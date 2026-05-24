Банки против ипотеки под 0%: чем обернется новая льгота для многодетных семей России

Недвижимость

Внедрение беспроцентной ипотеки для молодых многодетных семей рассматривается как мощный катализатор демографического роста, однако реализация подобного механизма упирается в отсутствие фундаментальных источников финансирования.

Ипотечные каникулы для семей с детьми

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Елены Мешковой, антропологический запрос на расширение жизненного пространства очевиден, но экономическая архитектура проекта требует детальной проработки.

Ранее в профильных комитетах обсуждали ужесточение льготной ипотеки, что вызвало волну дискуссий о доступности жилья для социально уязвимых категорий граждан.

Специфика банковской деятельности как коммерческого сектора вступает в противоречие с идеей нулевого процента, поскольку финансовым организациям необходимо компенсировать отсутствие маржинальности.

Как сообщается на сайте NewsInfo, реализация концепции возможна лишь при условии стопроцентного государственного субсидирования или предоставления кредиторам доступа к дешевым бюджетным ресурсам.

На фоне того, как ипотечный рынок Москвы демонстрирует аномальные рекорды даже при высоких ставках, создание адресной программы без переплат выглядит критически важным инструментом стабилизации общества.

"С социальной точки зрения это правильная идея, чтобы стимулировать рождаемость, поддерживать молодые семьи. Здесь возникает только один вопрос. Ипотека предоставляется банками, которые являются коммерческими организациями, если они будут предоставлять беспроцентную ипотеку, даже не льготную, а беспроцентную, за счет каких источников будет формироваться доход банка, недополученная процентная маржа у этой программы", — подчеркнула Мешкова.

"Запуск беспроцентной программы требует не только бюджетных вливаний, но и жесткого юридического контроля, чтобы льгота не превратилась в инструмент манипуляций на рынке. Важно понимать, что без четкой фиксации цен на квадратный метр любая субсидия рискует быть поглощенной инфляцией стоимости самого жилья", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о беспроцентной ипотеке

Кто сможет претендовать на получение беспроцентного кредита?

Предполагается, что программа будет ориентирована исключительно на молодые семьи, воспитывающие трех и более детей, для которых покупка жилья является первоочередной социальной необходимостью.

За чей счет банки будут покрывать свои убытки?

Единственным жизнеспособным источником возмещения недополученной прибыли банков называют прямые субсидии из федерального бюджета, покрывающие разницу между нулевой и ключевой ставкой.

Поможет ли эта мера снизить стоимость квадратного метра?

Напротив, избыточный спрос при наличии дешевых денег может спровоцировать рост цен, если государство не введет дополнительные механизмы регулирования стоимости новостроек.

Существуют ли альтернативы беспроцентному кредитованию?

В качестве альтернатив рассматриваются программы аренды с последующим выкупом и расширение лимитов по уже существующим льготным проектам с минимальной ставкой.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
