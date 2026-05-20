В Госдуме прокомментировали предложение Минфина об ужесточении льготной ипотеки

Депутат Государственной Думы и член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала избыточными предложения об ужесточении требований к получателям льготной ипотеки. Свою позицию по вопросу возможного ограничения доступа граждан к государственной поддержке парламентарий разъяснила изданию Pravda.Ru.

05.08.2025
Фото: commons.wikimedia.org by SmallSonMarex, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
05.08.2025

Ранее стало известно, что профильные министерства обсуждают корректировку механизмов кредитования для семей, в которых родители не состоят в официальном браке. Как сообщали СМИ со ссылкой на письмо главы Минстроя Никиты Стасишина, власти рассматривают возможность ужесточить правила получения ипотечного кредитования, чтобы исключить нецелевое расходование бюджетных средств. 

"Любые меры по повышению ставки семейной ипотеки считаю избыточными. Регистрация по разным адресам может быть вызвана объективными семейными обстоятельствами, это решение семьи не должно служить основанием для ухудшения ее ипотечных возможностей", — отметила Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что действующая высокая ключевая ставка не является перманентным состоянием экономики. В связи с этим введение новых реестров и списков, ограничивающих права граждан, представляется временной и вынужденной мерой. В текущих условиях государству крайне важно поддерживать семьи, даже несмотря на сложные экономические вызовы, так как ограничение доступа к льготам прямо противоречит целям демографического развития страны.

"Высокая ключевая ставка — не постоянная составляющая нашей жизни. Когда она вернется к приемлемым показателям, страна забудет о жестких реестрах и списках по льготной ипотеке. В перспективе было бы правильным снизить критерии льготной ипотеки до минимальных процентов, а для многодетных, сельских и северных семей — стремиться к нулевым. Все эти реестры существуют только из-за высоких процентов. Но даже в жестких условиях поддержка семей остается главной задачей, а ужесточение ипотечного кредитования противоречит целям демографической политики", — добавила депутат.

В настоящее время профильные ведомства также анализируют эффективность других мер поддержки, включая механизмы налогового возврата при воспитании детей. При этом нельзя забывать, что решение демографического кризиса требует комплексного подхода, а не только точечного регулирования. Кроме того, внимание властей приковано к поддержке регионов, где доступность вторичного жилья через льготные программы может стать серьезным стимулом для стабилизации рынка недвижимости.

Экспертная проверка: Эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
