Не ждите подачек от коммунальщиков: как заставить УК обновить подъезд прямо сейчас

Жители многоквартирных домов имеют законное право на регулярное обновление общедомового пространства без внесения дополнительных платежей. Управляющая компания обязана проводить косметический ремонт подъездов каждые три-пять лет, при этом данные работы уже предоплачены собственниками через ежемесячные взносы. Такая норма прописана в жилищном законодательстве и не требует проведения специальных собраний для выделения средств.

Фото: commons.wikimedia.org by Nonexyst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Подъезд

Согласно 36-й статье Жилищного кодекса РФ, лестничные клетки, холлы и пролеты являются общей собственностью жильцов, а не личным имуществом эксплуатирующей организации. Общественный деятель Дмитрий Бондарь подчеркнул, что граждане фактически выступают работодателями для коммунальщиков, оплачивая их услуги через строку "содержание и ремонт жилого помещения". Именно этот финансовый ресурс должен направляться на поддержание чистоты и целостности конструкций, включая выбор износостойких материалов для отделки входных групп.

Специфика и частота восстановительных работ зависят от типа здания и фактического состояния покрытий. Помимо плановой покраски стен и побелки потолков, коммунальщики обязаны оперативно реагировать на текущие поломки: разбитые окна, неисправные дверные петли или сломанные почтовые ящики. Если управляющая организация игнорирует облезлую краску или грибок на стенах, эксперт рекомендует составить коллективное обращение и приложить фотографии дефектов, чтобы лишить "управленцев" возможности отрицать наличие проблем — сообщает Газета.Ru.

"Приведение подъезда в порядок часто сопряжено с резкими запахами химии и бытовым шумом, что может вызвать серьезный стресс у домашних питомцев. Важно следить, чтобы животные не контактировали со свежеокрашенными поверхностями и строительной пылью в зонах общего пользования", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов Иванова Марина.

"Иногда управляющие организации ссылаются на долги жильцов. Однако это не повод отменять работы", — акцентировал Бондарь. Он также отметил, что в ряде регионов существуют программы государственного софинансирования, где собственники оплачивают лишь от 5% до 20% стоимости масштабной модернизации. Такой подход позволяет не просто обновить краску, а установить современные стеклопакеты или уложить плитку, что значительно повышает эстетическую привлекательность пространства и рыночную стоимость квартир в доме.

Ответы на популярные вопросы о ремонте подъездов

Нужно ли жильцам отдельно собирать деньги на покраску стен?

Нет, текущий ремонт уже заложен в тариф ЖКХ, который вы оплачиваете ежемесячно в составе квитанции.

Что делать, если УК отказывается делать ремонт из-за должников в доме?

Задолженность отдельных лиц не освобождает организацию от исполнения обязанностей перед добросовестными плательщиками; такие действия незаконны.

Можно ли заставить УК поменять старые окна на пластиковые?

В рамках планового ремонта обычно предусмотрено только восстановление старых рам, но замена на современные стеклопакеты возможна через программы софинансирования или решение общего собрания.

Как часто должны мыть окна и стены в подъезде?

График уборки регламентируется "Минимальным перечнем услуг" (Постановление № 290), где прописаны нормы периодичности влажной уборки всех поверхностей.

Читайте также