Квартирный вопрос и лишние тысячи: почему себестоимость строек в Кузбассе снова пойдет вверх

Власти Кузбасса официально утвердили новые нормативы оплаты труда для специалистов строительной отрасли на будущий год. Данный показатель станет ключевым ориентиром при формировании сметной стоимости возводимых объектов на территории региона.

Строительство новостроек в Москве

Экономика кадровых решений в строительстве

Согласно постановлению, которое подписал вице-губернатор Андрей Панов, расчетный размер заработка рабочего первого разряда в 2025 году составит 74 424,04 рубля. Вместе с тем стоит отметить, что еще год назад аналогичный норматив фиксировался на отметке 68 226 рублей, что свидетельствует о существенном росте заложенных расходов на человеческий ресурс. Стоит учитывать, что подобные изменения напрямую влияют на итоговые ценники, особенно когда рынок недвижимости 2025 года уже демонстрирует специфическую динамику цен. Увеличение зарплатного фонда на 6 тысяч рублей в месяц на каждого сотрудника неизбежно отразится на себестоимости квадратного метра, сообщает VSE42.Ru.

"Рост тарифов в сметах — это лишь верхушка айсберга, так как застройщики закладывают эти издержки в конечную стоимость квартир для потребителей. В свою очередь, покупателям стоит внимательнее проверять юридическую чистоту сделок, чтобы в условиях дорожающего жилья не столкнуться с скрытыми обременениями или долгостроем", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по недвижимости Анна Вячеславовна Мороз.

Перспективы стоимости жилья в регионе

В настоящее время средние ценовые показатели на жилую недвижимость в Кемеровской области уже достигли исторических максимумов. Учитывая ошибки, которые порой допускаются при армировании фундамента или замене материалов ради экономии, официальное повышение зарплат может стать дополнительным фактором давления на девелоперов. Ранее установленные показатели теперь считаются неактуальными, и новая сумма будет применяться для всех расчетов при возведении капитальных строений в регионе.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах строителей в Кузбассе

На какой период установлен новый размер оплаты труда?

Норматив в размере более 74 тысяч рублей утвержден на весь 2025 год для рабочих первого разряда.

Как это решение повлияет на обычных покупателей квартир?

Рост официальной средней зарплаты строителей ведет к увеличению сметной стоимости зданий, что провоцирует рост цен на первичном рынке.

Кто именно подписал документ о повышении выплат?

Соответствующее постановление было заверено подписью вице-губернатора Андрея Панова.

На сколько выросла расчетная зарплата по сравнению с прошлым годом?

По сравнению с показателем прошлого года (68 226 рублей), расчетная сумма увеличилась более чем на 6 000 рублей.

