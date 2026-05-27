Уязвимости пустующего жилья: советы по недвижимости на период летних отпусков

Почти каждая пятая городская семья в России (около 19%) на летний период покидает свои квартиры, предпочитая жизнь в загородных домах или на дачах. Массовый переезд на природу провоцирует рост тревожности собственников за сохранность оставленного без присмотра жилья. Согласно результатам исследования корпорации "Девелопмент-Юг", главными факторами риска владельцы считают коммунальные аварии и выход из строя электроники.

Эксперты отмечают, что пустующие неделями помещения требуют особого внимания со стороны обслуживающих организаций. Управляющие компании в этот период фиксируют наплыв заявок на проверку безопасности и дополнительные охранные услуги. Чтобы избежать неприятностей, специалисты рекомендуют перед отъездом полностью обесточивать ненужные приборы и перекрывать водоснабжение, так как летом риск сбоев в инженерных сетях возрастает из-за профилактических работ. Нередко владельцы забывают даже о базовых правилах, рискуя имуществом, хотя современная бытовая техника крайне чувствительна к перепадам напряжения в пустых домах — сообщает Газета.Ru.

Традиционные просьбы к соседям "приглядеть за дверью" постепенно вытесняются технологичными решениями. Собственники все чаще выбирают установку видеокамер, датчиков протечки и комплексных систем удаленного мониторинга. Подобная предусмотрительность оправдана: длительное отсутствие жильцов в новостройках может обернуться серьезным ущербом не только для одной квартиры, но и для всего подъезда, если вовремя не среагировать на поломку коммуникаций.

"При переезде на дачу важно помнить не только о защите стен, но и о состоянии домашних животных, для которых смена обстановки или долгое отсутствие хозяев — серьезный стресс. Обеспечьте питомцу привычный режим и безопасность на участке, чтобы летний отдых не превратился в поиск сбежавшего или заболевшего любимца", — объяснила в беседе с Pravda.Ru домработница Нина Захарова.

Ответы на популярные вопросы о сезонном переезде за город

Нужно ли перекрывать воду, если в квартире стоят датчики протечки?

Специалисты рекомендуют перекрывать вводные краны даже при наличии автоматики. Датчики могут вовремя обнаружить течь, но механическое перекрытие воды гарантирует защиту в случае сбоя электропитания или поломки запорного клапана.

Почему летом растет нагрузка на электросети в пустых домах?

Это связано с проведением плановых ремонтных работ на внешних линиях и подстанциях. Частые переключения и профилактические запуски систем могут приводить к скачкам напряжения, которые опасны для включенных в розетку приборов.

Безопасно ли оставлять окна в режиме микропроветривания?

Нет, управляющие компании советуют плотно закрывать все створки. Режим проветривания не только снижает взломостойкость окна, но и может стать причиной залива квартиры во время сильного косого ливня или повреждения фурнитуры при резких порывах ветра.

С чем связан растущий спрос на сезонный переезд за город?

Основными факторами аналитики называют развитие удаленной работы и стремление семей обеспечить детям отдых на свежем воздухе. Современные цифровые сервисы позволяют контролировать городское жилье из любой точки, что делает долгие поездки более комфортными.

