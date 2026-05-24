Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пластиковый пришелец: почему новый российский электрокар вызывает столько споров
Китайский седан с шведской родословной продают в России — стоит как Лада, а начинка как у Volvo
Тревожный сигнал для рынка ЖКХ: как Рязань заставляет коммунальщиков наконец навести порядок
Geely обновила своего бестселлера — внешность теперь кусается, а начинка осталась той же доброй лошадкой
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Вместо паники и сотен анализов: простое домашнее правило проверки родинок
Опасность приходит внезапно: что должно быть в рюкзаке каждого туриста уже сейчас
Краснота и жжение под мышками могут указывать на опасные изменения в организме
Ливни, град и ураганы накроют Россию: климатологи рассказали, что будет дальше уже в ближайшие годы

Уехали на дачу — платите меньше: как сократить счета ЖКХ без нарушений закона

Недвижимость

Летний переезд на дачу не аннулирует финансовые обязательства собственника перед коммунальными службами, однако грамотный подход позволяет легально минимизировать расходы на период отсутствия в городской квартире.

Обсуждение оплаты ЖКХ
Фото: Pravda.Ru by Артём Рябов is licensed under Free for commercial use
Обсуждение оплаты ЖКХ

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина пояснила, что для инициации процедуры необходимо подтвердить факт проживания по другому адресу документально. На фоне цифровизации контроля за жилым фондом строгое соблюдение регламентов становится критически важным для каждого владельца недвижимости.

Чтобы скорректировать начисления в квитанциях, необходимо предоставить в управляющую организацию доказательства, обладающие юридической силой: справки от руководства СНТ или проездные документы, подтверждающие сроки поездки.

"Надо писать заявление в управляющую компанию о том, что не проживали летом. И предоставить справку либо от председателя СНТ, либо еще свидетельство. Если это отпуск, предоставить билеты, сделают перерасчет", — отметила Москвина.

Подобная мера особенно актуальна при отсутствии приборов учета, поскольку исправные устройства автоматически фиксируют нулевое потребление, избавляя жильцов от лишних переплат в квитанциях.

Важно учитывать, что перерасчет не распространяется на фиксированные услуги, такие как отопление или содержание общедомового имущества, которые оплачиваются вне зависимости от присутствия жильцов.

Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, вывоз твердых коммунальных отходов также зачастую рассчитывается по нормативу, что делает его корректировку из-за кратковременного отпуска практически невозможной.

При этом игнорирование поверки приборов учета может привести к применению повышенных коэффициентов, из-за чего в платежках появляются огромные суммы, распределяемые между соседями.

"Даже при наличии справок из СНТ собственник обязан содержать общую инфраструктуру дома, включая освещение подъездов и уборку территории. Попытки полностью обнулить квитанцию за счет сезонного отсутствия юридически несостоятельны, так как часть платежей неразрывно связана с правом собственности на долю в многоквартирном доме", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам электроэнергии и ЖКХ, специалист по структуре платежей и тарифному регулированию Артём Рябов.

Ответы на популярные вопросы о перерасчете ЖКУ

Можно ли уменьшить плату за вывоз мусора во время отпуска?

В большинстве регионов услуга ТКО рассчитывается по нормативам (исходя из площади жилья или количества прописанных), и временное отсутствие не является основанием для автоматического перерасчета, если иное не установлено локальными правилами регионального оператора.

Какие документы нужно взять у председателя СНТ?

Необходима официальная справка, заверенная печатью товарищества, в которой указаны точные даты начала и окончания периода пребывания собственника на садовом участке.

Нужно ли делать перерасчет, если в квартире стоят счетчики?

Нет, если приборы учета исправны и показания передаются вовремя, они сами зафиксируют отсутствие расхода ресурсов, и начисления за воду или свет по факту будут нулевыми.

За какие услуги придется платить в любом случае?

Обязательными к оплате остаются взносы на капитальный ремонт, отопление (в отопительный сезон) и содержание общего имущества дома, так как эти расходы привязаны к праву владения объектом.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Садоводство, цветоводство
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Еда и рецепты
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Популярное
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус

Как превратить самые доступные продукты из холодильника в изысканное блюдо, используя технику правильной нарезки и термической обработки овощей.

Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Последние материалы
Она не хочет на ручки: почему попытка взять кошку на руки неизменно заканчивается царапинами
Секрет идеальной поездки: как изменились предпочтения российских туристов в 2026 году
Дрова сохнут быстрее и не покрываются плесенью: всё решает одна хитрость при хранении
Экранная усталость: принудительная перезагрузка глаз для работы без помех
Безумие Джорджа Ван Тассела: купол, построенный по инструкции внеземного разума
Фарфоровые цветы, которые вы захотите разглядывать часами: лучшие хойи для вашего дома
Талия и бедра обретают идеальную стройность без жестких диет: особое положение тела сжигает жир
На такие образы начинают оборачиваться на улицах города: смелое сочетание оттенков освежает гардероб
Такого клубничного пирога вы ещё не ели: простой метод приготовления текстурного десерта за полчаса
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.