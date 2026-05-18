Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неудачный массаж закончился операцией: как чувствует себя сейчас жена Александра Цекало
Зарплата в конверте больше не спасает ни бизнес, ни работника — экономика загнала теневой рынок в угол
Музыка вместо любви: Потап и Настя Каменских воссоединились сразу после развода
Срок годности приправы уже кричит? Что на самом деле устроит в желудке старая корица
Эти оттенки работают как бьюти-фильтр: стилисты раскрыли главные цвета жаркого сезона
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Россиян предупредили о скрытой ловушке работодателей: тысячи вакансий оказались фикцией
Госуслуги для самокатов: к чему приведёт новая система авторизации и кого накажут первым
Смертельный разряд: как поездка на электровелосипеде обернулась трагедией

Важные перемены в паспортном режиме: чего ждать владельцам недвижимости с мая 2026 года

Недвижимость

С 1 мая 2026 года российская полиция наделяется новыми полномочиями, позволяющими аннулировать регистрацию граждан по месту жительства без предварительного обращения в судебные инстанции. Подобные изменения закреплены поправками в профильный закон о свободе передвижения и подкреплены соответствующими ведомственными приказами МВД и правительственными постановлениями. Теперь процедура снятия с учёта станет значительно быстрее, однако она жестко регламентирована и не может быть инициирована на пустом месте.

Ключи от квартиры
Фото: Pravda.ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры

Как сообщает ИА RuNews24. ru со ссылкой на эксперта Антона Палюлина, внесудебный порядок применим исключительно при доказанном факте фиктивной прописки. Для этого силовикам потребуется вступившее в силу решение суда по другому делу или официальный документ из материалов уголовного либо административного производства. Владельцам недвижимости стоит учитывать, что "выписать" жильца просто по собственному желанию, как это происходит при оптимизации расходов на квартиру, полицейские по-прежнему не имеют права.

Весь процесс занимает от 5 до 14 рабочих дней, в течение которых ведомство готовит проект решения и вносит правки в базы данных. Собственника информируют о результате через портал "Госуслуги" или почтовым отправлением в течение трех суток после завершения процедуры. Палюлин подчеркнул, что риск злоупотреблений сведен к минимуму благодаря строгим требованиям к документальной базе, а само аннулирование является лишь логическим следствием признания регистрации ничтожной.

"Важно понимать, что такие меры направлены на борьбу с "резиновыми квартирами", а не на ущемление прав добросовестных жильцов. Любое решение МВД можно и нужно оспаривать в прокуратуре или суде, причем подача иска автоматически приостанавливает выписку до конца разбирательства", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах выписки

Может ли собственник выписать меня без суда, просто написав заявление в полицию?

Нет, лишение регистрации только на основании личного заявления владельца квартиры законом не предусмотрено; требуются доказательства фиктивности прописки.

Какие документы нужны полиции для аннулирования прописки?

Необходим вступивший в силу судебный акт или процессуальный документ, официально подтверждающий, что лицу не планировали предоставлять жилье для фактического проживания.

Как узнать, что меня выписали по новым правилам?

МВД обязано направить уведомление в течение 3 рабочих дней после принятия решения через Госуслуги, по электронной почте или Почтой России.

Что делать, если регистрацию аннулировали незаконно?

Гражданин имеет право обжаловать действия органов МВД в суде или прокуратуре, при этом исполнение решения о выписке будет приостановлено на время процесса.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Подмосковная Хиросима: как скрытый в лесах метеоритный кратер превратился в кровавое озеро-убийцу
Подмосковная Хиросима: как скрытый в лесах метеоритный кратер превратился в кровавое озеро-убийцу
Последние материалы
Остров Оук — 200 лет яма пьёт человеческие жизни и до сих пор не отдала то, что скрывает на дне
Неудачный массаж закончился операцией: как чувствует себя сейчас жена Александра Цекало
Зарплата в конверте больше не спасает ни бизнес, ни работника — экономика загнала теневой рынок в угол
Вызовет дикий голод и вечерние отеки: нехватка этого элемента в рационе раздувает тело
Броня Евразии возрастом 2 млрд лет: геологи раскрыли, что прячется под Сибирью на глубине 8 км
Мясо должно постоять в этом растворе ровно 6 часов: секрет идеальной свиной шейки на мангале
Важные перемены в паспортном режиме: чего ждать владельцам недвижимости с мая 2026 года
Музыка вместо любви: Потап и Настя Каменских воссоединились сразу после развода
Эти безобидные действия разрушают коллаген и делают лицо старше на 10 лет
19 мая: День пионерии, Сталкер и Хо Ши Мин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.