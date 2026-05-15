Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Их называют лучшими любовниками: за внимательностью к партнеру скрывается неожиданный подвох
В Русском доме в Париже обсудили защиту прав соотечественников и историю казачества
Лишний вес охватил половину россиян: несколько лишних килограммов тянут за собой букет болезней
Совкомбанк Лизинг представляет уникальную услугу КАСКО в рассрочку
Сценарий двух лет без роста дал трещину: экономика России получила неожиданный шанс
Мышиная лихорадка подкрадывается через обычную пыль: дачная уборка может ударить по почкам
Зеленский под прицелом: кто заказал коррупционный скандал с Ермаком на Украине
Беспилотные авто в России буксуют на старте: техника созрела, а правила дорожного движения — нет
Миллионы долларов вдребезги: как Россия превращает вражеские дроны в мусор

Новостройки потеряли смысл: в 2026 году готовое жилье стало на 20% дешевле строящегося

Недвижимость

Российский рынок вторичного жилья демонстрирует парадоксальный рост ипотечных сделок на фоне высоких заградительных ставок. Однако эта динамика не связана с притоком новых заемщиков, покупающих "бетон" с нуля, а объясняется структурной трансформацией спроса.

Ключи от квартиры
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Ключи от квартиры

Как отмечает Общественная Служба Новостей со ссылкой на вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, около 80 % всех текущих операций на вторичке представляют собой сложные обменные схемы.

В современных реалиях классическая покупка квартиры в кредит составляет менее пятой части от общего объема рынка, поскольку рыночный процент остается психологически тяжелым для потребителя. Большинство клиентов используют заемные средства лишь как временный финансовый мост: они оформляют кредит для приобретения улучшенного жилья, который оперативно гасят после реализации своего старого объекта. Кроме того, сохраняет популярность стратегия добора недостающей суммы к уже имеющимся накоплениям, что позволяет минимизировать долговую нагрузку. При грамотном планировании даже секрет 30-летней ипотеки может стать рабочим инструментом для снижения ежемесячного платежа в переходный период.

"Прямой покупки в ипотеку, как это было, до того как осенью 2023 года ставки стали заградительными, на вторичном рынке по-прежнему крайне мало, и количество таких сделок не увеличивается — они составляют меньше 20 % от всего объема. А вот обменные сделки сегодня сопровождаются ипотекой: люди покупают что-то новое под кредит, а потом закрывают его деньгами от продажи своей старой квартиры. Это самый распространенный формат сделок — около 80 % от общего объема. Некоторые также берут ипотеку на недостающую сумму вдобавок к накоплениям для улучшения жилищных условий", — рассказывает Апрелев.

По его словам, данная тенденция является наиболее устойчивой на сегодняшний день, в то время как первичный сектор страдает от низкой ликвидности и избытка нераспроданных площадей в 70 % регионов страны.

"Рассрочки от застройщиков часто маскируют реальную стоимость объекта, вынуждая покупателя соглашаться на наценку в 15-20%. Это создает иллюзию доступности, но в долгосрочной перспективе может привести к критическому росту финансового давления на домохозяйство", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Фёдоров Кирилл.

Ситуация в сегменте новостроек остается напряженной из-за потери экономической привлекательности льготных программ. Константин Апрелев подчеркнул, что сегодня готовое жилье обходится на 15-20 % дешевле строящегося, что лишает инвестиции в первичку всякого смысла. Предлагаемые девелоперами рассрочки лишь частично поддерживают продажи в Москве, но несут риски для отрасли: покупатели рискуют столкнуться с неподъемными выплатами в будущем, а застройщики — с массовыми расторжениями договоров. Особенно осторожными стоит быть тем, кто рассматривает ипотеку на апартаменты, где специфика коммерческого статуса накладывает дополнительные налоговые обязательства.

Ответы на популярные вопросы о спросе на недвижимость

Почему растет доля ипотеки на вторичном рынке при высоких ставках?

Рост обеспечивается преимущественно за счет обменных сделок (trade-in), где кредит берется на короткий срок как доплата при переезде с последующим быстрым погашением за счет продажи старой квартиры.

В чем главная проблема рынка новостроек сегодня?

Ключевой фактор — аномальный ценовой разрыв: жилье в строящихся домах стоит значительно дороже, чем аналогичные готовые объекты на вторичном рынке, что делает покупку на этапе котлована невыгодной.

Чем опасны рассрочки от застройщиков?

Покупатель часто сталкивается с завышенной ценой за квадратный метр и рискует не получить одобрение кредита по рыночной ставке, когда период беспроцентной рассрочки закончится.

Как ставка влияет на объем нераспроданного жилья?

Из-за снижения спроса в большинстве регионов России застройщики не успевают реализовывать квартиры: в домах, сдающихся в текущем году, зачастую продано не более 30 % площадей.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Убираем живот и отеки за утро: ленивая гимнастика, которую можно делать под одеялом
Новости спорта
Убираем живот и отеки за утро: ленивая гимнастика, которую можно делать под одеялом
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Мир. Новости мира
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Последние материалы
Лишний вес охватил половину россиян: несколько лишних килограммов тянут за собой букет болезней
Больше не ешьте это: какие популярные продукты лучше обойти стороной в супермаркетах
Совкомбанк Лизинг представляет уникальную услугу КАСКО в рассрочку
Без отеков и усталости: чек-лист для идеального самочувствия во время долгого перелета
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Мгновенно убирает усталость: профессиональный трюк визажистов для визуального омоложения
Надоело стричь петунию? 5 потрясающих цветов на замену, которые цветут все лето без лишнего ухода
За спиной Линкольна стояли русские пушки: флот из Петербурга спас США от развала
От Тихого океана до прудов в России: медуза покорила 6 континентов и может быть в любом пресном водоеме
Лучше меньше да больше: как правильно выбирать период размещения средств в банках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.