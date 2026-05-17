Депозиты против квартир: куда сейчас выгоднее вложить деньги и не потерять капитал

Инвестиции в жилую недвижимость на фоне текущих экономических условий сопряжены с риском полной потери первоначального капитала.

Передача ключей при аренде квартиры

Финансовый аналитик Николай Моженков подчеркивает, что стагнация рынка, вызванная заградительными кредитными ставками и сворачиванием льготных программ, лишает квартиры статуса безусловно безопасного актива.

В условиях падения потребительского спроса покупка объекта для последующей сдачи может обернуться финансовым провалом, особенно если рыночная стоимость лота начнет снижаться.

Рынок недвижимости в России сегодня переживает непростой период трансформации структуры спроса.

"Большое количество жилья выходит на рынок, но у людей нет возможности покупать недвижимость как раньше. Нет программ для айтишников, нет программ для других, которые были раньше, весь рынок жилья в России переживает сейчас стагнацию. Многие квартиры становятся дешевле, чем они были раньше, человек уже теряет деньги, если он покупает квартиру, иногда ему даже не выгодно ее потом не только сдавать, а вообще иметь", — пояснил Моженков.

подобная волатильность заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии в пользу более ликвидных инструментов.

Особую опасность представляет приобретение жилья с использованием заемных средств, когда цена объекта снижается на 10–20%. В такой конфигурации собственник фактически лишается своего первоначального взноса, а доход от аренды перестает компенсировать операционные расходы и инфляционные потери.

Аналитик указывает, что размещение капитала на банковских депозитах или в облигациях сейчас приносит гораздо более высокую доходность, чем классический рантье-бизнес. К тому же в ряде мегаполисов уже фиксируется снижение цен на аренду, что дополнительно давит на окупаемость вложений.

"Сегодняшний рынок требует от покупателя максимальной осторожности, так как эра гарантированного роста цен закончилась. Мы видим, что даже в Подмосковье собственники идут на сомнительные ухищрения, предлагая в аренду даже холодные балконы, что лишь подтверждает дефицит качественного и доступного спроса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о доходности недвижимости

Почему покупка квартиры стала рискованной?

Риск заключается в сочетании высоких ипотечных ставок и стагнации цен, из-за чего переплата по кредиту и возможное удешевление объекта уничтожают чистую прибыль инвестора.

Что выгоднее: арендный бизнес или банковский вклад?

При текущей ключевой ставке доходность по депозитам и ОФЗ существенно превышает среднюю рентабельность от сдачи жилья, которая редко поднимается выше 4–5% годовых.

Как стагнация влияет на стоимость жилья?

Отсутствие широких льготных программ и дороговизна рыночной ипотеки снижают объем сделок, что вынуждает продавцов корректировать цены вниз для привлечения покупателей.

Когда стоит покупать недвижимость для инвестиций?

Эксперты рекомендуют дождаться цикла снижения ключевой ставки и стабилизации спроса, когда арендные платежи снова смогут покрывать ежемесячные взносы по кредитам.

