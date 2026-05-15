Стагнация или обвал: что происходит с ценами на новые квартиры в Новосибирске

Недвижимость

Рынок жилой недвижимости в Новосибирске к середине 2026 года демонстрирует серьезный структурный сдвиг в сторону готовых объектов. Вторичное жилье становится более востребованным, поскольку разрыв в стоимости квадратного метра между новыми домами и старым фондом достиг рекордных значений.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Динамика цен и предпочтения покупателей

На первичном рынке города наблюдается явная стагнация: при средней стоимости квадратного метра в 164 тысячи рублей объем сделок по договорам долевого участия сократился на треть. Вместе с тем покупатели все чаще отдают предпочтение вторичному рынку, где цена "квадрата" составляет около 136 тысяч рублей, что позволяет сэкономить до 23% бюджета. Стоит отметить, что такая разница в цене заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии, так как доходность от аренды жилья в мегаполисе сейчас балансирует на уровне 6-7% годовых, значительно уступая ставкам по банковским депозитам, сообщает atas.info.

"При текущих рыночных ставках ипотеки покупка новостройки без льготных программ теряет финансовый смысл для большинства частных инвесторов. Сегодня мы видим, что готовое жилье стало на 20% дешевле строящегося, что делает вторичку фаворитом года", — объяснил в беседе с Pravda. Ru оценщик недвижимости Зайцев Роман Алексеевич.

Риски долгостроев и ипотечные ловушки

Одной из главных угроз для дольщиков остается риск увеличения сроков строительства, так как темпы запуска новых проектов в Новосибирской области превышают объемы продаж в полтора раза. В свою очередь, высокая ключевая ставка делает рыночную ипотеку крайне дорогой: годовая переплата за каждый миллион заемных средств может достигать 190 тысяч рублей. Эксперты предупреждают, что в условиях затоваренности рынка банки могут ограничивать финансирование застройщиков. Чтобы минимизировать нагрузку на бюджет, многие заемщики выбирают секрет 30-летней ипотеки для снижения ежемесячного платежа с расчетом на последующее рефинансирование.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости Новосибирска в 2026 году

Что сейчас выгоднее: новостройка или вторичка?

В 2026 году вторичное жилье в Новосибирске выгоднее по цене покупки и позволяет избежать ожидания завершения строительства, в то время как новостройки остаются привлекательными только при наличии семейной или субсидированной ипотеки.

Какова реальная доходность от сдачи квартиры в аренду?

Средняя доходность от аренды в городе составляет 6-7% годовых, что ниже текущих ставок по банковским вкладам, однако недвижимость остается защитным активом от инфляции.

Существует ли риск появления новых долгостроев?

Риск велик, так как объем нераспроданного жилья в новых проектах растет, и при низких темпах продаж застройщики могут столкнуться с дефицитом проектного финансирования от банков.

Стоит ли брать ипотеку при текущих ставках?

Рыночную ипотеку под 18-21% целесообразно брать только в случае острой необходимости, планируя рефинансирование кредита при первом же снижении ключевой ставки ЦБ.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Убираем живот и отеки за утро: ленивая гимнастика, которую можно делать под одеялом
Вкуснее покупных йогуртов: как превратить обычную ряженку в воздушный мусс за 20 минут
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

