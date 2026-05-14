Скрытая угроза дешёвых квадратов: что на самом деле прячут застройщики под вывеской -30%

Недвижимость

Огромные скидки на квартиры в новостройках — это чаще всего не везение, а признак серьезных проблем. Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова предупредила: подозрительно большие скидки могут означать, что у застройщика просто закончились деньги или компания находится на грани кризиса.

Новостройка
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain


Специалист акцентировала внимание на том, что ни один девелопер не станет реализовывать квадратные метры в убыток, поэтому щедрые предложения часто маскируют низкое качество работ или проблемы с реализацией объекта.

По словам эксперта, на которую ссылается MoneyTimes.Ru, дисконт нередко применяется к неликвидным лотам — квартирам с неудачными планировками, видом на промзоны или расположенным в корпусах вблизи шумных магистралей. Кроме того, иногда встречается искусственное завышение цены на 30% с последующим афишированием "скидки" в 15%.

Перескокова особо выделила финансовые риски, указав, что резкая потребность в наличности может свидетельствовать о дефиците оборотных средств.

"Часто скидка отражает конкретные проблемы проекта, застройщика или рынка. Основные проблемы застройщика финансовые могут быть. Это повышает риск заморозки стройки, переноса сроков сдачи объектов, ухудшения качества строительства и даже возможного банкротства компании", — пояснила риелтор.

Инвесторам и будущим жильцам важно помнить, что экономия на этапе покупки часто оборачивается дополнительными тратами на устранение дефектов или навязанные сервисы в будущем, поэтому нужно тщательно анализировать прогнозы по новостройкам перед сделкой.

"При агрессивном снижении цен стоит проверить проектное финансирование и темпы возведения этажей, так как демпинг может быть предвестником будущих инфраструктурных сокращений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Дополнительную нагрузку на бюджет могут создать скрытые расходы, такие как завышенная стоимость машино-мест или обязательная дорогая отделка.

Перескокова отметила, что застройщики в целях сохранения маржинальности могут упрощать благоустройство территории или переносить сроки ввода социальных объектов, таких как школы и детские сады.

Чтобы избежать превращения покупки в "ловушку", необходимо изучать объемы нераспроданных остатков и наличие судебных претензий к компании, а также учитывать, что цены на квартиры в качественных проектах крайне редко падают ниже среднерыночных значений без веских негативных причин.

Ответы на популярные вопросы о рисках при покупке новостроек

Почему застройщики предлагают очень большие скидки?

Обычно это способ срочно привлечь ликвидность при финансовых трудностях, либо попытка продать неликвидные объекты с плохими видовыми характеристиками и неудобным расположением.

Как работает схема с искусственными скидками?

Девелопер предварительно поднимает стоимость объекта (например, на 30%), а затем объявляет о грандиозной акции со скидкой 15%, фактически продавая квартиру выше или на уровне прежней рыночной цены.

Чем опасен демпинг для конечного покупателя?

Основными угрозами являются заморозка строительства, перенос сроков сдачи ключей и существенное снижение качества применяемых материалов и отделки ради экономии бюджета проекта.

Что нужно проверить перед покупкой жилья с дисконтом?

Необходимо изучить статус проектного финансирования в банке, проанализировать активность на стройплощадке, проверить застройщика на наличие долгов и крупных судебных исков.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
