Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удушье из-за макарон: Дана Борисова сообщила о жестоком поведении экс-возлюбленного дочери
Индекс счастья россиян рухнул до минимума за 15 лет: привычные радости перестали спасать
Прямой удар по слепоте: чикагские хирурги подключили камеру к мозгу
Музыкальный конфликт в СИЗО: Линда стала фигуранткой дела о правах на свои хиты
Анимация и детектив: культовый режиссёр Питер Джексон анонсировал новый проект в Каннах
Интеллект не виноват: почему даже одаренные дети годами не могут освоить книгу
Жёсткий отпор мошенникам: почему Настасья Самбурская отказалась помогать прохожему
Математика выживания: новый золотой стандарт защиты сердца
В Госдуме рассказали, что мешает продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет

Газ +87%, свет +57%: опубликован пугающий график роста тарифов ЖКХ до 2029 года

Недвижимость

Квитанции за "коммуналку" готовятся к плановому рывку: Минэкономразвития представило график роста тарифов до 2029 года. Власти объяснили, на что именно пойдут наши деньги и почему цифры в платежках будут расти быстрее привычного. К каким расходам стоит готовиться?

долги за ЖКХ
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги за ЖКХ

График повышения платежей до 2029 года

Согласно обновленному сценарию социально-экономического развития, стоимость коммунальных услуг в России будет расти ежегодно. Первый существенный скачок запланирован на октябрь 2026 года — тарифы прибавят 9,9 процента. В последующие три года динамика сохранится, хотя темпы роста начнут постепенно замедляться.

"Такое планирование позволяет ресурсоснабжающим организациям формировать долгосрочные бюджеты. Без стабильного притока средств невозможно поддерживать текущую эксплуатацию жилого фонда на приемлемом уровне", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

В 2027 году платежки потяжелеют на 8,7 процента. В 2028-м индекс составит 7,1 процента, а к 2029 году министерство ожидает выхода на уровень 6,1 процента. Суммарно за четырехлетний период общая стоимость корзины ЖКХ увеличится более чем на треть. Это обусловлено не только инфляцией, но и накопленным недофинансированием отрасли в предыдущие периоды.

Электричество и газ: ценовое давление

Локомотивом роста станет электроэнергия. За четыре года тарифы на свет поднимутся на 57 процентов. Это связано с перекрестным субсидированием и необходимостью обновления генерирующих мощностей. Газоснабжение также не останется в стороне: ожидается прибавка в 36,9 процента. При расчете долгосрочной ретроспективы с февраля 2022 года подорожание газа достигнет внушительных 87 процентов.

Период индексации Процент роста тарифов ЖКХ
2026 год (с 1 октября) 9,9
2027 год 8,7
2028 год 7,1
2029 год 6,1

Для потребителей это означает смену стратегии потребления. Экономия ресурсов становится не просто экологическим трендом, а финансовой необходимостью. Важно понимать, что профилактика ЖКХ и летние отключения воды направлены именно на снижение аварийности, за которую в итоге платит жилец.

Инвестиции в трубы: цена комфорта

Минэкономразвития делает ставку на инвестиционную составляющую внутри тарифа. Ежегодно около полутора процентов от суммы повышения будут направлять на капитальное обновление инфраструктуры. Это водопроводы, очистные сооружения и котельные. Без этих вложений риск системных аварий в зимний период кратно возрастает.

Государство планирует довести уровень замены ветхих сетей до нормативных показателей. Сейчас во многих регионах темпы деградации труб опережают скорость их ремонта. Прогноз до 2029 года — это попытка переломить ситуацию за счет средств населения и бюджета. Прозрачность этих трат остается главным вопросом для конечного плательщика.

Ответы на популярные вопросы о тарифах

Почему тарифы растут выше уровня инфляции?

В структуру платежа заложена необходимость компенсации прошлых периодов, когда индексация сдерживалась искусственно, а также высокая стоимость импортных комплектующих для инженерных систем.

Будут ли льготы для социально незащищенных категорий?

Все действующие механизмы субсидирования сохраняются. Если доля расходов на ЖКХ превышает установленный порог в доходе семьи, полагается государственная компенсация.

Можно ли отказаться от оплаты инвестиционной части тарифа?

Нет, тариф утверждается на региональном уровне и является обязательным для всех потребителей. Однако жильцы могут требовать отчетов о целевом использовании средств через ГИС ЖКХ.

Читайте также

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Визовый коллапс: как новые требования Италии разрушают планы российских туристов
Сборка в Минске и вид на миллион: новый конкурент Geely поступил к дилерам
Богатство в серванте: почему за советским хрусталем в 2026 году выстроились очереди из коллекционеров
Расслабиться на отдыхе станет сложнее: Таиланд ужесточил правила продажи алкоголя
Удушье из-за макарон: Дана Борисова сообщила о жестоком поведении экс-возлюбленного дочери
Древняя тайна снова ожила: почему египтологи сомневаются, что пирамиды в Гизе построили фараоны
Газ +87%, свет +57%: опубликован пугающий график роста тарифов ЖКХ до 2029 года
Индекс счастья россиян рухнул до минимума за 15 лет: привычные радости перестали спасать
Прямой удар по слепоте: чикагские хирурги подключили камеру к мозгу
Американская дипломатия начала буксовать: FT оценила шансы на диалог между Москвой и Киевом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.