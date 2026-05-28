А у нас в квартире шум: инструкция для тех, кто хочет выспаться без соседской дрели

Недвижимость

Субботнее утро, вы хотели выспаться, но тишину взрывает оглушительный скрежет соседской дрели прямо над ухом. Терпеть головную боль или устраивать скандал на лестничной клетке больше не придется. Рассказываем, как законно и без лишних нервов приструнить любителей ремонта или "караоке-певцов" и вернуть в вашу квартиру долгожданный покой.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Допустимые пороги шума: цифры и реальность

Закон оперирует конкретными значениями. Днем уровень звука не должен превышать 40 дБ, что сопоставимо с обычной спокойной речью. Ночью планка падает до 30 дБ — это едва слышный шепот или тиканье настенных часов. Для сравнения: крик разъяренного соседа или работающий перфоратор выдают 90-100 дБ, что в разы перекрывает любые "безопасные" нормы. Любой звук, мешающий отдыху, становится поводом для визита полиции.

"Важно понимать, что замеры шума — процедура сложная. Если сосед разово уронил шкаф, Роспотребнадзор не поможет. Но если в квартире над вами систематически работает незаконная мастерская, идет несогласованная перепланировка или месяцами гремит строительная техника, необходимо фиксировать это через экспертизу. Только официальный акт станет весомым аргументом в суде", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Исключений в календаре немного. Главное — новогодняя ночь, когда шумные гуляния легализованы до утра. В остальное время выходные и праздники должны оставаться тихими до 9:00. В будни "комендантский час" для звуков чаще всего начинается в 23:00, но региональные власти вправе сдвигать эти границы в сторону ужесточения.

География тишины: правила в разных городах

Единого федерального стандарта не существует. Попытка Госдумы в 2023 году закрепить общероссийский интервал с 23:00 до 07:00 провалилась — законопроект был отклонен. Сегодня каждый субъект РФ защищает покой граждан по-своему, устанавливая разные временные рамки для "режима тишины" и ремонтных работ.

Регион Запрет на шум (ночь)
Москва с 23:00 до 07:00
Санкт-Петербург с 22:00 до 08:00
Московская обл. с 21:00 до 08:00
Татарстан с 22:00 до 06:00

Ремонт — отдельная головная боль. В Москве долбить стены запрещено с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и праздничные дни. Даже если вы планируете незначительное обновление напольного покрытия в квартире, придется соблюдать "тихий час" с 13:00 до 15:00. Это время необходимо для отдыха детей и пожилых людей.

"Соблюдение регламента работ — это не только вопрос вежливости, но и финансовой безопасности. Если вы начнете шумный монтаж в воскресенье, управляющая компания имеет право составить акт, который станет основой для штрафа. Советую заранее предупреждать соседей о графике шумных этапов через общедомовой чат", — подчеркнула специалист управляющей компании Марина Иванова.

Как усмирить нарушителя без скандала

Первый шаг — дипломатия. Многие соседи могут просто не догадываться, что их новая бытовая техника или привычка петь в караоке после полуночи пробивают звукоизоляцию. Спокойный разговор часто эффективнее вызова наряда. Сошлитесь на региональный закон и право на отдых. Если это не помогает, переходите к фиксации: видеозапись со звуком и коллективная жалоба от нескольких квартир творят чудеса.

Когда шум исходит не от жильцов, а от внешних источников — строек, магазинов на первом этаже или мусоровозов в 4 утра — жаловаться нужно в Роспотребнадзор. Зачастую проблема кроется в неисправной вентиляции или нарушении логистических протоколов. В таких ситуациях может потребоваться полная чистка систем или даже профессиональная уборка фасадов от оборудования, создающего вибрацию.

Санкции для любителей ночного дрифта и перфоратора

Штрафы за нарушение тишины в Москве варьируются от скромных до внушительных. Обычный гражданин за ночной дебош или ремонт в неположенное время заплатит от 1 до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц цена тишины вырастает до 8 тысяч, а юридические лица (например, магазины или кафе в жилом доме) могут потерять до 80 тысяч рублей за одну шумную ночь.

"Полиция редко выписывает штраф при первом вызове, обычно ограничиваются предупреждением. Однако повторный инцидент — это гарантированный протокол. Если же вы столкнулись с систематическим игнорированием закона, единственный путь — обращение к участковому для запуска административного производства", — разъяснила юрист Анна Мороз.

Существуют и законные исключения. Никто не оштрафует за шум при ликвидации аварий, работе сирен скорой помощи или пожарных. Также в новостройках Москвы действуют послабления: в первые полтора года после сдачи дома шумные работы разрешены в течение всего дня — с 07:00 до 23:00, чтобы жильцы могли быстрее закончить отделку и заехать в квартиры.

Ответы на популярные вопросы о тишине

Можно ли делать ремонт в субботу?

Да, в большинстве регионов суббота считается рабочим днем для ремонта, но с соблюдением дневного перерыва (тихого часа) и более поздним началом работ.

Куда звонить, если соседи шумят прямо сейчас?

Необходимо вызывать полицию по номеру 102 или 112. Сотрудники обязаны зафиксировать факт нарушения покоя и составить протокол.

Является ли плач ребенка нарушением закона?

Нет. Плач ребенка, как и звуки жизнедеятельности (шаги, шум воды в трубах), не относятся к правонарушениям, если они не создаются умышленно.

Как наказать магазин на первом этаже за шумную разгрузку ночью?

Нужно подать жалобу в Роспотребнадзор и префектуру. Для юридических лиц предусмотрены самые высокие штрафы за нарушение режима тишины.

Экспертная проверка: инженер строительного контроля Роман Волков, специалист управляющей компании Марина Иванова, юрист по недвижимости Анна Мороз
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
