Рекордная скидка на особняк актера: как изменились финансовые условия сделки Стивена Сигала

Недвижимость

Голливудский актер Стивен Сигал пересмотрел финансовые условия продажи своей подмосковной резиденции, расположенной в элитном поселке "Конус". Стоимость объекта снизилась на рекордные 50 миллионов рублей, что стало первым изменением ценника с января 2026 года. На текущий момент приобрести домовладение мастера боевых искусств можно за 650 миллионов рублей вместо первоначальных 700 миллионов.

Стивен Сигал
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Стивен Сигал

Эксперты связывают отсутствие спроса с высокой конкуренцией в сегменте дорогой недвижимости и завышенными ожиданиями владельца. Риелтор Юлия Юсова отметила, что за аналогичный бюджет покупатели могут найти более масштабные лоты, оснащенные SPA-комплексами и бассейнами. Как сообщает Газета.Ru, для заключения сделки объект площадью 500 квадратных метров должен находиться в идеальном состоянии, иначе актеру придется идти на еще более серьезные уступки.

"Звездное имя привлекает внимание, но не гарантирует сделку — для части покупателей это интересная история, но для большинства в таком бюджете важнее качество самого актива. Также дом площадью 500 кв. м на участке 15 соток в бюджете 650 млн конкурирует с более масштабными объектами, и это сужает круг потенциальных покупателей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru оценщик недвижимости Зайцев Роман.

Сам Сигал ранее описывал свое жилье как исключительно уютное, безопасное и функциональное пространство. По словам актера, несмотря на привязанность к этому месту, сейчас наступил подходящий момент для расставания с активом. Чтобы сделка прошла успешно, специалисты рекомендуют уделить внимание деталям отделки, ведь современные тренды диктуют выбор мебели на десятилетия вперед, а любые недочеты в премиальном сегменте становятся критическими.

Ответы на популярные вопросы о продаже дома Стивена Сигала

На сколько подешевел особняк актера?

Цена предложения снизилась на 50 миллионов рублей относительно стартовой стоимости в 700 миллионов.

Где именно находится недвижимость?

Дом расположен в Подмосковье, на территории охраняемого коттеджного поселка "Конус".

Каковы характеристики лота?

Объект представляет собой дом площадью 500 кв. м, расположенный на земельном участке в 15 соток.

Почему дом до сих пор не продан?

Специалисты указывают на высокую конкуренцию и наличие на рынке предложений с бассейнами и SPA за ту же цену.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
