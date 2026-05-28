Без помощи родителей и наследства: как реально купить квартиру в 2026 году

Покупка жилья в 2026 году требует от граждан комбинирования финансовых инструментов, так как простые накопления быстро обесцениваются. Покупатели все чаще используют сложные схемы: объединяют средства от продажи старых активов с материнским капиталом, личными сбережениями и потребительскими кредитами для формирования стартового взноса. Эксперты подчеркивают, что стратегия длительного накопления сейчас малоэффективна из-за темпов инфляции.

Основатель Центра недвижимости "Метры" Анастасия Андрейчук пояснила, что многие молодые люди стараются ограничивать расходы годами ради покупки квартиры, но рост цен часто опережает их возможности. В то же время на рынке сохраняются экстремальные сценарии покупки без стартового капитала через завышение стоимости объекта, хотя официально такие программы закрыты. Особую остроту вопросу придает скрытый разрыв цен между новостройками и вторичным рынком, который, по данным Центробанка, достиг 64% — сообщает Газета.Ru

"При планировании переезда в новую квартиру важно учитывать не только финансовые риски, но и стресс для всех членов семьи, включая домашних питомцев. Смена обстановки может спровоцировать у животных тревожные расстройства, поэтому адаптацию к новому пространству нужно прорабатывать заранее", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Специалисты рекомендуют не гнаться за идеальными метрами сразу, а начинать с ликвидных малогабаритных объектов. По словам Маргариты Калининской, основателя агентства "Азбука кредитных решений", альтернативой может стать строительство частного дома, где стоимость "квадрата" значительно ниже, чем в городских многоэтажках. Однако при любом выборе критически важно заранее изучить ошибки планировки, чтобы актив не превратился в неликвидный груз, который будет невозможно выгодно продать или сдать в будущем.

Ответы на популярные вопросы о покупке недвижимости

Насколько выгодно сейчас брать семейную ипотеку?

Ставка в 6% остается привлекательной, однако из-за высокой стоимости новостроек ежемесячный платеж может быть выше, чем при покупке более дешевой вторички по рыночным ставкам.

Стоит ли копить на квартиру несколько лет?

Эксперты считают этот сценарий рискованным, так как инфляция и подорожание строительных материалов могут нивелировать все приложенные усилия по сохранению средств.

Почему ликвидность объекта важнее его площади?

Маленькая квартира в хорошем районе продается или сдается за недели, в то время как огромные трехкомнатные варианты могут висеть в экспозиции годами, связывая капитал владельца.

Есть ли шансы на скидки от застройщиков в 2026 году?

Да, из-за падения спроса девелоперы вынуждены предлагать рассрочки, субсидировать ставки за свой счет и запускать временные акционные предложения для привлечения клиентов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
