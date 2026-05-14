Гаражную амнистию хотят продлить до 2031 года: кто успеет оформить землю бесплатно

В России планируют пролонгировать действие упрощенного механизма регистрации прав на гаражи и землю под ними на пять лет.

Законопроект, подготовленный вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым и депутатом Павлом Крашенинниковым, уже получил концептуальную поддержку правительства. Нынешний период действия льготного режима должен завершиться 1 сентября 2024 года, однако власти намерены сдвинуть этот горизонт до осени 2031 года.

С момента запуска программы в 2021 году владельцы успешно оформили около 249 тысяч построек и почти полмиллиона земельных наделов. Упрощенный порядок касается объектов, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до конца 2004 года.

По мнению авторов инициативы, перенос сроков позволит еще более чем миллиону россиян легализовать свою недвижимость без изнурительных судебных разбирательств, что особенно актуально при проведении реконструкции или в случае необходимости выполнить ремонт гаража с последующей защитой конструкций.

Лидерами по числу поданных заявок на легализацию стали Татарстан, Пермский край, а также Московская, Тюменская и Омская области.

Как сообщает интернет-издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на данные мониторинга, востребованность амнистии объясняется исторической спецификой возникновения таких объектов.

"95% этих объектов было предоставлено в советское время, и они были предоставлены правомерно. По тем правилам, которые действовали тогда, все было законно. Наш святой долг эти права обеспечить и защитить", — отметил Крашенинников.

В советское время большая часть боксов распределялась решением предприятий или исполкомов, что сегодня часто создает правовые коллизии при наследовании или продаже.

"Продление амнистии — это логичный шаг, так как процесс оформления земли под старыми гаражными кооперативами часто затягивается из-за кадастровых ошибок и отсутствия четких границ участков. Без легализации собственники рискуют потерять имущество при муниципальном развитии территорий, поэтому дополнительные пять лет дадут возможность решить спорные вопросы в досудебном порядке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о гаражной амнистии

До какого года теперь будет действовать амнистия?

Согласно новому законопроекту, срок действия упрощенного порядка регистрации предлагается продлить до 1 сентября 2031 года.

Какие гаражи попадают под действие закона?

Амнистия распространяется на капитальные объекты, построенные до 30 декабря 2004 года, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Нужно ли платить за землю под гаражом?

В рамках амнистии граждане имеют право получить земельный участок, на котором расположен их гараж, в собственность бесплатно.

Что будет, если не зарегистрировать гараж вовремя?

Объект может быть признан самовольной постройкой, что лишает владельца возможности его продать, подарить или передать по наследству, а также создает риск сноса без компенсации.

