Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости
Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька
ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Рекордный рост ОСАГО: новичкам выставляют счета свыше 25 тысяч рублей за полис ОСАГО
Потратили 7,5 миллиона евро и отпустили даром: звездный футболист объявил об уходе из московского клуба
Опасные БАДы с маркетплейсов: как распознать подделку по номеру СГР быстро и точно
Забытые рецепты предков: как сегодня используют кору осины при хронических недугах
Психологи поддержали шахматы в школе: эффект может превзойти даже уроки математики

Депозиты против квартир: куда сейчас выгоднее вложить деньги и не потерять капитал

Недвижимость

Инвестиции в жилую недвижимость на фоне текущих экономических условий сопряжены с риском полной потери первоначального капитала.

Передача ключей при аренде квартиры
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Передача ключей при аренде квартиры

Финансовый аналитик Николай Моженков подчеркивает, что стагнация рынка, вызванная заградительными кредитными ставками и сворачиванием льготных программ, лишает квартиры статуса безусловно безопасного актива.

В условиях падения потребительского спроса покупка объекта для последующей сдачи может обернуться финансовым провалом, особенно если рыночная стоимость лота начнет снижаться.

Рынок недвижимости в России сегодня переживает непростой период трансформации структуры спроса.

"Большое количество жилья выходит на рынок, но у людей нет возможности покупать недвижимость как раньше. Нет программ для айтишников, нет программ для других, которые были раньше, весь рынок жилья в России переживает сейчас стагнацию. Многие квартиры становятся дешевле, чем они были раньше, человек уже теряет деньги, если он покупает квартиру, иногда ему даже не выгодно ее потом не только сдавать, а вообще иметь", — пояснил Моженков.

Как отмечается на сайте MoneyTimes.Ru, подобная волатильность заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии в пользу более ликвидных инструментов.

Особую опасность представляет приобретение жилья с использованием заемных средств, когда цена объекта снижается на 10–20%. В такой конфигурации собственник фактически лишается своего первоначального взноса, а доход от аренды перестает компенсировать операционные расходы и инфляционные потери.

Аналитик указывает, что размещение капитала на банковских депозитах или в облигациях сейчас приносит гораздо более высокую доходность, чем классический рантье-бизнес. К тому же в ряде мегаполисов уже фиксируется снижение цен на аренду, что дополнительно давит на окупаемость вложений.

"Сегодняшний рынок требует от покупателя максимальной осторожности, так как эра гарантированного роста цен закончилась. Мы видим, что даже в Подмосковье собственники идут на сомнительные ухищрения, предлагая в аренду даже холодные балконы, что лишь подтверждает дефицит качественного и доступного спроса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о доходности недвижимости

Почему покупка квартиры стала рискованной?

Риск заключается в сочетании высоких ипотечных ставок и стагнации цен, из-за чего переплата по кредиту и возможное удешевление объекта уничтожают чистую прибыль инвестора.

Что выгоднее: арендный бизнес или банковский вклад?

При текущей ключевой ставке доходность по депозитам и ОФЗ существенно превышает среднюю рентабельность от сдачи жилья, которая редко поднимается выше 4–5% годовых.

Как стагнация влияет на стоимость жилья?

Отсутствие широких льготных программ и дороговизна рыночной ипотеки снижают объем сделок, что вынуждает продавцов корректировать цены вниз для привлечения покупателей.

Когда стоит покупать недвижимость для инвестиций?

Эксперты рекомендуют дождаться цикла снижения ключевой ставки и стабилизации спроса, когда арендные платежи снова смогут покрывать ежемесячные взносы по кредитам.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Наука и техника
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Красота и стиль
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Последние материалы
Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости
Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька
Вдвое эффективнее бега: какое домашнее действие мгновенно запускает жиросжигание
Гемоглобин в норме, а сил нет: какой скрытый дефицит заставляет женщин весной засыпать на ходу
Забудьте о пахучих метках: это вещество поможет мягко очистить дом и не спровоцировать стресс у питомца
Вместо Бали и Таиланда: зачем лететь в Лаос и сколько стоят туры для россиян
Превращают в провинциалку: от каких 6 популярных летних вещей нужно немедленно очистить шкаф
ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Неожиданное сочетание творога, риса и яблок: как приготовить запеканку, которая тает во рту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.