Уборка перед отпуском: что обязательно сделать, чтобы вернуться в чистую квартиру

Подготовка жилья к длительному отпуску требует не только эмоционального настроя, но и грамотной биохимической консервации бытового пространства. Основной удар стоит нанести по потенциальным очагам размножения бактерий: в первую очередь необходимо освободить холодильник от скоропортящихся продуктов и избавиться от грязного белья.

Эксперт по домоводству Марина Жукова рекомендует перераспределить остатки еды в морозильную камеру, чтобы избежать гниения и появления неприятных ароматов в основной камере в случае перепадов напряжения.

"Заморозку переносит абсолютно все, даже хлеб, кетчуп, все что угодно, лучше остатки заморозить. Ни в коем случае не оставлять грязные вещи в корзинах для хранения белья, это рассадник бактерий, запахов и всего остального", — рассказала NewsInfo эксперт.

Для предотвращения проникновения канализационных запахов в ванную специалист советует использовать подсолнечное масло: небольшая порция, вылитая в унитаз, создаст масляную пленку, препятствующую испарению гидрозатвора.

Также NewsInfo отмечает, что эффективным барьером для насекомых на кухне может стать обычный перевернутый стакан, закрывающий слив раковины. Важно соблюдать баланс и не герметизировать систему полностью, чтобы не нарушить естественную вентиляцию труб.

"Тщательная влажная уборка перед отъездом — это не прихоть, а способ минимизировать количество пылевых клещей, которые активно размножаются в пустой закрытой квартире без проветривания", — объяснила в беседе с Pravda.Ru клинер Алёна Тихонова.

Особого подхода требует энергетическая безопасность и маскировка отсутствия хозяев: все электроприборы, включая компьютеры, следует обесточить для защиты от короткого замыкания.

"Все приборы, вплоть до компьютера, могут быть разные происшествия, поэтому максимально все отключить", — подчеркнула Жукова.

Окна необходимо плотно закрыть для защиты от пожара из-за случайно влетевших окурков, но шторы лучше оставить полуоткрытыми, создавая иллюзию присутствия людей в доме.

Ответы на популярные вопросы о подготовке квартиры к отпуску

Нужно ли полностью размораживать холодильник перед отъездом?

Если вы уезжаете на месяц и более, холодильник лучше опустошить, вымыть и оставить открытым, предварительно отключив от сети. Для коротких поездок достаточно переложить скоропортящуюся еду в морозилку.

Зачем лить масло в унитаз перед поездкой?

Масло образует тонкую пленку на поверхности воды в гидрозатворе. Это не дает воде быстро испариться, благодаря чему неприятные канализационные газы не проникают в квартиру.

Безопасно ли оставлять включенным Wi-Fi роутер?

Специалисты рекомендуют отключать все приборы, не имеющие жизненно важного значения (как охранная сигнализация). Это защитит технику от скачков напряжения в сети и снизит риск возгорания.

Как защитить цветы без системы автополива?

Можно использовать капиллярный метод: поставить емкость с водой выше уровня горшков и протянуть к почве скрученные жгуты из ткани или использовать специальные гидрогели.

