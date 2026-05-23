Юристы предупредили: ошибка при разделе ипотеки может оставить без денег и квартиры

Раздел квартиры, обремененной ипотекой, имеет свои юридические тонкости, зависящие от времени заключения договора с банком.

Мысли о разводе

Как пояснил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин, если кредит был оформлен в период законного брака, недвижимость практически всегда признается совместно нажитым имуществом и делится пополам.

В беседе с MoneyTimes эксперт подчеркнул, что правовой статус жилья неразрывно связан с обязательствами перед кредитной организацией.

При определении долей в ипотечном жилье принципиальное значение имеет дата подписания документов — до свадьбы или после.

"На кого записана была, то тому она отходит. Если это привлечено в процессе брака, надо смотреть кредитный ипотечный договор. Если супруга созаемщица была, то обязательство по исполнению ипотеки делится поровну. Квартира тоже", — отметил Алешкин.

Банки зачастую заранее минимизируют риски, включая обоих заемщиков в договор или запрашивая нотариальное согласие, так как выплаты обычно производятся из общего семейного бюджета.

В случае отказа одного из супругов платить по счетам после развода, второй партнер имеет право полностью принять долговую нагрузку на себя.

По словам Алешкина, на которого ссылается MoneyTimes, финансовая организация может переоформить договор на одного человека, если тот подтвердит готовность исполнять обязательства. При этом у добросовестного плательщика возникает приоритетное право выкупа доли бывшего супруга, тогда как продажа части квартиры третьим лицам без предложения совладельцу запрещена законом.

"Важно понимать, что даже если ипотека оформлена на одного из супругов, но гасилась в браке, вторая сторона может претендовать на компенсацию части выплаченных средств. Раздел таких обязательств требует детального анализа банковских выписок и условий кредитования, чтобы избежать судебных ошибок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Ответы на популярные вопросы о разделе ипотеки

Можно ли разделить ипотеку без согласия банка?

Нет, любые изменения в составе заемщиков или условиях обременения квартиры должны быть согласованы с банком-кредитором, так как это затрагивает его интересы.

Что будет с квартирой, если ипотеку оформили до брака, а платили вместе?

Квартира останется в собственности того, кто ее купил, однако второй супруг вправе через суд потребовать денежную компенсацию в размере половины суммы, выплаченной в период брака.

Как делится первоначальный взнос при разводе?

Если первоначальный взнос был сформирован из личных средств одного из супругов (например, наследство или подарок), эта доля признается его личной собственностью и не делится.

Можно ли использовать материнский капитал для выкупа доли бывшего супруга?

Да, закон позволяет направить средства маткапитала на погашение ипотеки или выкуп доли, если в результате сделки улучшаются жилищные условия детей.

