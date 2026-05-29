Цена взлета: недвижимость выше 40 этажа стала золотой жилой

Недвижимость

Высотные метры в Москве переписывают правила инвестиций. Владельцы недвижимости на уровне птичьего полета стали главными бенефициарами рынка. За минувший год ликвидность лотов выше 40 этажа обеспечила их держателям рост стоимости на 17%. Для сравнения: нижние ярусы зданий прибавили лишь 7%. Разрыв в темпах роста цен стал пропастью между стандартным жильем и элитарным продуктом.

Cтеклянный небоскреб, уходящий в небо
Математика высоты: почему небоскребы дороже

Средняя цена "квадрата" в текущих московских девелоперских проектах закрепилась на отметке 648,8 тыс. рублей. Интересно, что ценник в секциях выше 40 этажа в среднем достигает 723,3 тыс. рублей. Покупатели платят не за бетон, а за инсоляцию, приватность и визуальное превосходство над остальным мегаполисом. Статистика подтверждает: каждая пятая сделка премиального сегмента сегодня заключается именно в высотных доминантах.

"Стоимость жилья на больших высотах — это надбавка за дефицитный продукт. Прямая корреляция между этажностью и капитализацией актива становится нормой для премиального сегмента, где видовые характеристики и обособленность играют решающую роль в сделке", — констатировал в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Характеристика Показатель
Средняя цена м² в небоскребах 648,8 тыс. руб.
Средняя цена м² выше 40 этажа 723,3 тыс. руб.
Рост цен на высоких этажах (год) 17%
Рост цен на нижних этажах (год) 7%

Сейчас в Москве насчитывается 54 строящихся проекта, чьи корпуса преодолевают барьер в 40 этажей. Даже в условиях сложной рыночной ситуации, когда иллюзия помощи от государства не всегда конвертируется в покупку, спрос на "верхние уровни" остается устойчивым.

"Покупатели дорогих объектов стали более придирчивы к качеству исполнения. Тишина и изоляция от городского шума на высоте часто перевешивают даже функциональные особенности планировок, превращая высотный лот в оазис для владельца", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о покупке высотного жилья

Влияет ли высота на надежность инженерных сетей?

Технические требования к небоскребам выше: используются специализированные системы пожаротушения, мощные насосные группы и усиленные лифтовые узлы. Эксплуатация таких зданий обходится дороже, но надежность выше по сравнению с обычными домами.

Почему цена на нижние этажи растет медленнее?

Нижние этажи проигрывают по видовым параметрам и уровню инсоляции. Это базовый продукт, который конкурирует с широким ассортиментом жилья в сегментах бизнес-класса, где прибавка в 7% отражает лишь общее удорожание стройматериалов.

Является ли инвестиция в 40+ этаж гарантией доходности?

Любая недвижимость подвержена рискам. Но небоскребы остаются уникальными объектами с ограниченным предложением, что обеспечивает более высокую сохранность капитала.

Действуют ли льготные программы на такие объекты?

Льготная ипотека ограничена по лимитам, поэтому покупка дорогого элитного жилья чаще проходит по рыночным программам или при стопроцентной оплате.

"Высотное строительство — это сложная логистика и дорогие проектные решения. Если вас пугает эксплуатация, помните, что даже обычная бытовая техника требует ухода, что уж говорить о системах безопасности в многоэтажном монстре", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Экспертная проверка: девелопер Артём Мельников, архитектор Анастасия Кузнецова, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
