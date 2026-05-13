Аренда квартир пошла вниз: названы города-миллионники, где жилье резко подешевело

Российский рынок съемного жилья в апреле продемонстрировал необычную динамику: в нескольких крупнейших мегаполисах страны зафиксировано снижение стоимости аренды малогабаритных квартир. Наиболее заметная коррекция цен произошла в сегменте студий, где лидером по доступности стал Екатеринбург, показавший падение прайса почти на 5%. Аналитики связывают такие изменения с естественным насыщением рынка и ростом объема доступных лотов, что вынуждает собственников пересматривать свои финансовые ожидания.

Аренда квартир в Москве

Согласно статистическим данным, предоставленным "Яндекс Арендой", средний чек за аренду студии в столице Урала опустился до 27 тысяч рублей. Аналогичный тренд затронул и другие миллионники: в Санкт-Петербурге жилье такого формата подешевело до 34 тысяч рублей, в Москве — до 66 тысяч, а в Краснодаре — до 21 тысячи рублей. Как cообщает Газета. Ru, расширение предложения в этих городах составило от 5% до 10,5%, и лишь в Северной столице наблюдалось сокращение свободного фонда при одновременном снижении цен.

Сегмент однокомнатных и двухкомнатных квартир также не остался в стороне от рыночных перемен. Падение стоимости "однушек" варьировалось от 1% в Казани до 3,2% в Челябинске, при этом эксперты фиксируют активный приток новых объектов в экспозицию. Для тех, кто ищет жилье побольше, актуальными становятся предложения в Омске и Нижнем Новгороде, где аренда двухкомнатных лотов просела на 4,8% и 4,6% соответственно. Даже в условиях "серого" маневрирования рынка, когда некоторые пытаются сдавать холодные балконы под видом комнат, общая тенденция по стране направлена на стабилизацию прайсов за счет избытка классических вариантов жилья.

"Текущее снижение цен в мегаполисах — это закономерная реакция на аномальный перегрев рынка в предыдущие периоды. Когда база предложений расширяется на 8-11%, арендодатели вынуждены конкурировать за платежеспособного жильца, особенно если речь идет о стандартных квартирах без уникальных характеристик", -- объяснил в беседе с Pravda. Ru риэлтор и брокер по недвижимости Фёдоров Кирилл.

В общероссийском масштабе средний бюджет на наем студии составил 28 тысяч рублей, что на 3,2% ниже мартовских показателей. Рынок трехкомнатных квартир остается наиболее инертным: в Москве стоимость такого жилья снизилась менее чем на процент, зафиксировавшись на отметке 142 тысячи рублей. Специалисты отмечают, что сейчас удачное время для поиска долгосрочных вариантов, в том числе для тех, кто планирует переезд с питомцами, так как на фоне роста предложения собственники становятся более лояльными к условиям проживания арендаторов.

Ответы на популярные вопросы о рынке аренды

Почему цены на аренду начали снижаться в крупных городах?

Основной причиной является рост объема предложения жилой недвижимости. В некоторых городах-миллионниках количество свободных квартир в экспозиции выросло на 5-12% за месяц, что создало высокую конкуренцию среди арендодателей.

В каком городе студии подешевели сильнее всего?

Лидером рейтинга стал Екатеринбург, где стоимость аренды студий за месяц упала на 4,6%, достигнув в среднем 27 тысяч рублей.

Как изменилась ситуация с арендой в Москве?

В столице наблюдается умеренный тренд на снижение: студии подешевели на 2,7%, а многокомнатные квартиры — на 0,9%. При этом количество доступных для найма объектов выросло.

Влияет ли тип квартиры на размер скидки?

Да, наиболее заметная динамика снижения цен наблюдается в бюджетных сегментах — студиях и однокомнатных квартирах. Двухкомнатные и трехкомнатные варианты дешевеют медленнее из-за специфики целевой аудитории.

