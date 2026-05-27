Двор без ухода: когда УК обязана платить жильцам и возвращать деньги за услуги ЖКХ

Недвижимость

Обязательства управляющей организации (УК) по содержанию придомовой территории напрямую коррелируют с юридическим статусом земли под многоквартирным домом.

Юрист Сергей Сергеев разъяснил, что зона ответственности коммунальщиков за озеленение, установку скамеек и площадок зависит от постановки участка на кадастровый учет. Если земля оформлена как общее имущество собственников, контроль за ее состоянием полностью ложится на плечи обслуживающей компании.

Размер площадей, подлежащих уборке, обычно составляет около 20 метров от фасада здания, а в отдельных случаях эта граница раздвигается до 30 метров.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, при отсутствии четкого межевания обязанность по уходу за растениями и малыми архитектурными формами также возлагается на УК в рамках исполнения регионального законодательства.

По словам Сергеева, жильцы имеют право требовать возврата средств, если коммунальные службы игнорируют свои прямые функции, ведь тариф за содержание жилья уже включает данные работы.

"Конечно, обязаны, но в зависимости от того, что это за двор. Если земля кадастрированная и придомовая территория входит в состав общего имущества, то однозначно обязана управляющая компания благоустраивать. Если это городская территория, детская площадка и зеленые насаждения, нужно смотреть местное законодательство. По закону о благоустройстве на управляющую компанию, как правило, возлагается обязанность содержать придомовую территорию, в которую могут входить подобные объекты", — отметил Сергеев.

"Зачастую УК пытаются сэкономить на ландшафтных работах, ссылаясь на отсутствие межевания, однако суды чаще встают на сторону жителей, если территория фактически используется домом. Чтобы не переплачивать за невидимую работу, собственникам полезно знать, как законно отказаться от навязанных или устаревших услуг в квитанциях", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Помимо эстетики двора, жильцам следует внимательно следить за нормативами потребления ресурсов. Например, бесконтрольный полив общих клумб может привести к тому, что расходы на общедомовые нужды лягут на плечи всех соседей.

Грамотное управление домом требует не только контроля за дворниками, но и своевременной передачи показаний приборов учета, чтобы коммунальные счета не удваивались из-за ошибок в расчетах.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве двора

Кто должен красить заборы и скамейки во дворе?

Если участок включен в кадастровый паспорт дома, эти работы выполняет управляющая компания за счет средств, собираемых по статье "содержание и ремонт жилья".

Что делать, если УК отказывается стричь газоны?

Необходимо направить официальную претензию руководству компании, зафиксировав нарушение на фото. В случае игнорирования жалобы следует обращаться в ГЖИ.

Кто отвечает за состояние детской площадки на муниципальной земле?

В этой ситуации за исправность игровых элементов и чистоту территории отвечают муниципальные службы города или района в рамках местных программ благоустройства.

Может ли УК требовать дополнительную плату за высадку деревьев?

Масштабное озеленение, не предусмотренное договором управления, проводится по решению общего собрания собственников, где утверждается источник финансирования.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
