Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадка нулевого пациента: как опасная инфекция проникла на борт круизного судна
Запах новой машины убивает: эксперты нашли яд в салонах популярных иномарок
Министерством Двора, чтобы сократить расходы, уволено до 150 лакеев Зимнего дворца... — писала газета Карандаш 13 мая 1906 года
Запад хотел задушить, но связал намертво: как санкции создали монолит России и Китая
Дороже золота, ярче солнца: в Мьянме нашли гигантский рубин весом 11 000 карат
Тополиный пух против мотора: почему обычная парковка может привести к катастрофе
Провокация захлебнулась: как формат парада Победы стал жёстким ответом противнику
Маринованный имбирь против свежего: скрытая разница, о которой молчат диетологи врачи
Голливудская улыбка сменилась оскалом: как Запад потерял доверие всей планеты

Не ждите подачек от коммунальщиков: как заставить УК обновить подъезд прямо сейчас

Недвижимость

Жители многоквартирных домов имеют законное право на регулярное обновление общедомового пространства без внесения дополнительных платежей. Управляющая компания обязана проводить косметический ремонт подъездов каждые три-пять лет, при этом данные работы уже предоплачены собственниками через ежемесячные взносы. Такая норма прописана в жилищном законодательстве и не требует проведения специальных собраний для выделения средств.

Подъезд
Фото: commons.wikimedia.org by Nonexyst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подъезд

Согласно 36-й статье Жилищного кодекса РФ, лестничные клетки, холлы и пролеты являются общей собственностью жильцов, а не личным имуществом эксплуатирующей организации. Общественный деятель Дмитрий Бондарь подчеркнул, что граждане фактически выступают работодателями для коммунальщиков, оплачивая их услуги через строку "содержание и ремонт жилого помещения". Именно этот финансовый ресурс должен направляться на поддержание чистоты и целостности конструкций, включая выбор износостойких материалов для отделки входных групп.

Специфика и частота восстановительных работ зависят от типа здания и фактического состояния покрытий. Помимо плановой покраски стен и побелки потолков, коммунальщики обязаны оперативно реагировать на текущие поломки: разбитые окна, неисправные дверные петли или сломанные почтовые ящики. Если управляющая организация игнорирует облезлую краску или грибок на стенах, эксперт рекомендует составить коллективное обращение и приложить фотографии дефектов, чтобы лишить "управленцев" возможности отрицать наличие проблем — сообщает Газета.Ru.

"Приведение подъезда в порядок часто сопряжено с резкими запахами химии и бытовым шумом, что может вызвать серьезный стресс у домашних питомцев. Важно следить, чтобы животные не контактировали со свежеокрашенными поверхностями и строительной пылью в зонах общего пользования", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Иванова Марина.

"Иногда управляющие организации ссылаются на долги жильцов. Однако это не повод отменять работы", — акцентировал Бондарь. Он также отметил, что в ряде регионов существуют программы государственного софинансирования, где собственники оплачивают лишь от 5% до 20% стоимости масштабной модернизации. Такой подход позволяет не просто обновить краску, а установить современные стеклопакеты или уложить плитку, что значительно повышает эстетическую привлекательность пространства и рыночную стоимость квартир в доме.

Ответы на популярные вопросы о ремонте подъездов

Нужно ли жильцам отдельно собирать деньги на покраску стен?

Нет, текущий ремонт уже заложен в тариф ЖКХ, который вы оплачиваете ежемесячно в составе квитанции.

Что делать, если УК отказывается делать ремонт из-за должников в доме?

Задолженность отдельных лиц не освобождает организацию от исполнения обязанностей перед добросовестными плательщиками; такие действия незаконны.

Можно ли заставить УК поменять старые окна на пластиковые?

В рамках планового ремонта обычно предусмотрено только восстановление старых рам, но замена на современные стеклопакеты возможна через программы софинансирования или решение общего собрания.

Как часто должны мыть окна и стены в подъезде?

График уборки регламентируется "Минимальным перечнем услуг" (Постановление № 290), где прописаны нормы периодичности влажной уборки всех поверхностей.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Садоводство, цветоводство
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Природа
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Новости спорта
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Популярное
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.

КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Цветочная поляна на противне: как превратить обычную сосиску в кулинарный шедевр
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Последние материалы
Британия готовит второй Майдан в Азии: Лондон навязывает соседям РФ украинский сценарий
Нюд вместо яркости: какой маникюр в 2026 делает руки дорогими и ухоженными
Сырная корочка и сок томатов: эта запеканка из курицы получается вкуснее любого пирога
В Киеве запахло бархатным переворотом: после удара по Ермаку система начала трещать
Не ждите подачек от коммунальщиков: как заставить УК обновить подъезд прямо сейчас
Не цветок, а биохак для сада: турецкая гвоздика сама разрастается и душит сорняки
Не бейте по печени: почему после приёма популярного анальгетика может потребоваться экстренная помощь
США готовят удар по Зеленскому: 120 биолабораторий станут приговором для киевского режима
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Талия снова станет тонкой: тибетская техника убирает выпирающий живот за несколько дней
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.