За пределами мегаполисов: почему рынок загородных домов переживает мощный всплеск интереса

В апреле 2026 года загородная недвижимость продемонстрировала впечатляющую динамику, значительно опередив по темпам роста сектор многоквартирных домов. Согласно сведениям Роскадастра и аналитиков финансового маркетплейса М2, покупательский интерес к земельным участкам и частным домам увеличился на 24% за месяц, в то время как спрос на классические квартиры и машино-места поднялся лишь на 9%. Суммарный объем регистраций в ЕГРН преодолел отметку в 400 тысяч сделок, что подтверждает полное восстановление рынка до показателей прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ частный дом

Развитие ипотечного кредитования остается ключевым драйвером отрасли: на фоне постепенного снижения ключевой ставки число жилищных займов достигло 100 тысяч, равномерно распределившись между объектами от застройщиков и частных лиц. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу М2, годовая статистика выявила серьезную структурную трансформацию — спрос на вторичное жилье по ипотеке подскочил на 36%, тогда как в сегменте новостроек зафиксировано снижение на 12%. Подобные изменения заметны и в регионах, где, например, загородный дефицит в Подмосковье провоцирует рост цен на наиболее востребованные форматы домов.

Сегмент сделок за наличный расчет также показал оживление, увеличившись на 16% по отношению к марту, но общее количество таких операций (300 тысяч) все еще на 4% уступает прошлогодним значениям. Эксперты отмечают, что доля неипотечных сделок с начала года сократилась с 80% до 72%, что явно указывает на эффективность программ господдержки и акций девелоперов. Стабильный ипотечный парадокс проявляется в том, что даже при общей волатильности крупные мегаполисы продолжают бить локальные рекорды по объемам кредитования.

"Активный переезд горожан в частный сектор требует не только смены привычек, но и особого внимания к комфорту домашних питомцев на больших территориях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru оценщик недвижимости Зайцев Роман.

Ответы на популярные вопросы о рынке недвижимости в 2026 году

Почему загородное жилье стало популярнее квартир?

Основными факторами стали рост стоимости квадратного метра в мегаполисах и стремление покупателей к большей площади за те же деньги, что особенно заметно весной.

Как изменился спрос на ипотеку в этом сезоне?

Общее количество ипотечных сделок за год увеличилось на 20%, при этом основной фокус сместился с первичного рынка на покупку готового жилья (вторичку).

Что происходит с рынком новостроек на фоне господдержки?

Несмотря на годовое снижение объемов ипотеки в этом секторе, апрель показал рост на 11% благодаря гибким акциям застройщиков и адаптации программ льготного кредитования.

Велика ли доля покупателей без привлечения кредитов?

На текущий момент около 72% сделок совершаются без использования ипотеки, однако эта цифра постепенно снижается по мере смягчения условий банков.

