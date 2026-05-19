Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из опасения беспорядков со стороны недопущенных к экзамену учеников гимназию окружили сильным нарядом полиции… — писала газета Русское слово 20 мая 1908 года
Вместо уроков — бойкот: главная ошибка родителей, которая превращает школьника в бунтаря
Вместо загса — обратно к маме: такое поведение партнёра мгновенно убьёт любовь
Миллионы в зачетках: сколько на самом деле зарабатывают ректоры ведущих вузов Урала
Бухгалтерское фиаско: когда попытка сэкономить на налогах превращается в уголовный риск
Комната подростка стала свалкой? Секретный метод приучения ребёнка к порядку
Камеры ГИБДД продолжают штрафовать старых владельцев: как не попасть в опасную ловушку
Этого ждали с зимы: в Татарстане неожиданно переписали ценники на популярный бензин
Казанский Рубин пережил хаос и конфликты: кто ответит за провал сезона

За пределами мегаполисов: почему рынок загородных домов переживает мощный всплеск интереса

Недвижимость

В апреле 2026 года загородная недвижимость продемонстрировала впечатляющую динамику, значительно опередив по темпам роста сектор многоквартирных домов. Согласно сведениям Роскадастра и аналитиков финансового маркетплейса М2, покупательский интерес к земельным участкам и частным домам увеличился на 24% за месяц, в то время как спрос на классические квартиры и машино-места поднялся лишь на 9%. Суммарный объем регистраций в ЕГРН преодолел отметку в 400 тысяч сделок, что подтверждает полное восстановление рынка до показателей прошлого года.

частный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
частный дом

Развитие ипотечного кредитования остается ключевым драйвером отрасли: на фоне постепенного снижения ключевой ставки число жилищных займов достигло 100 тысяч, равномерно распределившись между объектами от застройщиков и частных лиц. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу М2, годовая статистика выявила серьезную структурную трансформацию — спрос на вторичное жилье по ипотеке подскочил на 36%, тогда как в сегменте новостроек зафиксировано снижение на 12%. Подобные изменения заметны и в регионах, где, например, загородный дефицит в Подмосковье провоцирует рост цен на наиболее востребованные форматы домов.

Сегмент сделок за наличный расчет также показал оживление, увеличившись на 16% по отношению к марту, но общее количество таких операций (300 тысяч) все еще на 4% уступает прошлогодним значениям. Эксперты отмечают, что доля неипотечных сделок с начала года сократилась с 80% до 72%, что явно указывает на эффективность программ господдержки и акций девелоперов. Стабильный ипотечный парадокс проявляется в том, что даже при общей волатильности крупные мегаполисы продолжают бить локальные рекорды по объемам кредитования.

"Активный переезд горожан в частный сектор требует не только смены привычек, но и особого внимания к комфорту домашних питомцев на больших территориях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru оценщик недвижимости Зайцев Роман.

Ответы на популярные вопросы о рынке недвижимости в 2026 году

Почему загородное жилье стало популярнее квартир?

Основными факторами стали рост стоимости квадратного метра в мегаполисах и стремление покупателей к большей площади за те же деньги, что особенно заметно весной.

Как изменился спрос на ипотеку в этом сезоне?

Общее количество ипотечных сделок за год увеличилось на 20%, при этом основной фокус сместился с первичного рынка на покупку готового жилья (вторичку).

Что происходит с рынком новостроек на фоне господдержки?

Несмотря на годовое снижение объемов ипотеки в этом секторе, апрель показал рост на 11% благодаря гибким акциям застройщиков и адаптации программ льготного кредитования.

Велика ли доля покупателей без привлечения кредитов?

На текущий момент около 72% сделок совершаются без использования ипотеки, однако эта цифра постепенно снижается по мере смягчения условий банков.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Мир. Новости мира
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Пока США и Китай возятся с разрешениями, Россия уже продаёт энергию, которая плывёт к берегу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Последние материалы
Из опасения беспорядков со стороны недопущенных к экзамену учеников гимназию окружили сильным нарядом полиции… — писала газета Русское слово 20 мая 1908 года
Этот кухонный ингредиент спасает волосы от ломкости, перхоти и тусклости лучше дорогого ухода
Москва выдыхает: синоптики назвали дату, когда аномальная жара рухнет под натиском гроз
Завтрак за 15 минут: хрустящий лаваш с сыром и помидорами взорвал утренние кухни
Живой ковёр на зависть соседям: как вырастить колокольчик фантастической красоты
Вместо уроков — бойкот: главная ошибка родителей, которая превращает школьника в бунтаря
20 мая: День Волги и метрологии
Вместо загса — обратно к маме: такое поведение партнёра мгновенно убьёт любовь
Миллионы в зачетках: сколько на самом деле зарабатывают ректоры ведущих вузов Урала
Начальники в НАТО нервно листают карты: Сармат пошёл не туда, где ждали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.