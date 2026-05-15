От 20 миллионов за виллу: реальные цены и скрытые риски саудовского рынка недвижимости

Саудовская Аравия перестала быть закрытым королевством из восточных сказок. После отмены виз для россиян и снятия запрета на покупку земли иностранцами, Эр-Рияд и Джидда превратились в главные строительные площадки планеты. Наши соотечественники, уставшие от перегретого Дубая, начали массово перекладывать капиталы в пески.

Фото: commons.wikimedia.org by Abdullah87Alnasser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Саудовская Аравия

Инвестиционная логика: почему именно сейчас

Рынок недвижимости Саудовской Аравии сегодня напоминает Эмираты двадцатилетней давности. Реформы "Vision 2030" открыли двери для внешних денег. 11 мая стал знаковым днем для российских инвесторов — безвизовый режим убрал последний бюрократический барьер. Однако свободного рынка в западном понимании здесь нет. Иностранцам разрешено покупать жилье только в специально отведенных зонах. Поселиться в традиционных кварталах рядом с местными семьями не получится — закон строго охраняет социальный уклад королевства.

"Интерес россиян к Саудовской Аравии продиктован поиском альтернативных гаваней для капитала. Когда классические рынки Европы закрыты, а доходность в привычных локациях падает, инвесторы идут туда, где есть нефтяные сверхдоходы и политическая воля к росту. Здесь мы видим классический 'вход на котловане' в масштабах целой страны", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Многие рассматривают покупку как способ диверсификации портфеля, особенно на фоне того, что стратегия копить и ждать больше не приносит желаемой защиты активов от глобальной инфляции. Саудовский рынок дает шанс зайти в уникальные проекты, аналогов которым нет в мире ни по инженерной сложности, ни по эстетике.

Объекты и цены: от вилл до зеркальных стен

Главный магнит для денег — мегапроект "Линия" (The Line). Это два зеркальных небоскреба высотой 500 метров, которые протянутся на 170 километров через пустыню. Сейчас лоты здесь стоят от 35 до 50 миллионов рублей. Риелторы прогнозируют кратный рост цен по мере готовности первых этапов. Для тех, кто предпочитает классический люкс, в Джидде строится Башня Трампа. Двушка в этом здании, которое обещают сдать в 2029 году, обойдется примерно в 53 миллиона рублей.

"При покупке недвижимости в Саудовской Аравии критически важно проверять статус района. Иностранцам доступны только специфические локации. Ошибка в выборе может привести к юридическим сложностям при перепродаже, так как местный регулятор внимательно следит за движением прав собственности", — разъяснил риэлтор Кирилл Фёдоров.

Если футуризм не привлекает, инвесторы смотрят в сторону столицы. Вилла в Эр-Рияде стартует от 20 миллионов рублей. Это сопоставимо с ценой качественной квартиры в Москве, но с учетом динамики развития арабского региона, потенциал роста здесь значительно выше. В условиях, когда ставка в России может оставаться высокой долгое время, зарубежный бетон становится привлекательным инструментом долгосрочного планирования.

Сравнение условий покупки

Инвесторам стоит учитывать не только цену объекта, но и условия входа на рынок. Саудовская Аравия предлагает разные форматы владения в зависимости от типа проекта. Важно понимать разницу между готовым жильем в столице и амбициозными стройками в Неоме.

Тип недвижимости Примерная стоимость (млн руб.) Вилла в Эр-Рияде (эконом-люкс) 20 — 35 Апартаменты в г. "Линия" (The Line) 35 — 50 Квартира в Башне Трампа (Джидда) 53+

Несмотря на кажущуюся простоту, сделки требуют тщательной юридической подготовки. Важно учитывать, что контроль ФНС за движением средств усиливается, и любая покупка за рубежом должна быть прозрачной для российских налоговых органов.

"Налоговое законодательство Саудовской Аравии для нерезидентов имеет свою специфику, включая сборы при регистрации сделок. Без профессионального сопровождения покупатель рискует столкнуться с неожиданными расходами, которые могут составить до 5% от стоимости лота", — констатировала в беседе с Pravda. Ru юрист Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости в КСА

Нужна ли виза для оформления сделки?

С 11 мая для граждан РФ действует безвизовый режим. Оформить недвижимость можно, просто находясь в стране как турист или по бизнес-приглашению, однако процедура требует задействования местного лицензированного брокера.

Можно ли жить в любом районе страны?

Нет. Законодательство Саудовской Аравии разрешает иностранцам приобретать жилье только в специально выделенных экономических зонах и районах. Традиционные жилые кварталы для местных жителей остаются закрытыми для покупки нерезидентами.

Какая минимальная сумма входа на рынок?

Наиболее доступные варианты качественной индивидуальной застройки (виллы) в столице начинаются от 20 миллионов рублей. Апартаменты в строящихся мегапроектах стоят значительно дороже — от 35 миллионов рублей.

Какие риски несет инвестиция в стройку, как "The Line"?

Основные риски связаны со сроками реализации. Масштаб проекта не имеет аналогов, поэтому возможны задержки. Однако государственные гарантии королевства и прямое финансирование из суверенного фонда снижают риски дефолта застройщика.

Читайте также