Налог при продаже земли: почему попытка сэкономить может закончиться судом

Российское налоговое законодательство предусматривает освобождение граждан от уплаты НДФЛ при продаже земельных наделов, если объект находился в собственности налогоплательщика не менее трех лет. Важным критерием является отсутствие коммерческого использования земли: если участок применялся исключительно для возведения жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, налог не начисляется. Отсчет минимального срока владения начинается строго с момента внесения записи о праве собственности в Единый государственный реестр недвижимости.

Фото: Pravda.ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земельный участок

Методика расчета налоговых обязательств напрямую коррелирует со способом приобретения имущества. В случаях, когда земля досталась владельцу по договору купли-продажи, базой для 13% НДФЛ выступает лишь положительная разница между ценой реализации и ценой первичного приобретения. Как сообщает Газета.Ru и адвокат Альберт Ануфриев, если объект был получен безвозмездно — например, в порядке наследования или дарения — государству придется отдать процент со всей суммы, указанной в сделке. Нередко владельцы принимают решение о продаже из-за сложностей содержания территории, ведь даже выбор жилья в пользу города часто обусловлен более простой логистикой и развитой инфраструктурой.

Попытки минимизировать налоговое бремя путем искусственного занижения стоимости объекта в договоре купли-продажи обречены на провал из-за действующей презумпции соответствия кадастровых данных рыночным показателям. Если заявленная цена продажи окажется значительно ниже кадастровой стоимости, налоговые органы произведут доначисление НДФЛ исходя из государственных оценочных сведений. Учитывая пристальное внимание ведомств к обороту недвижимости, собственникам стоит помнить и про риск изъятия земельного участка при нарушении правил его эксплуатации.

"При оформлении сделок с загородной недвижимостью важно учитывать не только юридическую чистоту и налоги, но и биологическую безопасность территории, особенно если на участке планируется отдых с животными", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Адвокат Ануфриев акцентировал внимание на правовых последствиях предоставления некорректных данных, перехитрить налоговую инспекцию, указав в договоре купли-продажи цену земельного участка в 1 рубль, не удастся. Уже несколько лет в российском законодательстве существует презумпция, что кадастровая стоимость приравнена к рыночной стоимости. Если кадастровая стоимость вашего участка равна 1 млн рублей, не получится показать налоговой договор с ценой в 100 рублей для расчета налога. Подобные действия могут стать основанием для привлечения продавца к ответственности за подачу заведомо ложных сведений регулятору.

Ответы на популярные вопросы о налогах на земельные участки

Какой минимальный срок владения землей для продажи без налога?

В общем случае он составляет пять лет, однако сокращается до трех лет, если участок является единственным жильем, был получен по наследству, в подарок от близкого родственника или в результате приватизации.

Можно ли уменьшить налог, если на участке велось строительство?

Да, расходы на приобретение участка и документально подтвержденные затраты на строительство жилого дома могут быть учтены для уменьшения налогооблагаемой базы при продаже объекта как единого целого.

Как рассчитывается налог, если цена в договоре ниже кадастровой?

Если цена сделки составляет менее 70% от кадастровой стоимости участка на 1 января года продажи, налоговая примет за базу для расчета именно 70% от кадастра.

Нужно ли платить налог пенсионерам?

Льготы по НДФЛ для пенсионеров при продаже недвижимости не предусмотрены; они обязаны уплачивать налог на общих основаниях, если не выдержан минимальный срок владения объектом.

