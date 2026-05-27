Новостройки против вторички: скрытый разрыв цен шокировал рынок недвижимости РФ

Разрыв в стоимости квадратного метра между строящимися объектами и готовым жильем в России достиг исторических максимумов. Эксперты отрасли фиксируют серьезный дисбаланс, при котором вторичные квартиры обходятся покупателям значительно дешевле новостроек.
Как сообщает MoneyTimes со ссылкой на ипотечного брокера Дмитрия Ракуту, ажиотажный спрос последних лет, подогреваемый государственными программами, окончательно разделил рынки в ценовом сегменте.
Основной причиной такого перекоса стала длительная работа льготной ипотеки, действовавшей с 2020 года. Массовая выдача кредитов без жестких ограничений позволила застройщикам беспрерывно поднимать цены, ориентируясь на высокий спрос.
Сейчас, когда стоимость жилья и условия заимствования изменились, разрыв между "первичкой" и "вторичкой" составил от 30% до 40% в зависимости от региона.
"Разрыв между первичкой и вторичкой колоссальный, он накопился после введения льготной программы. Застройщики, видя такой спрос, цены разогнали до предела. Как только возникла история с резким повышением ключевой ставки четыре года назад, разрыв и по ипотеке, и в ценовом сегменте стал колоссальным, рынок вторичной недвижимости практически остановился, так как мало кто готов брать ипотеку под двадцать пять процентов", — отмечает Ракута в интервью MoneyTimes.
"При таком ценовом разрыве покупателям со свободными средствами выгоднее смотреть на готовые квартиры, так как продавцы на вторичке более гибко подходят к торгу. Однако стоит учитывать, что банки, финансирующие стройки, не позволят девелоперам радикально снижать прайсы во избежание обвала всего сектора", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.
По мнению опрошенных аналитиков, владельцы вторичного жилья пока удерживают цены, несмотря на высокие ставки по ипотеке. В это же время на рынке строящихся объектов в отдельных городах, например, когда анализируется рынок недвижимости Новосибирска, наблюдаются структурные сдвиги в стратегиях застройщиков.
Эксперт Ракута резюмировал, что текущий момент оптимален для входа на рынок готового жилья при наличии накоплений, а выравнивания условий стоит ждать только после начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ.
Основным фактором стал длительный период льготной ипотеки, которая была доступна только для первичного рынка. Это спровоцировало рост цен со стороны застройщиков, в то время как владельцы вторичного жилья не имели такой поддержки спроса.
Резкое падение стоимости квадратного метра у девелоперов маловероятно. Банки, предоставляющие проектное финансирование, жестко контролируют финансовые модели застройщиков и не разрешают им демпинговать во избежание убытков.
Массовое оживление спроса и снижение ставок по рыночным программам возможны только вслед за переходом Центрального банка РФ к смягчению денежно-кредитной политики и уменьшению ключевой ставки.
Да, для покупателей с полной суммой на руках сейчас сложились благоприятные условия на вторичном рынке. Из-за дорогой ипотеки спрос там ниже, что позволяет торговаться с собственниками и получать дисконт, который недоступен у застройщиков.
