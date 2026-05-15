Минус повышающий коэффициент: за какие начисления в квитанциях теперь можно не платить

Недвижимость

Верховный суд РФ и Федеральная антимонопольная служба поставили точку в затяжных спорах о правомерности ретроспективных доначислений за водоснабжение. Теперь ресурсоснабжающим организациям официально запрещено применять повышающие коэффициенты при перерасчете платы за воду за уже прошедшие периоды.

Фото: pixabay.com by delo is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Счётчик воды

Прецедентом послужило дело калининградского "Водоканала", где антимонопольщики выявили нарушение законодательства, повлекшее за собой штраф в размере 6,9 млн рублей. Решение высшей инстанции фактически блокирует попытки коммунальщиков компенсировать свои издержки за счет выставления счетов "задним числом".

Механизм перерасчета базируется на постановлении Правительства № 354, согласно которому поставщик обязан учитывать показания приборов учета даже при их запоздалой подаче. Если потребитель все же столкнулся с необоснованными суммами в квитанции, эксперты рекомендуют не игнорировать проблему, а подавать жалобы в ГЖИ и ФАС либо оспаривать начисления в судебном порядке. Важно учитывать, что вина за несвоевременное формирование корректного платежного документа лежит на поставщике, а не паникуйте, а проверяйте сомнительные цифры сразу после получения квитанции. Как отмечает сайт aif.ru, возвращенные по суду средства могут быть зачислены в счет будущих платежей в течение года.

"Главная сложность заключается в том, что автоматического возврата переплаченных средств закон не предусматривает, поэтому жильцам необходимо проявлять инициативу. Если вы планируете длительный отъезд, лучше заранее изучить, как сделать перерасчет за ЖКХ, чтобы избежать некорректных начислений по возвращении", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист управляющей компании Марина Иванова.

Статистика ФАС фиксирует рост жалоб на коммунальные доначисления на 34% в первом квартале, что подтверждает системный характер проблемы. Юристы указывают, что потребителям, оплачивавшим счета вовремя, не стоит опасаться исков от ресурсников, так как закон защищает их от внезапных коэффициентов за старые долги. Вместе с тем стоит помнить, что просрочил поверку на день - и расчет по нормативам станет законным, поэтому дисциплина в содержании счетчиков остается критически важной.

Ответы на популярные вопросы о повышающих коэффициентах

Можно ли вернуть деньги без суда?

Автоматический возврат не предусмотрен. Сначала необходимо направить письменную претензию в адрес ресурсоснабжающей организации; если поставщик признает ошибку, сумма будет зачтена в счет будущих платежей.

Могут ли начислить коэффициент, если счетчик исправен?

Нет, если поверка пройдена вовремя и прибор опломбирован. Применение повышающего коэффициента за прошлые периоды при наличии показаний счетчика теперь признано незаконным на уровне Верховного суда.

Куда жаловаться при незаконном перерасчете?

Первым шагом должна стать претензия поставщику услуг. При отказе следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) или территориальное управление Федеральной антимонопольной службы.

Как быстро нужно подать показания для перерасчета?

В правилах предоставления коммунальных услуг нет жесткого ограничения срока подачи задержанных показаний для проведения корректировки, однако затягивание процесса может усложнить процедуру возврата излишне уплаченных сумм.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
