Ипотечный парадокс: почему при годовом спаде Москва ставит рекорды месяца

Московский рынок жилья демонстрирует специфическую архитектуру спроса. В апреле 2026 года Росреестр зафиксировал выдачу 9,7 тыс. ипотечных контрактов. Этот показатель уступает прошлогоднему результату на 16%, отражая системную адаптацию граждан к текущим финансовым условиям. Анализируя механизмы защиты семейного бюджета, мы видим запрос на долгосрочную стабильность, даже при сохранении жестких параметров кредитования.

Динамика ипотечных сделок

Статистика апреля нарушила тренд первого квартала, показав прирост на 26% относительно мартовских 7,7 тыс. договоров. Заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова охарактеризовала апрельскую активность как исторический максимум для данного месяца. Несмотря на позитивный рывок, годовое сравнение остается сдержанным. Январско-апрельский период аккумулировал 32,2 тыс. сделок, что на 21% ниже значений за аналогичный отрезок 2025 года.

"Мы наблюдаем феномен отложенного спроса, который начал реализовываться после периода зимней стагнации. Рынок адаптируется к росту инфляционного давления, где ипотека перестает быть инструментом инвестирования и возвращается к своей базовой роли — решению жилищного вопроса", — резюмировал макроэкономист Артём Логинов.

Взгляд регуляторов и экспертов

Снижение активности в годовом выражении закономерно для периода макроэкономической стабилизации. Покупатели становятся более избирательными, тщательно оценивая риски бюджетной нагрузки при планировании крупных покупок. Финансовые институты также пересмотрели подходы к риск-менеджменту, ужесточая фильтры для заемщиков.

Период Количество ипотечных договоров Апрель 2026 9 719 Март 2026 7 700 Апрель 2025 11 552

"Банковская система стала консервативнее. Сейчас проходит тщательная проверка ликвидности заемщика, что исключает выдачу кредитов тем, кто не сможет обслуживать долг на горизонте трех-пяти лет", — подчеркнула аналитик Мария Ковалева.

"Корректировка показателей — это здоровый процесс. Избыточный перегрев рынка, который мы видели ранее, уступил место рациональному планированию капитала", — констатировала банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о ипотечном рынке

Почему апрельские показатели ниже прошлогодних, если зафиксирован рост к марту?

Годовое сравнение отражает изменение макроэкономических факторов, таких как ключевая ставка и ужесточение норм резервирования. Рост к марту — это сезонное оживление рынка после зимнего затишья.

С чем связан высокий спрос в апреле?

Спрос обусловлен накопленной потребностью и адаптацией населения к новым ценовым реалиям на первичном рынке недвижимости.

Станет ли ипотека доступнее в ближайшее время?

Ценообразование кредитных продуктов зависит от таргетирования инфляции. Пока регулятор сохраняет жесткую денежно-кредитную политику, доступность определяется льготными программами и адресной поддержкой.

Как оценивать текущие результаты рынка?

Текущие цифры свидетельствуют о переходе рынка в стадию органического роста без признаков спекулятивного пузыря.

