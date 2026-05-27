Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
80-летняя гипотеза Эрдёша пала под натиском ИИ — машина нашла лазейку, которую люди не видели
Байкеров пустят на выделенки? В Госдуме оценили новую инициативу Минтранса
Европа сдастся? Почему через 100 лет с ней станет гораздо проще ладить
Информационный клин: Евросоюз пытается рассорить россиян с их собственным государством
Скандал вокруг иска Нафтогаза к Газпрому: кто на самом деле вынес фейковый вердикт
Птицы Гавайев вымирают на глазах — причина страшнее, чем климат, и остановить это почти невозможно
Вместо роботов везут мигрантов: почему Европа упорно отказывается от автоматизации
Сложная судьба потомственного казака: семейные архивы приоткрыли завесу над драматическим прошлым
УАЗ вырезал допотопные рычаги и воткнул в салон телевизор — Патриот наконец догоняет китайцев

Владельцев дач атакуют новой схемой — не попадитесь на уловку, грозящую потерей аккаунта на Госуслугах

Недвижимость

Мошенники открыли охоту на владельцев загородной недвижимости. Преступники рассылают фальшивые уведомления о нарушениях земельного законодательства, маскируя их под официальные штрафы. Цель агрессивной кампании — захват аккаунтов на портале "Госуслуг" и кража личных данных. Злоумышленники играют на страхе собственников перед крупными взысканиями и предлагают "скидку" за быструю оплату по вредоносной ссылке.

Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.
Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

Механика обмана: как работают фальшивые штрафы

Схема выстроена на психологическом давлении. Владелец участка получает сообщение о якобы выявленном нарушении, например, за нецелевое использование земли или сорняки. В тексте содержится ссылка, ведущая на фишинговый ресурс. Под предлогом авторизации для оплаты "штрафа со скидкой" система запрашивает логин и пароль от государственного сервиса. После ввода данных злоумышленники получают полный контроль над цифровой личностью жертвы.

"Информационные атаки на дачников становятся всё более изощренными. Мошенники копируют стилистику официальных ведомств, чтобы вызвать доверие и спровоцировать эмоциональную реакцию", — констатировал в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Парламентарий Сергей Гаврилов подчеркнул, что государственные ведомства никогда не уведомляют о штрафах через мессенджеры или социальные сети. Официальный документ — это постановление, которое приходит заказным письмом, вручается лично под роспись или отображается в личном кабинете проверенного госпортала. Любые другие каналы связи — признак криминальной активности. Важно помнить, что даже при уточнении границ участка или разрешении споров с соседями все уведомления строго регламентированы.

Как отличить настоящее постановление от подделки

Легитимность штрафа легко проверить через официальные реестры. Если вы получили подозрительное сообщение, первым делом обратитесь к Единому реестру контрольных мероприятий. Отсутствие записи о проверке в системе означает, что уведомление сфабриковано. Также стоит проверить данные напрямую через территориальные органы Росреестра.

Признак оригинала Признак мошенничества
Доставка через Почту России или личный кабинет ГИС Рассылка в WhatsApp, Telegram или через СМС
Наличие номера постановления и данных инспектора Обезличенное требование "срочно оплатить"
Оплата по официальным реквизитам через банк Переход по ссылке на сторонний платежный шлюз

"Любое требование денег, которое поступает вне официальных каналов — это юридический мусор. Рекомендую игнорировать такие сообщения и проверять статус своей недвижимости только на государственном сайте", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Часто под прицел попадают те, кто опасается проверок из-за мелких недочетов на участке. Многие владельцы не знают, что судебные тяжбы могут начаться из-за обычных построек, если они нарушают нормы отступов или пожарной безопасности. Мошенники умело используют эту неуверенность, выставляя счета за несуществующие нарушения.

Алгоритм действий при переходе по ссылке

Если вы совершили ошибку и перешли по ссылке или ввели данные, действуйте мгновенно. Время работает против вас. Первым делом зайдите в настоящий аккаунт через официальное приложение, смените пароль и завершите все активные сессии на других устройствах. Это заблокирует доступ преступникам, если они еще не успели сменить привязанный номер телефона.

Следом проверьте состояние банковских счетов и установите лимиты на операции. Если доступ к кабинету уже утерян, немедленно обратитесь в МФЦ для восстановления доступа и напишите заявление в полицию. Параллельно стоит изучить другие риски, связанные с загородным имуществом, так как ошибки в эксплуатации техники или систем отопления могут привести к реальным авариям, которые потребуют куда больших трат, чем вымышленный штраф.

"Техническая гигиена важна не только в сети. Если злоумышленники получили доступ к вашим данным, они могут попытаться совершить сделки с имуществом. Срочно наложите запрет на регистрационные действия без личного присутствия в Росреестре", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы о защите дачи

Могут ли выписать штраф за дачу через мессенджер?

Нет. Государственные органы не используют мессенджеры (WhatsApp, Telegram) для уведомлений о нарушениях. Это противоречит регламенту документооборота.

Как быстро нужно оплатить реальный штраф?

На обжалование постановления законом отводится десять дней. Требование "оплатить в течение часа" — верный признак махинаций.

За что чаще всего штрафуют дачников?

Основные статьи: нецелевое использование земли, зарастание участка сорной растительностью (борщевик), нарушение противопожарных норм и незаконное строительство.

Как защитить аккаунт на портале госуслуг?

Обязательно установите двухфакторную аутентификацию (подтверждение через СМС) и никогда не переходите по ссылкам из писем, даже если они выглядят как официальные.

Читайте также

Экспертная проверка: риэлтор Кирилл Фёдоров, юрист по недвижимости Анна Мороз, специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Последние материалы
Сложная судьба потомственного казака: семейные архивы приоткрыли завесу над драматическим прошлым
Архитектура ночных грез: как ежедневные привычки формируют ваши сновидения каждую ночь
Завяжутся огромные кисти: чем подкормить и как пасынковать кусты томатов в июне
Акулы взяли Египет в осаду: пляжи Хургады опустели после жуткой находки у отеля
УАЗ вырезал допотопные рычаги и воткнул в салон телевизор — Патриот наконец догоняет китайцев
Назван самый эффективный способ сократить траты на продукты без жестких ограничений в еде
Большая игра в Астане: почему визит Путина заставит понервничать западных союзников
Люди месяцами лечат простуду, не подозревая о настоящей причине кашля и удушья
Минное поле «золотых паспортов»: как мошенники обманывают россиян в интернете
Чрезмерное увлечение витаминками без показаний превращает организм в полигон для опасных экспериментов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.