Неожиданная причина отключений: зачем коммунальщики проверяют даже новые трубы летом

Недвижимость

Летний график отключения горячего водоснабжения определяется не только законодательными нормами, но и спецификой инженерных коммуникаций каждого конкретного здания.

водопровод
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба АО «Мосводоканал», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Период проведения профилактических работ напрямую зависит от технической схемы подачи ресурса, которая может существенно различаться даже в пределах одного микрорайона.

В Москве плановые мероприятия по подготовке сетей к отопительному сезону традиционно стартуют в середине мая, что требует от коммунальных служб строгого соблюдения регламентов.

Директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая в комментарии NewsInfo.Ru отметила, что ключевым фактором является наличие резервных систем.

По ее словам, для проведения качественного капитального ремонта необходимо полностью опустошить сети, и если дублирующая линия отсутствует, временное прекращение подачи воды становится неизбежным.

В то же время управляющие организации стараются синхронизировать свои внутренние работы с городскими графиками, чтобы жильцы не сталкивались с дополнительными неудобствами из-за локальных неисправностей или слабого напора воды после запуска системы.

Согласно информации Вепрецкой, сроки ограничений варьируются от нескольких дней до месяцев в зависимости от региона, при этом коммерческие поставщики ресурсов не заинтересованы в длительных простоях из-за риска потери прибыли.

"Предприятия, которые поставляют коммунальные ресурсы, в основном, коммерческие, терять им доходы при регулированных тарифах очень не хотелось бы", — подчеркнула Вепрецкая.

Важно понимать, что грамотное проектирование сантехники и наличие современных узлов учета позволяют минимизировать сроки таких отключений в новых жилых комплексах.

"Сжатые сроки профилактики — это признак высокой автоматизации сетей, однако в старом жилом фонде износ труб часто требует более длительного вмешательства для предотвращения аварий зимой", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы о летнем отключении воды

Почему в некоторых домах воду отключают всего на три дня?

Короткие сроки возможны в современных зданиях с закольцованной системой водоснабжения, где капитальный ремонт сетей можно проводить без полной остановки подачи ресурса по дублирующим магистралям.

Могут ли коммунальщики продлить срок отключения сверх нормы?

По закону плановое отключение в Москве не должно превышать 10 дней, однако при обнаружении серьезных аварий в ходе гидравлических испытаний сроки могут быть скорректированы для их устранения.

Зачем отключать воду, если трубы выглядят новыми?

Внешнее состояние не гарантирует надежности: под высоким давлением проверяется устойчивость стыков и арматуры к перепадам температур, что необходимо для бесперебойной работы отопления зимой.

Нужно ли платить за горячую воду в период ее отсутствия?

Нет, если у вас установлены счетчики, потребление будет нулевым; при их отсутствии производится автоматический перерасчет, так как стоимость горячей воды формируется исходя из фактического объема и подогрева.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
