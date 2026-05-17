Платная защита от клещей: что обязаны сделать жильцы, чтобы УК начала обработку двора

Вопрос об обязательной химической обработке дворов многоэтажек от опасных членистоногих напрямую зависит от условий договора с управляющей организацией (УК).

Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иксодовый клещ

Эколог и автор учебного пособия "Управление ЖКХ" Илья Рыбальченко пояснил, что подобные мероприятия не включены в базовый федеральный перечень работ по содержанию имущества. Для того чтобы защитить придомовую территорию от паразитов, собственникам необходимо проявить инициативу и официально закрепить эту статью расходов в графике обслуживания.

Механизм внедрения новых услуг требует проведения общего собрания, на котором владельцы квартир могут проголосовать за дезинсекцию за свой счет.

Подобная коллективная работа позволяет не только повысить безопасность среды, но и защитить бюджет жильцов; например, грамотные технические приемы помогают радикально снизить счета за ЖКХ по другим статьям.

Как отмечает NewsInfo.Ru со ссылкой на Илью Рыбальченко, индивидуальное обращение одного человека в УК не имеет юридической силы для изменения перечня работ.

"Жильцы могут на общем собрании поручить управляющей компании выполнение такой работы за дополнительную плату", — подчеркнул эксперт.

Ответственность за городские скверы, парки и бульвары, прилегающие к жилым кварталам, несут муниципальные службы, а не частные компании. Если очаги заражения фиксируются на общественных пространствах, обязанность по их ликвидации переходит к профильному департаменту жилищно-коммунального хозяйства.

Рыбальченко уточнил, что УК ограничена границами землеотвода конкретного здания и не имеет права тратить средства жильцов на обработку соседних муниципальных газонов, даже если там обнаружены переносчики инфекций.

"Регулярная противоклещевая обработка критически важна для профилактики боррелиоза и энцефалита, однако жильцам стоит помнить и о других микроскопических угрозах, обитающих внутри дома", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Ответы на популярные вопросы о дезинсекции дворов

Должна ли УК травить клещей бесплатно?

Нет, данная услуга не входит в минимальный перечень обязательных работ и выполняется только при условии дополнительного финансирования со стороны собственников.

Как заставить управляющую компанию провести обработку?

Необходимо инициировать общее собрание владельцев недвижимости, проголосовать за включение услуги в договор и определить источник и размер оплаты.

Кто обрабатывает детские площадки в парках рядом с домом?

Если территория является муниципальной, работы обязан проводить городской департамент ЖКХ за счет бюджета, а не силами управляющей организации дома.

Можно ли требовать перерасчета, если услуга оказана некачественно?

Да, при наличии подтвержденных фактов нарушения регламента работ жильцы вправе требовать корректировки начислений, по аналогии с тем, как суды запрещают незаконные начисления за другие ресурсы.

