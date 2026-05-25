Ипотека для студентов может стать ловушкой: банки назвали главный риск программы

Недвижимость

Обсуждение перспектив запуска специальных ипотечных программ для студентов высших учебных заведений выявило серьезные противоречия в финансовом и экспертном сообществе.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Как считает сооснователь агентства недвижимости "Истоки" Ирина Асоулюк, подобная инициатива выглядит привлекательной лишь теоретически, сталкиваясь на практике с жесткими бюджетными реалиями.

По мнению Асоулюк, на которое ссылается интернет-издание MoneyTimes.Ru, появление нового сегмента льготников способно спровоцировать очередной виток спроса. В условиях дефицита бюджетных средств на субсидирование уже существующих направлений, таких как семейная ипотека, выделение дополнительных финансов на студенческий сектор представляется маловероятным сценарием.

Эксперт полагает, что любая государственная поддержка на рынке недвижимости неизбежно отражается на стоимости квадратного метра, делая жилье еще менее доступным.

"Я считаю, что это хорошее дело и нужное. Ребята молодые, молодые семьи. Они на старте своей рабочей карьеры, на старте финансовых возможностей. Для них льготная ставка и маленький первоначальный взнос будет плюсом безусловно", — отметила риелтор Ирина Асоулюк.

Разница между рыночной стоимостью заимствований и льготными ставками ложится тяжелым бременем на государственную казну, при этом банки не намерены пересматривать политику оценки заемщиков.

Ключевым условием для одобрения кредита останется наличие официального и подтвержденного дохода, что делает покупку жилья невозможной для большинства учащихся. Как отмечает MoneyTimes.Ru, кредитные организации будут ориентироваться на финансовую дисциплину и платежеспособность, а не на сам статус студента вуза.

"Разработка ипотечных продуктов для студентов требует филигранной настройки, так как основная сложность заключается в отсутствии у молодежи трудового стажа и стабильного заработка для покрытия ежемесячного платежа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ирина Асоулюк подчеркнула, что банки едва ли станут выдавать ипотеку неработающим гражданам, поскольку стипендия не может рассматриваться как источник погашения займа.

Согласно позиции специалиста, на которую ссылается MoneyTimes, программа может быть ориентирована исключительно на тех, кто совмещает обучение с работой.

Учитывая текущие векторы экономической политики, ожидать внедрения подобных инструментов в ближайшее время не стоит, особенно если возникнет ошибка при разделе ипотеки или иные юридические сложности в будущем.

Ответы на популярные вопросы о студенческой ипотеке

Может ли студент получить ипотеку без работы?

Нет, банки требуют официального подтверждения стабильного дохода, стипендия как единственный источник средств для погашения займа не рассматривается.

Как льготная ипотека влияет на цены на квартиры?

Любая программа государственного субсидирования стимулирует спрос, что зачастую приводит к росту стоимости жилья в новостройках.

Какие требования предъявляются к молодым заемщикам?

Ключевыми критериями являются чистая кредитная история, наличие минимального первоначального взноса и соответствие уровня дохода ежемесячному платежу.

Появится ли студенческая ипотека в 2024 году?

На данный момент инициатива находится на стадии обсуждения, однако эксперты считают ее полноценный запуск маловероятным из-за бюджетных ограничений.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
