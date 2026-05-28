Без помощи родителей и наследства: как реально купить квартиру в 2026 году

Покупка жилья в 2026 году требует от граждан комбинирования финансовых инструментов, так как простые накопления быстро обесцениваются. Покупатели все чаще используют сложные схемы: объединяют средства от продажи старых активов с материнским капиталом, личными сбережениями и потребительскими кредитами для формирования стартового взноса. Эксперты подчеркивают, что стратегия длительного накопления сейчас малоэффективна из-за темпов инфляции.
Основатель Центра недвижимости "Метры" Анастасия Андрейчук пояснила, что многие молодые люди стараются ограничивать расходы годами ради покупки квартиры, но рост цен часто опережает их возможности. В то же время на рынке сохраняются экстремальные сценарии покупки без стартового капитала через завышение стоимости объекта, хотя официально такие программы закрыты. Особую остроту вопросу придает скрытый разрыв цен между новостройками и вторичным рынком, который, по данным Центробанка, достиг 64% — сообщает Газета.Ru
Специалисты рекомендуют не гнаться за идеальными метрами сразу, а начинать с ликвидных малогабаритных объектов. По словам Маргариты Калининской, основателя агентства "Азбука кредитных решений", альтернативой может стать строительство частного дома, где стоимость "квадрата" значительно ниже, чем в городских многоэтажках. Однако при любом выборе критически важно заранее изучить ошибки планировки, чтобы актив не превратился в неликвидный груз, который будет невозможно выгодно продать или сдать в будущем.
Ставка в 6% остается привлекательной, однако из-за высокой стоимости новостроек ежемесячный платеж может быть выше, чем при покупке более дешевой вторички по рыночным ставкам.
Эксперты считают этот сценарий рискованным, так как инфляция и подорожание строительных материалов могут нивелировать все приложенные усилия по сохранению средств.
Маленькая квартира в хорошем районе продается или сдается за недели, в то время как огромные трехкомнатные варианты могут висеть в экспозиции годами, связывая капитал владельца.
Да, из-за падения спроса девелоперы вынуждены предлагать рассрочки, субсидировать ставки за свой счет и запускать временные акционные предложения для привлечения клиентов.
Ночная атака на учебный городок в Старобельске вызвала острую реакцию экспертов, пока службы города разбирают завалы в жилом секторе после мощных прилетов.