Секрет 30-летней ипотеки: как снизить платеж и не потерять шанс на одобрение банка

Недвижимость

Российские заемщики все чаще отдают предпочтение ипотечным кредитам с максимальным сроком погашения, чтобы минимизировать ежемесячное финансовое давление.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение периода кредитования до предельных 30 лет на первичном рынке стало закономерной реакцией на сохранение высоких процентных ставок. Такая стратегия позволяет адаптировать выплаты под текущие возможности семейного бюджета, не отказываясь от планов по приобретению жилья.

Специалисты связывают эту тенденцию с ужесточением банковского скоринга и необходимостью подтверждать высокий уровень заработка. При сокращении срока кредита сумма обязательного платежа резко возрастает, что требует от клиента значительно больших официальных доходов.

Как сообщает сайт NewsInfo, ссылаясь на мнение эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, чрезмерная долговая нагрузка с учетом кредитных карт и потребительских займов нередко становится причиной отказа в одобрении ипотеки компаниями-кредиторами.

Дмитрий Ракута подчеркивает, что выбор тридцатилетнего периода не означает реальную готовность платить три десятилетия. По его словам, это лишь способ легитимного снижения обязательств перед банком в моменте, при котором сохраняется право на досрочное закрытие долга.

"Я рекомендую оформлять ипотеку на максимальный срок и выбирать стратегию досрочного погашения. Жизненные обстоятельства, в том числе и финансовые, могут быть разные, ипотека это долгосрочный продукт. Хотя многие планируют закрыть ипотеку в течение пяти-десяти лет досрочно, но тем не менее, чем больше срок, тем меньше ежемесячная нагрузка. Обстоятельства финансовые тоже могут измениться в моменте", — отметил Ракута.

"Максимальный срок кредитования сегодня является единственным действенным инструментом, позволяющим пройти по лимитам долговой нагрузки, особенно когда речь идет о покупке московской квартиры в условиях дефицита доступных предложений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Кроме того, эксперты напоминают, что при расчете платежеспособности банки опираются на данные из "Госуслуг" и проверяют реальные поступления на счета.

При слишком коротком периоде кредитования риск столкнуться с высокой долговой нагрузкой возрастает, что делает заемщика менее привлекательным для финансовых институтов.

Долгосрочная стратегия позволяет маневрировать ресурсами, используя свободные средства для частичного погашения основного долга, что в конечном итоге срезает переплату по кредиту.

Ответы на популярные вопросы о сроках ипотеки

Почему выгодно брать ипотеку на 30 лет?

Это позволяет установить минимально возможный ежемесячный платеж, снижая риск просрочки в случае финансовых затруднений и повышая шансы на одобрение заявки в банке.

Можно ли закрыть долгосрочную ипотеку быстрее?

Да, закон разрешает заемщикам вносить платежи сверх графика в любое время, что сокращает общую переплату и реальный срок пользования кредитом.

Как срок кредита влияет на требования к доходу?

Чем короче срок, тем выше ежемесячный платеж, а значит, банку требуется подтверждение более высокой заработной платы от клиента для соблюдения нормативов долговой нагрузки.

Есть ли смысл брать ипотеку на короткий срок при высоких ставках?

При высоких ставках короткий срок оправдан только при наличии сверхвысокого дохода, иначе финансовая нагрузка может стать критической для семейного бюджета.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
