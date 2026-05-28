Бизнес замер в ожидании: Госдума окончательно пресекла попытки пересмотреть старые сделки

Госдума утвердила новые правила оспаривания сделок по передаче государственных активов частным лицам, закрепив десятилетний срок исковой давности.

Законодательная инициатива призвана устранить правовую неопределенность, из-за которой активы, десятилетиями находящиеся в собственности бизнеса, могли быть изъяты в пользу государства. Теперь пересмотр итогов приватизации станет возможен лишь в исключительных случаях при наличии доказанного состава тяжких уголовных преступлений.

Принятый документ фиксирует текущий статус-кво в вопросах собственности. Ранее суды не имели четких временных рамок для оценки законности сделок прошлых лет, что создавало риски для инвесторов. По мнению депутатов, ограничение сроков в 10 лет защитит добросовестных владельцев от необоснованного административного давления.

Экономист Александр Разуваев в беседе с MoneyTimes подчеркнул, что решение властей сохраняет капиталистический вектор развития экономики. Стабилизация законодательства в этой сфере снимает напряженность вокруг результатов залоговых аукционов и других крупных сделок.

Четкие правила игры напрямую влияют на рыночные котировки, а предсказуемость прав собственности является базовым условием для притока капитала в российские компании.

"Защита основ частной собственности необходима для нормального функционирования рынка, однако владельцам недвижимости нельзя забывать и о бытовых рисках, возникающих при оформлении объектов в личное пользование", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Разуваев убежден, что официальный отказ от массовой деприватизации повышает привлекательность российских активов.

Специалист отметил, что отсутствие гарантий собственности пугало инвесторов больше, чем внешние санкции. Примечательно, что даже при выявлении процедурных нарушений в ходе передачи госимущества, сделки десятилетней давности останутся в силе.

"Это означает, что масштабную приватизацию, которая прошла, пересматривать нельзя. Это повышает инвестиционную привлекательность России достаточно сильно. Все, что пишут в интернете, что все пересмотрят и все национализируют, теперь официально получили ответ", — заявил Разуваев.

Экономист добавил, что пересмотру не подлежат и те случаи, где приватизацию квартиры или иного имущества пытались оспорить из-за старых ошибок в документах.

Ответы на популярные вопросы о приватизации и сроках давности

Какой срок давности установлен для отмены приватизации?

Согласно новому закону, оспорить передачу государственного актива в частные руки можно только в течение десяти лет с момента совершения сделки.

Могут ли национализировать актив по истечении этого срока?

Изъятие собственности после десятилетнего периода практически исключено, если только следствие не докажет наличие "тяжелой уголовной составляющей" в процессе сделки.

Как закон повлияет на инвестиции?

Эксперты полагают, что законодательные гарантии повысят доверие бизнеса к государству и улучшат динамику фондового рынка за счет снижения нерыночных рисков.

Касается ли это правило только заводов и предприятий?

Нормы распространяются на широкий спектр государственных активов, перешедших в частную собственность, создавая единый правовой механизм защиты владельцев.

