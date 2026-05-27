Владельцев дач атакуют новой схемой — не попадитесь на уловку, грозящую потерей аккаунта на Госуслугах

Мошенники открыли охоту на владельцев загородной недвижимости. Преступники рассылают фальшивые уведомления о нарушениях земельного законодательства, маскируя их под официальные штрафы. Цель агрессивной кампании — захват аккаунтов на портале "Госуслуг" и кража личных данных. Злоумышленники играют на страхе собственников перед крупными взысканиями и предлагают "скидку" за быструю оплату по вредоносной ссылке.

Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

Механика обмана: как работают фальшивые штрафы

Схема выстроена на психологическом давлении. Владелец участка получает сообщение о якобы выявленном нарушении, например, за нецелевое использование земли или сорняки. В тексте содержится ссылка, ведущая на фишинговый ресурс. Под предлогом авторизации для оплаты "штрафа со скидкой" система запрашивает логин и пароль от государственного сервиса. После ввода данных злоумышленники получают полный контроль над цифровой личностью жертвы.

"Информационные атаки на дачников становятся всё более изощренными. Мошенники копируют стилистику официальных ведомств, чтобы вызвать доверие и спровоцировать эмоциональную реакцию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Парламентарий Сергей Гаврилов подчеркнул, что государственные ведомства никогда не уведомляют о штрафах через мессенджеры или социальные сети. Официальный документ — это постановление, которое приходит заказным письмом, вручается лично под роспись или отображается в личном кабинете проверенного госпортала. Любые другие каналы связи — признак криминальной активности. Важно помнить, что даже при уточнении границ участка или разрешении споров с соседями все уведомления строго регламентированы.

Как отличить настоящее постановление от подделки

Легитимность штрафа легко проверить через официальные реестры. Если вы получили подозрительное сообщение, первым делом обратитесь к Единому реестру контрольных мероприятий. Отсутствие записи о проверке в системе означает, что уведомление сфабриковано. Также стоит проверить данные напрямую через территориальные органы Росреестра.

Признак оригинала Признак мошенничества Доставка через Почту России или личный кабинет ГИС Рассылка в WhatsApp, Telegram или через СМС Наличие номера постановления и данных инспектора Обезличенное требование "срочно оплатить" Оплата по официальным реквизитам через банк Переход по ссылке на сторонний платежный шлюз

"Любое требование денег, которое поступает вне официальных каналов — это юридический мусор. Рекомендую игнорировать такие сообщения и проверять статус своей недвижимости только на государственном сайте", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Часто под прицел попадают те, кто опасается проверок из-за мелких недочетов на участке. Многие владельцы не знают, что судебные тяжбы могут начаться из-за обычных построек, если они нарушают нормы отступов или пожарной безопасности. Мошенники умело используют эту неуверенность, выставляя счета за несуществующие нарушения.

Алгоритм действий при переходе по ссылке

Если вы совершили ошибку и перешли по ссылке или ввели данные, действуйте мгновенно. Время работает против вас. Первым делом зайдите в настоящий аккаунт через официальное приложение, смените пароль и завершите все активные сессии на других устройствах. Это заблокирует доступ преступникам, если они еще не успели сменить привязанный номер телефона.

Следом проверьте состояние банковских счетов и установите лимиты на операции. Если доступ к кабинету уже утерян, немедленно обратитесь в МФЦ для восстановления доступа и напишите заявление в полицию. Параллельно стоит изучить другие риски, связанные с загородным имуществом, так как ошибки в эксплуатации техники или систем отопления могут привести к реальным авариям, которые потребуют куда больших трат, чем вымышленный штраф.

"Техническая гигиена важна не только в сети. Если злоумышленники получили доступ к вашим данным, они могут попытаться совершить сделки с имуществом. Срочно наложите запрет на регистрационные действия без личного присутствия в Росреестре", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы о защите дачи

Могут ли выписать штраф за дачу через мессенджер?

Нет. Государственные органы не используют мессенджеры (WhatsApp, Telegram) для уведомлений о нарушениях. Это противоречит регламенту документооборота.

Как быстро нужно оплатить реальный штраф?

На обжалование постановления законом отводится десять дней. Требование "оплатить в течение часа" — верный признак махинаций.

За что чаще всего штрафуют дачников?

Основные статьи: нецелевое использование земли, зарастание участка сорной растительностью (борщевик), нарушение противопожарных норм и незаконное строительство.

Как защитить аккаунт на портале госуслуг?

Обязательно установите двухфакторную аутентификацию (подтверждение через СМС) и никогда не переходите по ссылкам из писем, даже если они выглядят как официальные.

Читайте также