональный допинг. Она эффектна в ресторанах, где нужно возбудить аппетит и привлечь внимание. Но жить в окружении "земляного" красного утомительно. Стены постоянно требуют внимания, не давая глазу расслабиться. Это цвет, который "кричит", а дома нам нужна тишина.

"Терракотовый слишком доминирует в пространстве. Через год жизни в такой коробке жильцы начинают жаловаться на нехватку воздуха и постоянное давление", — подчеркнула декоратор интерьеров Полина Савельева.

Грязный эффект серо-бежевого

Сложный Greige (смесь серого и бежевого) быстро теряет лоск. Через несколько месяцев глаз привыкает к нюансам и начинает воспринимать его как "запыленный белый". Клиенты часто думают, что краска выцвела или стены испачкались, хотя дело лишь в особенностях цветопередачи.

Цвет-риск Безопасная альтернатива
Пыльная роза Песочный с розовым подтоном
Greige Чистый холодный серый
Лавандовый Слоновая кость с легким флером

Лавандовая сладость

Лавандовый обманчив — на смартфоне он кажется свежим, но на площади 20 квадратных метров становится приторным. Кроме того, этот оттенок беспощаден к дереву: любой паркет или шпон рядом с ним начинает выглядеть болезненно-желтым. Лаванду лучше оставить для текстиля и керамики.

При планировании важно помнить: если вы переборщили с цветом в ванной, необязательно все сносить. Можно изменить освещение в ванной комнате за один вечер с помощью накладных сценариев, чтобы скорректировать восприятие оттенка.

Как выбирать цвета без ошибок

Беспроигрышный выбор — цвета, которые не вызывают восторга с первой секунды. Они должны раскрываться постепенно. Перед покупкой краски делайте выкрас размером в квадратный метр прямо на объекте. Поживите с этим пятном неделю, наблюдая за ним в дождь, солнце и при свете ламп.

"Грамотное зонирование цветом позволяет избежать монотонности, которая и ведет к усталости. Главное — четкость подтона", — разъяснила планировщик интерьеров Анна Карпова.

Ответы на популярные вопросы о выборе цвета

Почему цвет на стене выглядит темнее, чем в каталоге?

Из-за площади отражения. В банке краска кажется светлее, но при нанесении на все стены комнаты свет многократно переотражается, сгущая тон.

Как освещение влияет на восприятие интерьера?

Теплый свет (2700К) усиливает желтые и красные оттенки, превращая синий в грязный. Холодный свет (4000К+) делает интерьер стерильным, как в больнице.

Стоит ли делать акцентную стену яркого цвета?

Да, это отличный компромисс. Акцент позволяет использовать сложный цвет (терракоту или изумруд), не перегружая психику общим объемом.

Как проверить краску перед покупкой?

Всегда заказывайте пробник (100-200 мл) и делайте выкрас на стене, а не на бумаге. Бумага не передает текстуру штукатурки и впитываемость.

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, декоратор интерьеров Полина Савельева, планировщик интерьеров Анна Карпова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
