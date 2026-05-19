Загородный дефицит: таунхаусы в Подмосковье стали редкостью на фоне роста цен

Загородный рынок недвижимости Московской области демонстрирует стремительный рост цен, который по итогам прошлого года составил от 15% до 30% в зависимости от категории объекта. Сегодня стоимость готовых частных строений варьируется в диапазоне от 12 до 30 миллионов рублей.
В бизнес-сегменте покупателям приходится рассчитывать на бюджет от 30 до 60 миллионов рублей, тогда как элитные резиденции оцениваются минимум в 200 миллионов рублей. Вместе с тем стоимость земельных наделов увеличилась почти на четверть, и в наиболее престижных локациях цена одной сотки достигает 300 тысяч рублей. Стоит отметить, что дефицит предложений в секторе таунхаусов и дуплексов, доля которых на рынке не превышает 1%, стал дополнительным драйвером подорожания этих компактных форматов жилья. При планировании переезда за город многие также обращают внимание на тренды 2026 года в дизайне интерьера, чтобы эффективно обустроить новое пространство, сообщает "Вести Подмосковья".
Современные покупатели стали более рациональными: срок принятия решений заметно увеличился, а интерес сместился в сторону полностью готовых к проживанию домов. В свою очередь, большинство сделок сейчас совершается без привлечения заемных средств, так как инвестиции в качественную недвижимость рассматриваются как надежный способ сохранения капитала. При покупке важно учитывать не только состояние постройки, но и новые правила регистрации 2026 года, чтобы избежать сложностей с документами при оформлении права собственности.
"Рост цен на загородное жилье делает покупку готового дома серьезным финансовым шагом, требующим детальной проверки всех юридических аспектов участка. Важно помнить, что возведение дополнительных объектов на территории также регулируется строгими нормами, несоблюдение которых может привести к признанию постройки незаконной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон Сергеевич.
Помимо финансовых вложений в саму коробку здания, владельцы все чаще инвестируют в развитие придомовой территории. Для многих создание уютного пространства на участке становится приоритетом сразу после завершения сделки. В частности, деревянная беседка своими руками позволяет значительно повысить комфорт проживания без колоссальных затрат на ландшафтных дизайнеров.
В зависимости от качественных характеристик и расположения объекта рост стоимости составил от 15% до 30%.
Стоимость большинства ликвидных предложений в массовом сегменте начинается от 12 миллионов рублей.
Основной причиной является острый дефицит предложения: данный формат жилья занимает всего около 1% от общего объема рынка.
Клиенты стали дольше выбирать объекты, предпочитая приобретать готовые дома за собственные средства как защитный актив.
Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.