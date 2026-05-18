Важные перемены в паспортном режиме: чего ждать владельцам недвижимости с мая 2026 года

С 1 мая 2026 года российская полиция наделяется новыми полномочиями, позволяющими аннулировать регистрацию граждан по месту жительства без предварительного обращения в судебные инстанции. Подобные изменения закреплены поправками в профильный закон о свободе передвижения и подкреплены соответствующими ведомственными приказами МВД и правительственными постановлениями. Теперь процедура снятия с учёта станет значительно быстрее, однако она жестко регламентирована и не может быть инициирована на пустом месте.

Фото: Pravda.ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры

Как сообщает ИА RuNews24. ru со ссылкой на эксперта Антона Палюлина, внесудебный порядок применим исключительно при доказанном факте фиктивной прописки. Для этого силовикам потребуется вступившее в силу решение суда по другому делу или официальный документ из материалов уголовного либо административного производства. Владельцам недвижимости стоит учитывать, что "выписать" жильца просто по собственному желанию, как это происходит при оптимизации расходов на квартиру, полицейские по-прежнему не имеют права.

Весь процесс занимает от 5 до 14 рабочих дней, в течение которых ведомство готовит проект решения и вносит правки в базы данных. Собственника информируют о результате через портал "Госуслуги" или почтовым отправлением в течение трех суток после завершения процедуры. Палюлин подчеркнул, что риск злоупотреблений сведен к минимуму благодаря строгим требованиям к документальной базе, а само аннулирование является лишь логическим следствием признания регистрации ничтожной.

"Важно понимать, что такие меры направлены на борьбу с "резиновыми квартирами", а не на ущемление прав добросовестных жильцов. Любое решение МВД можно и нужно оспаривать в прокуратуре или суде, причем подача иска автоматически приостанавливает выписку до конца разбирательства", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах выписки

Может ли собственник выписать меня без суда, просто написав заявление в полицию?

Нет, лишение регистрации только на основании личного заявления владельца квартиры законом не предусмотрено; требуются доказательства фиктивности прописки.

Какие документы нужны полиции для аннулирования прописки?

Необходим вступивший в силу судебный акт или процессуальный документ, официально подтверждающий, что лицу не планировали предоставлять жилье для фактического проживания.

Как узнать, что меня выписали по новым правилам?

МВД обязано направить уведомление в течение 3 рабочих дней после принятия решения через Госуслуги, по электронной почте или Почтой России.

Что делать, если регистрацию аннулировали незаконно?

Гражданин имеет право обжаловать действия органов МВД в суде или прокуратуре, при этом исполнение решения о выписке будет приостановлено на время процесса.

Читайте также