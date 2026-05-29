Видеонаблюдение в подъезде: где проходит граница между безопасностью и нарушением закона

Защита частной собственности и безопасность в многоквартирных домах часто становятся причиной затяжных конфликтов между жильцами.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ новый дом

Попытки самостоятельно оборудовать лестничную клетку системами слежения нередко приводят к судебным искам, если инициатор игнорирует юридический статус площади за пределами своей квартиры.

Член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев разъяснил, почему самовольный монтаж оборудования может обернуться административной или гражданской ответственностью.

Основная коллизия кроется в праве собственности: любое устройство, закрепленное на стенах подъезда, автоматически переходит в категорию общедомового имущества.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, доля владения такой техникой распределяется между всеми собственниками пропорционально их жилой площади.

Юрист подчеркнул, что даже если человек купил камеру за свои деньги, в рамках закона ему будет принадлежать лишь ничтожная часть устройства. Чтобы легально использовать умный домофон или систему видеонаблюдения на этаже, необходимо получить согласие большинства соседей на общем собрании.

Эксперт также указал на жесткие рамки при установке личной камеры над дверью квартиры. Объектив не должен захватывать внутреннее пространство соседнего жилья при открытии дверей, так как это трактуется как сбор информации о частной жизни.

По словам Толмачева, претензии возникают именно тогда, когда оптика направлена на чужой вход.

"Не имеешь права камеру направлять на чужую дверь. Имеешь право только на свою дверь. А если твоя камера смотрит на мою дверь, это претензия к тебе по поводу моей личной безопасности. Ты хочешь считывать информацию с меня и хочешь выкладывать в социальные сети. Тогда это уже вызывает наказание", — резюмировал юрист.

"Даже при наличии согласия соседей важно помнить о законе "О персональных данных". Если камера фиксирует лица прохожих и записи хранятся или передаются третьим лицам без должной защиты, владелец системы рискует получить иск о защите чести и достоинства", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Александра Миронова.

Помимо видеофиксации, жильцам следует внимательно относиться и к другим аспектам эксплуатации общих зон. Регулярный ремонт подъездов и соблюдение регламентов пожарной безопасности исключают захламление коридоров личными вещами.

Игнорирование правил совместного проживания, будь то нецелевое использование площади или манипуляции с ресурсами, приводящие к росту ОДН, в итоге ложится бременем на бюджет всех владельцев квартир.

Отответы на популярные вопросы о видеонаблюдении в подъезде

Нужно ли разрешение соседей на установку камеры над моей дверью?

Нет, если камера охватывает исключительно вашу дверь и не позволяет заглядывать внутрь соседних квартир. Если же обзор затрагивает общие зоны или чужие входы, требуется решение общего собрания собственников.

Можно ли использовать записи с подъездной камеры в суде?

Да, видеозаписи могут служить доказательством в суде или при расследовании правонарушений, если они были получены законным путем и не нарушают право на личную тайну.

Что делать, если сосед повесил камеру и она смотрит прямо в мою квартиру?

Сначала стоит зафиксировать факт нарушения на фото или видео, затем направить письменную претензию соседу с требованием демонтировать устройство или изменить угол обзора. В случае отказа необходимо обращаться в полицию или суд.

Кто должен оплачивать обслуживание камер, установленных по решению собрания?

Расходы на содержание систем видеонаблюдения распределяются между всеми собственниками квартир и включаются в квитанцию ЖКХ, если такое решение было официально принято на голосовании.

