Байкеров пустят на выделенки? В Госдуме оценили новую инициативу Минтранса

Новостройки против вторички: скрытый разрыв цен шокировал рынок недвижимости РФ

Недвижимость

Разрыв в стоимости квадратного метра между строящимися объектами и готовым жильем в России достиг исторических максимумов. Эксперты отрасли фиксируют серьезный дисбаланс, при котором вторичные квартиры обходятся покупателям значительно дешевле новостроек.

Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Многоэтажные дома

Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на ипотечного брокера Дмитрия Ракуту, ажиотажный спрос последних лет, подогреваемый государственными программами, окончательно разделил рынки в ценовом сегменте.

Основной причиной такого перекоса стала длительная работа льготной ипотеки, действовавшей с 2020 года. Массовая выдача кредитов без жестких ограничений позволила застройщикам беспрерывно поднимать цены, ориентируясь на высокий спрос.

Сейчас, когда стоимость жилья и условия заимствования изменились, разрыв между "первичкой" и "вторичкой" составил от 30% до 40% в зависимости от региона.

"Разрыв между первичкой и вторичкой колоссальный, он накопился после введения льготной программы. Застройщики, видя такой спрос, цены разогнали до предела. Как только возникла история с резким повышением ключевой ставки четыре года назад, разрыв и по ипотеке, и в ценовом сегменте стал колоссальным, рынок вторичной недвижимости практически остановился, так как мало кто готов брать ипотеку под двадцать пять процентов", — отмечает Ракута в интервью MoneyTimes.

"При таком ценовом разрыве покупателям со свободными средствами выгоднее смотреть на готовые квартиры, так как продавцы на вторичке более гибко подходят к торгу. Однако стоит учитывать, что банки, финансирующие стройки, не позволят девелоперам радикально снижать прайсы во избежание обвала всего сектора", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

По мнению опрошенных аналитиков, владельцы вторичного жилья пока удерживают цены, несмотря на высокие ставки по ипотеке. В это же время на рынке строящихся объектов в отдельных городах, например, когда анализируется рынок недвижимости Новосибирска, наблюдаются структурные сдвиги в стратегиях застройщиков.

Эксперт Ракута резюмировал, что текущий момент оптимален для входа на рынок готового жилья при наличии накоплений, а выравнивания условий стоит ждать только после начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ.

Ответы на популярные вопросы о ценах на жилье

Почему новостройки стоят дороже готовых квартир?

Основным фактором стал длительный период льготной ипотеки, которая была доступна только для первичного рынка. Это спровоцировало рост цен со стороны застройщиков, в то время как владельцы вторичного жилья не имели такой поддержки спроса.

Стоит ли ждать обвала цен на первичку в ближайшее время?

Резкое падение стоимости квадратного метра у девелоперов маловероятно. Банки, предоставляющие проектное финансирование, жестко контролируют финансовые модели застройщиков и не разрешают им демпинговать во избежание убытков.

Когда станет доступной ипотека на вторичное жилье?

Массовое оживление спроса и снижение ставок по рыночным программам возможны только вслед за переходом Центрального банка РФ к смягчению денежно-кредитной политики и уменьшению ключевой ставки.

Выгодно ли сейчас покупать квартиру за наличные?

Да, для покупателей с полной суммой на руках сейчас сложились благоприятные условия на вторичном рынке. Из-за дорогой ипотеки спрос там ниже, что позволяет торговаться с собственниками и получать дисконт, который недоступен у застройщиков.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
