Спрос взлетел втрое: россияне бросились скупать участки под строительство домов мечты

Российский рынок загородного жилья переживает структурную трансформацию. Вместо покупки готовых коттеджей граждане все чаще выбирают приобретение земли под индивидуальное строительство.

Фото: commons.wikimedia. org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дом из клеёного бруса

По данным статистики, за первый квартал 2026 года объем выданных кредитов на возведение частных домов превысил показатели прошлого года в три раза. Специалисты объясняют такую динамику развитием программ ипотеки и желанием семей получить более просторную жилую площадь.

Земля вместо кирпича: детали рыночного тренда

Основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев подтверждает, что спрос на завершенные объекты или недострои сейчас отсутствует. Покупателей интересуют свободные наделы, которые переводятся в категорию площадок под застройку сразу после покупки.

Как сообщает MoneyTimes, этот процесс сопровождается жестким контролем со стороны надзорных ведомств, проверяющих целевое использование участков.

"Можно стопроцентно отметить, что на сегодняшний момент нет никакого роста спроса покупки частных домов уже готовых либо недостроенных. Идет рост интереса к покупке земельных участков, это точно можно акцентировать. Люди, покупая земельные участки, не просто инвестируют в землю, оформив все права, они идут в сторону застройки земельных участков", — отметил Константин Апрелев.

Особая активность фиксируется в премиальном сегменте, где в дефиците остаются наделы с готовыми коммуникациями в обжитых поселках. При этом покупателям крайне важно учитывать юридические нюансы, включая ограничения при строительстве вблизи водоемов или лесных массивов.

Рост интереса к земле также спровоцирован сезонностью: пик сделок приходится на период с февраля по апрель, чтобы начать работы летом.

Цикличность спроса и правовые аспекты

К лету активность на рынке традиционно затихает. В июне количество сделок сокращается в несколько раз, а июль считается наиболее спокойным месяцем в году. Восстановление интереса начинается лишь в конце августа.

Владельцам следует помнить, что любая новая постройка должна быть вовремя поставлена на кадастровый учет для корректного расчета налогов. Важно также обеспечить техническую надежность конструкций, чтобы избежать деформации фундамента или ограждений после зимы.

"При освоении нового участка критически важно соблюдать сроки регистрации прав, чтобы избежать обвинений в нецелевом использовании земли, которые могут повлечь изъятие надела. Также стоит внимательно проверять статус участка до сделки, чтобы не столкнуться с обременениями, препятствующими капитальному строительству", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о рынке загородной недвижимости

Почему люди покупают землю, а не готовые дома?

Это позволяет создать жилье под индивидуальные запросы и распределить финансовую нагрузку на этапы строительства, что выгоднее покупки готового объекта со скрытыми дефектами.

Когда лучше всего искать участок для покупки?

Оптимальное время — с февраля по апрель. В этот период на рынке появляется максимальное количество предложений, а оформление документов завершается к началу строительного сезона.

Что происходит со спросом в летние месяцы?

Интерес покупателей резко падает в мае и июне, достигая минимума в июле. В это время рынок замирает, а возобновление сделок происходит только ближе к осени.

В каких поселках участки ценятся выше всего?

Наиболее ликвидными считаются наделы в благоустроенных поселках, где подведены все центральные коммуникации и застроено более 80% общей территории.

