Апартаменты в России могут получить новый статус — миллионы владельцев ждут перемен, но есть нюанс

Недвижимость

Апартаменты в России годами балансируют на грани правового фола. Формально — нежилой фонд, фактически — бетонные коробки, где люди спят, растят детей и платят налоги. Депутаты Госдумы решили легализовать этот статус. Группа парламентариев предложила разрешить гражданам регистрироваться по месту пребывания в помещениях, которые не считаются квартирами, но полностью пригодны для жизни. Законопроект уже направлен на рассмотрение.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Интерьер квартиры

Новые правила регистрации в апартаментах

Парламентарии настаивают на расширении статьи 2 закона о свободе передвижения. Главная цель — дать владельцам "недожилья" юридическую опору. Сегодня правовая неопределенность превращает собственников апартаментов в лиц без определенного места жительства. При этом на рынке недвижимости доля таких объектов растет из-за их относительной дешевизны. Авторы инициативы хотят установить четкие критерии пригодности помещений для жизни и отсечь от этой льготы гостиничный фонд.

Проблема кроется не только в эстетике или вкусе. Те, кто не может позволить себе первоначальный взнос по ипотеке на полноценную квартиру, часто выбирают апартаменты как более доступный вариант. Однако отсутствие штампа о регистрации отрезает их от социальных благ: прикрепления к поликлиникам, записи детей в школы и сады по месту жительства. Это создает искусственный барьер в реализации конституционных прав.

"Регистрация в апартаментах — это не просто формальность, а способ легализовать фактически сложившиеся отношения. Важно понимать, что это касается только временной регистрации по месту пребывания, а не постоянной прописки", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Мнение Конституционного суда и реальные риски

Ранее Конституционный суд уже вставал на сторону жильцов. Поводом стала жалоба женщины, которой отказали в регистрации в апартаментах гостиничного типа. Суд постановил: долгосрочное проживание в нежилых, но пригодных для этого помещениях — это реальность, которую власть обязана урегулировать. Но есть нюанс: легализация проживания не означает автоматического снижения тарифов ЖКХ или налоговых ставок. Владельцы такой недвижимости продолжат платить за коммунальные услуги по коммерческим расценкам.

Любая ошибка при выборе объекта может обернуться судебными тяжбами. Если апартаменты построены с нарушением строительных норм, признать их пригодными для регистрации будет невозможно. Это ловушка для тех, кто ищет максимальную экономию, не глядя на проектную документацию и статус земли.

"При выборе апартаментов нужно смотреть на назначение здания. Если это бывший заводской цех без должной вентиляции и инсоляции, никакая поправка в закон не сделает его жильем", — отметила в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Разница между квартирой и апартаментами

Покупателю важно осознавать, во что он инвестирует. Апартаменты — это всегда компромисс между ценой и комфортом.

Параметр Апартаменты (лофты) Жилая квартира
Тип регистрации Только по месту пребывания (планируется) Постоянная и временная
Тарифы ЖКХ Коммерческие (выше на 15-20%) Муниципальные/жилые
Налоговая ставка От 0,5% до 2% от стоимости 0,1% (с учетом льгот)
Социнфраструктура Застройщик не обязан строить школы Строгий норматив по школам и садам

Для тех, кто планирует строительство дома или покупку готового объекта в 2026 году, вопрос регистрации станет ключевым при определении ликвидности недвижимости.

Ответы на популярные вопросы о регистрации

Можно ли будет прописаться в апартаментах навсегда?

Нет, текущий законопроект касается только регистрации по месту пребывания. Постоянная прописка (по месту жительства) для нежилых помещений пока не предусмотрена.

Снизит ли это закон стоимость коммунальных услуг?

Нет. Статус помещения остается нежилым, поэтому расчет платежей будет производиться по тарифам для бизнеса. Экономить получится только при грамотном выборе управляющей компании.

Любое ли нежилое помещение подойдет под новые правила?

Нет. Помещение должно соответствовать санитарным и строительным нормам, быть фактически пригодным для проживания и не входить в специализированный гостиничный фонд.

Даст ли регистрация право на льготы и запись в школу?

Временная регистрация дает право на прикрепление к социальным учреждениям, однако приоритет при зачислении в школы часто остается за теми, у кого есть постоянная прописка.

Экспертная проверка: юрист по недвижимости Анна Мороз, архитектор Анастасия Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
