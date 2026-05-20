Ваш участок в чёрном списке? Спутники уже всё видели — 100 тысяч человек в зоне потери земли

Земельная собственность в России перестает быть "вечным" активом, который можно бросить на произвол судьбы. С 2025 года государство перешло от пассивного наблюдения к активной санации территорий. Под прицелом ревизоров — заросшие бурьяном сотки и руины, которые владельцы годами игнорируют. Механизм изъятия, обкатанный на сельхозугодьях, теперь внедряется в СНТ и населенные пункты.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Veracious Rey at en.wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Земельный участок

Масштаб угрозы: 100 тысяч участков на грани

Статистика 2025 года шокирует: количество предписаний об устранении нарушений выросло в три раза по сравнению с прошлым периодом. Более 7,5 тысяч собственников получили официальные документы, игнорирование которых ведет прямиком в суд. Еще 91 тысяча граждан получила мягкие предостережения. Это "желтая карточка" от Росреестра: если к следующему сезону участок не будет приведен в порядок, последует иск об изъятии.

"Многие ошибочно полагают, что право собственности абсолютно. Однако закон четко обязывает использовать землю по назначению. Если на участке под ИЖС годами стоит свалка, государство вправе вернуть эту землю в оборот через принудительную продажу или передачу муниципалитету", — предупредила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Рыночный ландшафт меняется. Владение землей теперь требует не только уплаты налогов, но и физического присутствия. Рынок загородных домов переживает всплеск, и государству выгодно передать заброшенные активы тем, кто готов строиться и развивать инфраструктуру.

Новые правила игры: три года на освоение

Долгое время формулировки в Земельном кодексе оставались размытыми. С 1 марта 2025 года ситуация изменилась. Введен жесткий регламент: на "освоение" участка дается три года. Если за это время собственник не заложил фундамент или не очистил территорию от сорняков, он попадает в зону риска. С сентября того же года вступило в силу постановление правительства с четким перечнем признаков "заброшки".

Признак нарушения Критический показатель Захламление территории Мусор и отходы занимают более 50% площади Наличие руин Здания без крыш, окон и фундамента более 3 лет Сорная растительность Участок зарос выше человеческого роста и не выкашивается Нецелевое использование Автосервис или склад на земле для садоводства

Важно понимать, что государство не ставит целью отобрать ухоженные дачи. Речь идет о системном игнорировании обязанностей. Даже если вы планируете строиться спустя десятилетие, минимальный уход за ландшафтом и обслуживание систем канализации помогут избежать внимания инспекторов.

Дроны вместо инспекторов: как ищут нарушения

Росреестр перешел на цифровой мониторинг. Почти 98% проверок теперь проходят дистанционно. В арсенале ведомства — сотни беспилотников и доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения. Дрон фиксирует отсутствие активности на участке быстрее и точнее любого пешего обхода. Архивы геосъемки позволяют доказать, что земля не обрабатывалась три года и более.

"Для оценки состояния участка мы используем ортофотопланы. Если на снимках разных лет видно, что пятно застройки не меняется, а бурьян захватывает новые метры — это прямое основание для вынесения предписания", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Инспекторы анализируют не только вид земли, но и потребление ресурсов. Отсутствие подключений к сетям или нулевые показатели счетчиков в течение долгого времени становятся триггером для проверки. Правильная передача показаний счетчиков важна не только для экономии, но и для подтверждения статуса "жилого" объекта.

Шанс на спасение: сроки и алгоритм действий

Получение предписания — это еще не финал. У собственника есть от 30 до 90 дней, чтобы исправить ситуацию. Борщевик можно выкосить за выходные, а вот снос аварийного строения или межевание требуют времени. В таких случаях юристы советуют подавать ходатайство о продлении срока, подтверждая серьезность своих намерений реальными работами.

"Главная ошибка — молчание. Если вы получили документ, нужно вступить в диалог с ведомством. Устраните явные признаки заброшенности: скосите траву, вывезите мусор. Это обнулит претензии и снимет вопрос об изъятии", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Особенно осторожными стоит быть при покупке "вторички". Квартиры имеют свои обременения, но и у земли есть история нарушений. Перед сделкой стоит проверить объект на наличие скрытых жильцов или неисполненных предписаний Росреестра, чтобы не лишиться участка сразу после покупки. Источник издание "Известия".

Ответы на популярные вопросы

Могут ли отобрать участок, если на нем просто растет трава?

Если это декоративный газон — нет. Если это сорняки выше метра, которые не косили три года, и это мешает пожарной безопасности или соседям — да, риск предписания велик.

Как узнать, есть ли на моем участке нарушения, не дожидаясь письма?

Проверьте личный кабинет налогоплательщика и сервис Росреестра. Также можно заказать выписку из ЕГРН, где в разделе особых отметок может появиться запись о выявленных несоответствиях.

Правда ли, что изымать будут только дорогие участки?

Юридически закон един для всех. Однако муниципалитеты в первую очередь интересуются ликвидными землями вблизи городов, которые можно быстро реализовать на торгах.

Поможет ли установка забора избежать проверки дроном?

Нет. Беспилотники снимают сверху, забор не скрывает состояние почвы и отсутствие строений. Напротив, глухой забор при отсутствии активности внутри может привлечь лишнее внимание.

Читайте также