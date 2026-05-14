Суды завалены исками к ТСЖ: почему мечта о честном управлении домом стала кошмаром

Статистика судебных разбирательств с участием товариществ собственников жилья демонстрирует резкий рост: за последние пять лет количество исков увеличилось в 6,7 раза. Основной массив споров сосредоточен вокруг задолженностей и механизмов финансовых расчетов, однако не менее острыми остаются вопросы правомочности управления и соблюдения законодательных полномочий.

Специалисты связывают такую динамику не с деградацией института самоуправления, а с усилением административного и правового давления на независимые жилищные объединения.

Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев в комментарии для MoneyTimes.Ru пояснил, что товарищество остается жизнеспособной и эффективной моделью при условии высокой вовлеченности жителей.

По его словам, конфликты часто провоцируются внешними факторами, включая взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, или внутренними претензиями к легитимности решений правления.

При этом участившиеся случаи захламления общих пространств или споры о содержании имущества лишь подчеркивают необходимость консолидации собственников.

Анализируя ситуацию, Сергеев подчеркнул, что негативные примеры деятельности ТСЖ обусловлены личными качествами руководителей, а не изъянами самой системы.

"ТСЖ как форма управления замечательная. Единственное условие это необходимость ответственной консолидации собственников. Они действительно должны быть объединением", — отметил Сергеев.

Специалист уверен, что попытки дискредитировать форму ТСЖ через сухие цифры статистики лишены объективного контекста и не учитывают реальный потенциал прав жильцов на качественный ремонт и обслуживание своего дома.

"Юридическая прозрачность работы ТСЖ напрямую зависит от активности каждого владельца квартиры, ведь именно отсутствие контроля со стороны большинства часто приводит к судебным тяжбам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

Вместо ликвидации ТСЖ предлагается провести точечную настройку законодательства, оставив на рынке только два ключевых игрока: товарищества и государственные управляющие структуры.

Сергеев полагает, что передача функций частным УК без альтернативы будет ошибкой, так как собственники должны сохранять право на самоорганизацию.

Как сообщается на сайте MoneyTimes. Ru, эксперт настаивает на сохранении текущего многообразия форм управления, чтобы избежать монополизации сектора и необоснованного роста тарифов.

Ответы на популярные вопросы о спорах с ТСЖ

Почему количество судов с ТСЖ увеличилось в разы?

Основными причинами стали накопление долгов за коммунальные услуги, споры по тарифам и участившиеся проверки легитимности протоколов общих собраний собственников.

Является ли ТСЖ ненадежной формой управления?

Нет, эксперты считают её одной из самых эффективных, если собственники активно участвуют в жизни дома и контролируют работу избранного председателя.

Что чаще всего становится предметом исковых заявлений?

Чаще всего суды рассматривают дела о взыскании задолженности, оспаривании решений правления и законности начислений за содержание общедомового имущества.

Нужно ли переходить из ТСЖ в управляющую компанию?

Это выбор жителей: ТСЖ дает больше контроля над расходами, в то время как крупная управляющая организация берет на себя все юридические и технические риски.

