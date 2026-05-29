Цена взлета: недвижимость выше 40 этажа стала золотой жилой

Высотные метры в Москве переписывают правила инвестиций. Владельцы недвижимости на уровне птичьего полета стали главными бенефициарами рынка. За минувший год ликвидность лотов выше 40 этажа обеспечила их держателям рост стоимости на 17%. Для сравнения: нижние ярусы зданий прибавили лишь 7%. Разрыв в темпах роста цен стал пропастью между стандартным жильем и элитарным продуктом.
Средняя цена "квадрата" в текущих московских девелоперских проектах закрепилась на отметке 648,8 тыс. рублей. Интересно, что ценник в секциях выше 40 этажа в среднем достигает 723,3 тыс. рублей. Покупатели платят не за бетон, а за инсоляцию, приватность и визуальное превосходство над остальным мегаполисом. Статистика подтверждает: каждая пятая сделка премиального сегмента сегодня заключается именно в высотных доминантах.
"Стоимость жилья на больших высотах — это надбавка за дефицитный продукт. Прямая корреляция между этажностью и капитализацией актива становится нормой для премиального сегмента, где видовые характеристики и обособленность играют решающую роль в сделке", — констатировал в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.
|Характеристика
|Показатель
|Средняя цена м² в небоскребах
|648,8 тыс. руб.
|Средняя цена м² выше 40 этажа
|723,3 тыс. руб.
|Рост цен на высоких этажах (год)
|17%
|Рост цен на нижних этажах (год)
|7%
Сейчас в Москве насчитывается 54 строящихся проекта, чьи корпуса преодолевают барьер в 40 этажей. Даже в условиях сложной рыночной ситуации, когда иллюзия помощи от государства не всегда конвертируется в покупку, спрос на "верхние уровни" остается устойчивым.
"Покупатели дорогих объектов стали более придирчивы к качеству исполнения. Тишина и изоляция от городского шума на высоте часто перевешивают даже функциональные особенности планировок, превращая высотный лот в оазис для владельца", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.
Технические требования к небоскребам выше: используются специализированные системы пожаротушения, мощные насосные группы и усиленные лифтовые узлы. Эксплуатация таких зданий обходится дороже, но надежность выше по сравнению с обычными домами.
Нижние этажи проигрывают по видовым параметрам и уровню инсоляции. Это базовый продукт, который конкурирует с широким ассортиментом жилья в сегментах бизнес-класса, где прибавка в 7% отражает лишь общее удорожание стройматериалов.
Любая недвижимость подвержена рискам. Но небоскребы остаются уникальными объектами с ограниченным предложением, что обеспечивает более высокую сохранность капитала.
Льготная ипотека ограничена по лимитам, поэтому покупка дорогого элитного жилья чаще проходит по рыночным программам или при стопроцентной оплате.
"Высотное строительство — это сложная логистика и дорогие проектные решения. Если вас пугает эксплуатация, помните, что даже обычная бытовая техника требует ухода, что уж говорить о системах безопасности в многоэтажном монстре", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.
