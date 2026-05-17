Уфимка 20 лет мыла красную линию, а после суда осталась без квартиры и прописки

Недвижимость

Жительница Уфы Алсу Гайнуллина оказалась в центре затяжного конфликта с бывшим работодателем, который привел к принудительному выселению из единственного жилья.

Фото: www.pexels.com by Andrea Piacquadio is licensed under Бесплатное использование
Женщина проработала в системе ЖКХ Орджоникидзевского района почти 20 лет, обслуживая участки на так называемой "красной линии", где требования к чистоте традиционно максимально высоки.

По словам уфимки, при трудоустройстве ей обещали жилищные преференции, однако реальность оказалась суровой: более десяти лет она была вынуждена ютиться в подвальном помещении на улице Кольцевой.

В 2016 году Гайнуллиной выделили "однушку" на улице Ульяновых, которая на момент передачи была практически непригодна для жизни — в помещении отсутствовал санузел, двери и даже электричество.

Как сообщает издание mkset.ru, женщина самостоятельно провела капитальный ремонт за собственный счет, надеясь на последующее переоформление недвижимости.

Ситуация обострилась, когда Алсу решила взыскать через суд многомиллионные долги по зарплате — экспертиза Следственного комитета подтвердила недоплату в размере более 2,2 млн рублей.

"В данной ситуации видна классическая ошибка при найме служебного жилья: ремонт объекта без юридического закрепления права собственности не дает арендатору преимуществ при расторжении договора. Юридически это считается добровольным улучшением чужого имущества, которое не отменяет право муниципалитета выселить бывшего сотрудника после прекращения трудовых отношений", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Сейчас Гайнуллина фактически лишена прописки и квадратных метров, а судебные приставы приступили к процедуре выселения.

Юрист Евгений Максимов, привлеченный к анализу дела, подчеркивает, что хотя требования по зарплате законны, коммерческий найм жестко привязан к работе в организации. Чтобы не оказаться на улице, пострадавшей необходимо добиваться судебной отсрочки исполнения решения, параллельно оспаривая законность своего увольнения.

Тем временем эксперты отмечают, что на фоне подобных рисков в крупных городах аренда квартир пошла вниз, заставляя граждан искать более прозрачные условия найма.

Ответы на популярные вопросы о выселении из служебного жилья

Можно ли приватизировать квартиру, полученную по коммерческому найму?

Нет, в отличие от социального найма, коммерческий найм является временным владением и не предусматривает автоматического права на приватизацию, если иное не указано в договоре с собственником.

Имеют ли право выселить работника, если у него нет другого жилья?

Да, прекращение трудового договора является законным основанием для расторжения договора найма служебного помещения, однако суд может предоставить отсрочку выселения на срок от полугода до года.

Вернет ли работодатель деньги за сделанный в квартире ремонт?

Компенсация за неотделимые улучшения возможна только в случае, если ремонт был официально согласован с собственником в письменной форме с условием возмещения затрат.

Как сохранить право на служебное жилье при конфликте с начальством?

Единственный надежный способ — оспорить увольнение; если суд признает его незаконным и восстановит сотрудника в должности, право на проживание в служебной квартире будет возвращено автоматически.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
