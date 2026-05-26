Сделки с недвижимостью переводят в онлайн: вторичный рынок оказался под особым ударом

Возможность проведения сделок с недвижимостью в полностью дистанционном формате стала реальностью для российского рынка, однако процесс требует соблюдения строгих протоколов безопасности. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля вводится новый механизм дистанционных сделок с недвижимым имуществом. Как пояснил агентству "Прайм" руководитель управления информационной безопасности ГК "Гранель" Иван Волков, изменения направлены на внедрение биометрии для подтверждения личности участников при регистрации прав. Внедрение подобных цифровых решений требует от покупателей особого внимания к защите от мошеннических схем.

По словам Перескоковой, дистанционный формат наиболее эффективен в случаях, когда стороны находятся в разных регионах или странах, при работе с застройщиками или ипотечном кредитовании через банки с развитым электронным оборотом. Эксперт также отмечает, что подобный подход актуален для инвестиционных сделок, где личное присутствие экономически нецелесообразно.

"Сегодня можно полностью дистанционно подписать договор в электронном виде и провести идентификацию сторон через портал "Госуслуги". Кроме того, через единую биометрическую систему можно будет подавать документы в Росреестр онлайн, проводить расчеты через аккредитив, эскроу или сервисы безопасных расчетов, а также регистрировать переход права собственности без посещения МФЦ", — пояснила она.

Специалист подчеркивает, что автоматическое внедрение "цифры" имеет свои ограничения. Если собственник внес в ЕГРН запись о запрете на совершение регистрационных действий без личного присутствия, удаленная сделка будет заблокирована до снятия данного обременения. Учитывая риски, связанные с приобретением жилья, юридическая чистота сделки и отсутствие ошибок при регистрации остаются приоритетом.

"Дистанционный формат подходит не для всех сделок автоматически. Полностью дистанционный формат оправдан только тогда, когда объект и стороны прошли полноценную юридическую проверку, используется защищенная идентификация, расчеты проводятся через контролируемые банковские механизмы, а также есть понятный источник происхождения документов и прозрачная история объекта", — отметила Перескокова.

Эксперт добавляет, что при работе со вторичным рынком, особенно если речь идет о наследстве, недееспособных лицах или сложных цепочках доверенностей, классический очный формат остается более предпочтительным. Покупателям следует учитывать и иные подводные камни, например, риски при покупке недвижимости с подозрительно низкими ценами. Государство планомерно цифровизирует отрасль, однако участникам рынка необходимо понимать, что проверка контрагентов остается зоной ответственности самого покупателя.

Особую бдительность стоит проявлять при рассмотрении сделок, где возможны отложенные правовые последствия. Крайне важно помнить о том, что защита права собственности требует профессионального подхода на всех этапах оформления документов.

Экспертная проверка: риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
